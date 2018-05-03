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НАДО ДУМАТЬ. ЭТО ПОЛЕЗНО! Горячие новости / Люди

Константин Маскаев
Гость нашей страницы - Александр Друзь, магистр и легенда клуба “Что? Где? Когда?”, самый титулованный и известный из знатоков, многократный обладатель призов - “Бриллиантовой” и “Хрустальной” сов. И прочая, прочая... Без преувеличения, его знают все.
По профессии - инженер-системотехник, выпускник Ленинградского института нженеров железнодорожного транспорта. В “Что? Где? Когда?” с 1981 года. Это рекорд игры. В 1995 году его избрали первым магистром телеигры. Автор и ведущий интеллектуальных программ на различных телеканалах. Женат, дочери Инна и Марина также играют в “Что? Где? Когда?”.
Не сноб и не зануда. Открытый для общения джентльмен.
Время для общения выпало на перекур, который Александр Абрамович предпочел “Музыкальной паузе” в ходе игры “Что? Где? Когда?”, которая прошла в Алматы в конце минувшей недели. Поэтому и первый вопрос касался его известного пристрастия

 


- Чем для вас является табак?
- Неожиданно... Я заядлый курильщик, это правда. Но, помимо того, что это вредная привычка, я это хорошо понимаю, сигарета с хорошим табаком или сигара, а то и трубка - это всегда очень вкусно, и для меня это определенное удовольствие. Особенно в хорошей компании. Я курю все, что горит. В моем арсенале есть трубки, сигары. Их я распробовал на Кубе, и с тех пор они стали предметом этого моего увлечения. Сигара помогает расслабиться, а сигарета - напротив, сосредоточиться. К сожалению, не стало папирос. Тоже любимый мной вид курения с молодых лет.
- Кстати, о молодости. Известная местная история. Молва связывает часть вашей жизни с Алма-Атой. Найдутся люди, готовые показать ваши дом и двор, гимназию, которую вы посещали. Что скажете по этому поводу?
- К сожалению, это не моя история. Но я начинаю ощущать себя Гомером: как известно, за право называться его родиной боролись семь городов. Я же коренной петербуржец. Мои детство и юность прошли на Петроградской стороне. Примерно до четырнадцати лет я проводил каникулы на Украине. Мой папа из Житомира, там жила моя бабушка. К ней меня привозили на лето. Так что воспоминания детства у меня больше связаны с Украиной. А здесь, возможно, проживал какой-то другой Александр Друзь, тем более что фамилия эта не такая и редкая.
- К слову, что она означает?
- Друзь - это добрый, хороший, приветливый человек с мягким характером. Друг! Друзи - это друзья на южно-русском говоре. Именно так - с ударением на первый слог. Вся моя семья - Друзи. Мы - друзи. И нашу фамилию с этимологией этого слова многое роднит. А в Алма-Ату впервые я приехал на исходе 80-х. Правда, предыдущие мои поездки выпадали не на такое удачное время в плане погоды. Было либо невыносимо жарко, либо сыро, промозгло и холодно. Сейчас, на мой взгляд, идеальное время и великолепная осень! И этот 21 градус в ноябре... Если в этом есть хоть капля заслуги принимающей стороны, то огромное им спасибо!

 

 

- И какой вам открылась Алма-Ата? Какие впечатления вы теперь отсюда увозите?
- Мне здесь уютно. И тогда, и сейчас Алма-Ата мне напоминает Питер. Отчасти. Не по красоте домов, хотя в последние годы город, конечно, преобразился. А прежде всего по статусу прежней столицы, в которой живут очень умные, культурные, приветливые люди. У вас замечательные парки и скверы. Насколько понимаю, их сумели сохранить со времен образования города.
- Да, действительно. Кроме того, известный и старейший алматинский парк, который носит имя 28 гвардейцев-панфиловцев, еще на заре минувшего века и долгие годы позже называли Городским садом...
- Еще одно подтверждение моему ощущению. Эта старая петербуржская традиция именовать парки садами... Помните ведь: Летний, Таврический, Александровский, Зоосад, наконец.
- Еще один мужской вопрос. Вас можно назвать опытным автолюбителем. А какую машину предпочли бы, если бы вам предложили выбор между большим внедорожником и шоссейным седаном?
- Сегодня на выбор автомобиля влияет то, где проводишь большую часть времени. Я - в городе. И когда настала пора поменять долгие годы служившую нам верой и правдой Hyundai Elantra, пришлось выбирать что-то поменьше, поскольку условия парковки у нас во дворе зверские. Присматривался к Skoda Octavia, но из-за размера выбор пал на Volkswagen Polo, который на 80 сантиметров короче. Так что моя машина компактная и в то же время шустрая. И красивая. И она мне нравится.
В машинах я действительно не новичок. От отца мне достался “Москвич-407”, я даже “бомбил” таксистом на нем на заре 90-х. Тогда уже работал программистом, но достаточных средств эта работа не приносила, приходилось подрабатывать частным извозом. Машину самостоятельно поддерживал в хорошем рабочем состоянии, с детства хорошо ее знаю. Мы часто семьей ездили на ней на Украину, в Одессу, а как-то совершили путешествие по Золотому кольцу. Автосервис в то время не отличался качеством и оперативностью, поэтому многие поломки устранялись в гараже. Взрослые меня с детства приобщали к этому. В результате я и сейчас неплохо разбираюсь в старых автомобилях. Во всяком случае, советскую автоклассику я хорошо знаю и починить смогу. Но я считаю, что мне повезло. В свое время я окончил индустриально-педагогический техникум. У нас была военная кафедра, где готовили офицеров автотракторной службы. И были отличные военные инструкторы. Там я получил военную специальность, а на права сдавал на автомобиле ГАЗ-69. Но самые яркие впечатления остались от вождения ГТТ - гусеничного тягача тяжелого. Ощущения, как от вождения танка. Вот это настоящий внедорожник!
- Зато теперь нас в недалеком будущем ждут беспилотные автомобили. И интеллектуалов могут заменить машинами. Как относитесь к перспективе появления искусственного интеллекта?
- Пусть вначале появится, а потом оценим. Быть может, я умру раньше того момента, когда наступит необходимость выразить свое мнение относительно искусственного интеллекта.
- Но нейросеть уже действует! И она позволила Герману Грефу сократить 450 юристов! Значит, это будущее не такое уж и далекое. Не тревожит ли вас, что уже сейчас сетевые ресурсы, поисковики и электронные библиотеки для многих стали чем-то вроде коллективной памяти? Не получится ли, что мы незаметно обнаружим, как общество поделилось на горстку интеллектуалов и всех остальных, чья мыслительная деятельность сводится лишь к формулировке вопроса в поисковике?
- Думаю, это совсем не так. При отсутствии мыслительной деятельности ты даже при наличии поисковика ничего полезного не найдешь в Сети, ведь так? Правильно сформулировать вопрос - это тоже форма интеллектуальной деятельности. А самое главное - не столько правильно сформулировать, сколько правильно интерпретировать полученный результат.
- Можете сказать, какие книги расположились на вашей любимой полочке?
- Не смогу. У меня пятьдесят полочек. И мне они все одинаково полезны и нравятся.
- Клуб “Что? Где? Когда?” воспринимается как круг интеллектуалов, способных в условиях дефицита времени искать и находить решение довольно сложных или неожиданных задач. Не было ли случая, когда российское правительство или руководство какой-то корпорации использовали этот ценный потенциал для получения быстрого ответа на непростой вопрос?
- Лично я никогда ни с кем из российского правительства не общался. Но я полагаю, там решают слишком сложные и важные задачи, чтобы можно было вынести вердикт за минуту. Что касается корпораций... Конкретно не скажу. Но известно, что многие игроки клуба занимают какие-то позиции в том числе и в корпорациях. Понятно, что их интеллектуальный потенциал работает в интересах корпораций.
- Игры “Что? Где? Когда?” можно назвать интеллектуальным спортом, поэтому вопрос формы достаточно важен. Откройте секрет, как поддерживать в тонусе свой интеллектуальный потенциал?
- Я поддерживаю форму за счет участия в разных нетелевизионных турнирах. Кроме того, лично мне очень помогает тренерская работа с детьми. Я веду кружки интеллектуальных игр в различных школах, в частности, в той, где учились мои дети. А кроме того, нужно все время думать. Это полезно. Но важно также осознавать, что все знать невозможно. Помимо знаний необходимо логическое, ассоциативное мышление и еще много всего. Если бы мы знали все, не было бы смысла участвовать в нашей игре. Поверьте, куда приятнее обнаруживать, что выстроенная тобой или командой логическая цепочка, которая включает знания, помноженные на догадки, приводит к правильному ответу.

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Просмотрено: 10465 раз Просмотров: 10465 опубликовал: Ruslan 9 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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