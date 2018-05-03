Ольга Шишанова

Правительство в очередной раз озаботилось противопаводковыми мерами в республике, вот только намерения чиновников в министерствах и чиновников на местах никак не могут прийти к общему знаменателю



Сегодня в Казахстане насчитывается около 650 крупных гидротехнических сооружений, из которых более 60 водохранилищ находятся на государственном балансе. На их содержание ежегодно выделяют немалые деньги, которые тем не менее не осваивают в полной мере и в должном объеме. Хотя безопасность ГТС напрямую влияет на предупреждение чрезвычайных ситуаций, поскольку разрушение плотин влечет за собой необратимые последствия: человеческие жертвы, ущерб для экономики и окружающей природной среды. Достаточно вспомнить крупнейшее наводнение в Кызылагаше, случившееся в 2010 году, или в Карагандинской области, которое произошло нынешней весной. Однако в северных и центральных регионах страны до сих пор местные исполнительные власти, кажется, не в полной мере осознают всю ответственность за нарушения, которые периодически выявляются в ходе проверок на гидротехнических сооружениях.

Так, по данным министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова, сегодня по-прежнему “вызывает тревогу состояние работ по защите города Атбасара, где, несмотря на необходимость строительства новой дамбы, из-за отсутствия средств ведутся лишь ремонтно-восстановительные работы в многочисленных местах бывшего прорыва”. А значит, при уровне вод прошедшей весны существует угроза повторного затопления города.

Кроме того, местные акиматы, за исключением Акмолинской и Павлодарской областей, так и не провели корректировку границ водоохранных зон, полос населенных пунктов, оценку целесообразности переноса производственных объектов и жилых домов из опасных зон. “Крайне медленно ведется работа по подготовке документации для проведения инженерной защиты от паводков населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры”, - сетует министр МВД РК.

По его словам, “по 132 противопаводковым мероприятиям, выполнение которых планировалось в 2018 году, до сих пор даже не начиналась разработка документации по двум проектам в Акмолинской области, по 19 - в Актюбинской, по 20 - в Алматинской, по 40 проектам - в ВКО, и по 24 - в Кызылординской и Павлодарской областях. Ведутся работы по строительству двух дамб в Костанайской области и шести ГТС в Кызылординской области. И это несмотря на возможный повтор сценария затоплений в предыдущие несколько лет. Объемы выполненных работ при этом составляют менее 70 процентов”.

Петропавловск отличился еще больше. Там из 16 запланированных противопаводковых мероприятий выполнено только восемь, несмотря на выделенные в полном объеме средства. Однако на прошедшем заседании областного акимата выяснилось, что земляные работы, несмотря на сроки, переносятся на зимние месяцы по причине неисправности землеройной техники.

То есть управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите оказалось недееспособным и грозит сорвать все сроки. Хотя, по словам акима СКО Кумара Аксакалова в ответ на невозможность продолжать работы, “средств выделено достаточно для всех запланированных мероприятий по возведению защитных сооружений и подготовке к возможному паводку”.

Если же говорить о развитии метеорологической службы, которая могла бы оказать реальную помощь в предупреждении паводков и наводнений, то, по словам министра Касымова, в этом секторе до сих пор так и не решили вопрос с финансированием, не приняли решение о предоставлении в зимне-весенний период Казгидромету транспорта повышенной проходимости, спасательных подразделений для реализации необходимых замеров и исследования в труднодоступных местах.

Более того, как выяснилось, пару недель назад аким Атырауской области Нурлан Ногаев предложил снять монополию с РГП “Казгидромет” на экологический мониторинг, мотивируя это развитием частного бизнеса в этом секторе. С одной стороны, никто не возражает против развития МСБ, с другой - не понятно, о какой монополии идет речь (ее просто не существует), и с третьей - откуда вдруг такие пожелания у региональных властей, чей областной центр с завидной регулярностью ежегодно подвержен не только паводкам, но и наводнениям на улицах города после дождя. Потому что нет никакой гарантии того, что частные структуры - без опыта, без соответствующего дорогостоящего оборудования - вдруг и сразу станут предсказывать чрезвычайные ситуации.

Столь же высокий риск подтопления существует и в Актюбинской области. Но там не стали дожидаться государственного финансирования, а в рамках совместного проекта EC/ПРООН/ЕЭК ООН “Поддержка Казахстана для перехода к модели “зеленой” экономики” разработали и установили автоматизированную систему сбора, обработки и передачи данных на диспетчерский пункт для заблаговременного оповещения населения о возможных паводковых угрозах на примере Каргалинской дамбы.

Между тем эксперты все чаще сходятся во мнении, что если бы в столь серьезной отрасли, как водное хозяйство, был единый орган управления, а не несколько действующих вразброд министерств и комитетов, было бы гораздо проще и эффективнее предсказывать и управлять такими опасными стихиями, как паводки и наводнения.



Астана