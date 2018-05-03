Алла Иванилова

Вчера в мажилисе парламента Министерство юстиции презентовало поправки в некоторые законодательные акты по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража. В целом законопроект содержит в себе пять блоков поправок, направленных на обеспечение защиты прав собственников. Самыми актуальными являются меры, призванные защитить имущественные права собственников и негосударственных землепользователей при принудительном изъятии земельных участков для государственных нужд



Сегодня в Казахстане на этой почве возникает немало скандалов и даже митингов, когда местные исполнительные органы, строя дороги или социальные объекты, сносят жилье, а домовладельцев не устраивает предложенная компенсация. Да и Конституционный совет ежегодно в своем послании говорит о том, что постановление, которым руководствуются местные органы при возмещении стоимости изымаемых земельных участков, не соответствует Основному закону страны, где в пункте 3 статьи 26 говорится о равноценном возмещении имущества, подлежащего изъятию для государственных нужд. “Яблоком раздора” служит статья 67 Закона “О государственном имуществе”, где значится, что компенсация за земельный участок, отчуждаемый для госнужд, определяется размером стоимости, который значится в гражданско-правовом договоре или по решению суда, но не превышающем рыночную цену. Почему не превышающем рыночную стоимость цену, совершенно непонятно. Ведь владелец ничего продавать не собирается. Власти навязывают сделку. А в таких случаях сумма всегда выше рыночной. Везде. Но не у нас.

Собственник мог купить участок 10 лет назад, и за это время его цена значительно выросла. Но это почему-то в расчет не берется, да и такой расклад экономически не выгоден местным властям. В случае, если в договоре стоимость не указана, возмещение определяется по кадастровой оценочной стоимости. Отсюда возникают проблемы неадекватности и несоразмерности той суммы, которую предлагают собственникам и землепользователям. Минюст намерен разрубить этот гордеев узел и в законопроекте прописывает, что компенсация должна возмещаться исходя из рыночной стоимости изымаемого земельного участка без привязки к договору купли-продажи. Также предусматривается возможность “натурального возмещения”, то есть предоставление в качестве компенсации не денег, а иного земельного участка.

Учитывая такие новшества, депутаты поинтересовались, а хватит ли денег у местных органов на компенсацию, ведь суммы теперь в разы возрастут? Однако в Министерстве финансов заверили, что “проблем не будет”. Все заранее планируется и рассчитывается. Однако плана по изъятию земельных участков для госнужд на 2018 год пока нет. При этом в финансовом ведомстве уточнили: если на месте изъятых участков реализуют республиканский проект, то компенсация будет из республиканского бюджета, если же местный, то из местного. Еще одна важная поправка касается имущественных прав сторон по договорам банковских займов. Из поправок самая главная касается права залогодателя самостоятельно реализовать залоговое имущество при предъявлении банком требования о досрочном исполнении обязательства. А именно, если сегодня заемщик не платит по кредиту, банк вправе изъять залоговую квартиру или машину и посредством аукциона реализовать. При этом главная задача банка - вернуть выданные деньги и “набежавшие” по ним проценты. Финансовый институт не преследует цель продать как можно дороже. В случае если заемщик сам будет реализовывать свое залоговое имущество, то он может установить такую стоимость, чтобы хватило расплатиться по долгам и еще осталась часть вырученных средств.

Еще один блок поправок направлен на защиту имущественных прав лиц при конфискации имущества. В текущем году Генеральная прокуратура провела анализ состояния законности при применении конфискации, выявивший ряд проблем. Так, большинство судей назначают конфискацию при отсутствии доказательств преступного происхождения имущества, ссылаясь при этом только на санкцию статей УК, предусматривающих ее обязательное применение. Минюст предлагает повысить “стандарты” доказывания, чтобы исключить факты необоснованного применения конфискации имущества. В практике возникают также проблемы в вопросе снятия обременений (ареста) с имущества, ранее наложенных органами уголовного преследования и в последующем конфискованного приговором суда и реализованного в установленном порядке третьему лицу. В связи с этим предлагается установить компетенцию суда по снятию ранее наложенного органом уголовного преследования ареста и иных обременений с конфискованного имущества.

Помимо этого законопроектом вносятся поправки, направленные на усиление защиты права собственности по институту наследства - уточняется круг лиц из числа иждивенцев, призываемых к наследованию, но не входящих в круг наследников по закону первой очереди. А также по вопросам отчуждения долей участия в уставном капитале ТОО - предполагается, что принудительный выкуп доли участника ТОО возможен только в случае нарушения им своих обязанностей перед товариществом, повлекших существенный вред. В сфере нотариальной деятельности устанавливается возможность безналичного расчета через депозит нотариуса, если это предусмотрено договором между сторонами. Новые законодательные нормы призваны совершенствовать институт арбитража.



Астана