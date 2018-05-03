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АСТАНА - ЛИДЕР ВОСТОКА Горячие новости / Спорт

Серик Ибраев
“Барыс” выбился в лидеры Востока
Столичный “Барыс” ушел на короткий перерыв в регулярном чемпионате КХЛ лидером Восточной конференции. После яркой волевой победы 5 ноября на родном льду над московским ЦСКА, занимающим второе место на Западе, со счетом 5:3 (0:1, 4:0, 1:2) в активе “Барыса” стало 57 очков после 31 встречи. Тогда как у “Ак Барса” их 56, но после 28 встреч

На матче с ЦСКА в Астане зафиксировали рекорд посещаемости этого сезона на “Барыс Арене” - 10 086 зрителей. Наверняка болельщики казахстанского клуба не пожалели о купленных билетах. Хозяева льда показали фееричную игру. Блистал на площадке нападающий “Барыса” и сборной Канады Линден Вей, оформивший хет-трик и возглавивший с 42 (11+31) очками рейтинг лучших бомбардиров КХЛ.
Примечательно, что в игре с армейцами еще один канадец из “Барыса” - Кевин Даллмэн - стал первым защитником КХЛ, достигшим рубежа в 400 (133+267) очков. На 30-й минуте встречи Даллмэн, выступающий в КХЛ со дня ее основания, отметился результативной передачей.
Отметим, что ворота “Барыса” в этом поединке защищал молодой казахстанский голкипер Сергей Кудрявцев, выступавший на Универсиаде-2016 в Алматы в составе студенческой сборной Казахстана.

 

 

Понятно, что после победы над ЦСКА “Барыс” оказался в центре внимания СМИ. Вот что о встрече “Барыс” - ЦСКА написал российский сайт Sport-express.ru: “К вечеру понедельника все может измениться, но больше суток “Барыс” будет на первом месте в Восточной конференции. И забрался он туда за счет красивой и уверенной победы над ЦСКА, смутив всех, кто считал, что “Восток” значительно слабее “Запада”. Клуб из Астаны уже давно не удивляет в этом сезоне, но этот успех был слишком впечатляющим. Евгений Корешков выставил на игру формально второго номера команды Сергея Кудрявцева, который в сезоне провел 8 неполных матчей, одержав лишь две победы. Но почему-то сбилась ведущая “олимпийская” пара защитников Алексей Марченко и Никита Нестеров, получив по “минус 3”. Первое звено армейцев не справилось с ведущей пятеркой хозяев. Пока, наверное, именно Евгений Корешков - главное открытие среди тренеров в этом сезоне. У астанчан всегда была крутая первая пятерка и средний класс трех звеньев и защитников. Но только он сделал так, чтобы разрыв в мастерстве не бросался в глаза. Безусловно, когда у тебя такие люди, как Найджел Доус (23 процента реализованных бросков) и Линден Вей (42 очка в сезоне), работать легче. Очень хочется, чтобы “Барыс” не снижал темп. И сейчас-то возможный плей-офф в конференции непредсказуем, а с такими клубами вообще все становится запутано”.
Надо сказать, что “Ак Барс”, игравший на день позже “Барыса, упустил шанс вернуться на первое место на “Востоке”. Казанцы дома капитулировали перед нижегородским “Торпедо” - 1:2. Таким образом, “Барыс” остается лидером Восточной конференции как минимум до следующего матча “Ак Барса” 13 ноября в Минске с “Динамо”.

Вот что сказал после победы над ЦСКА главный тренер “Барыса” Евгений Корешков:
- Прежде всего отмечу потрясающую поддержку наших болельщиков, насколько мне известно, сегодня был аншлаг, рекорд посещаемости в сезоне. Хотелось бы, чтобы так нашу команду поддерживали постоянно. Конечно, наши игроки взаимно отвечают на это своей игрой. Если говорить по матчу, парни молодцы, смогли перестроиться после первого периода. При игре в средней зоне очень грамотно сыграли, и в большинстве наша бригада удачно реализовала моменты. Не совсем нужные шайбы пропустили в третьем периоде, два рикошета было, но это игра с очень сильным и серьезным соперником. Но парни выдержали, выстояли и победили, молодцы!

 

 

Свой следующий поединок “Барыс” проведет 15 ноября в Астане с “Авангардом”.
Между тем поведение некоторых астанинских болельщиков может стать причиной денежного штрафа для “Барыса”. Это стало поводом официального обращения столичного клуба к своим болельщикам.
“Выбрасывание на лед бейсболок, когда игрок команды проводит хет-трик, является следованием мировой хоккейной традиции и опасности для участников матча не представляет. В то же время бросание на лед иных предметов (бутылки, теннисные мячи и прочее) является нарушением регламента и может повлечь за собой штрафные санкции”, - говорится в обращении.
По данным клуба, в ходе игр с братиславским “Слованом” 1 ноября, когда капитан “Барыса” Найджел Доус оформил хет-трик, а также 5 ноября в матче против московского ЦСКА (хет-трик Линдена Вея), на льду кроме бейсболок оказались посторонние предметы.
Также клуб получил предупреждение из-за болельщика в маске, замеченного в матче против финского “Йокерита” 30 октября.

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Просмотрено: 6858 раз Просмотров: 6858 опубликовал: Ruslan 10 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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