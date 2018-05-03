Ольга Шишанова

В столице, на территории международной выставки “Астана ЭКСПО-2017”, открылась туристическая зона. Для посетителей свои двери распахнули Музей будущего в павильоне “Нур Алем”, зона лучших практик, АРТ-центр и несколько тематических секторов



Именно эти выставочные пространства, а также Конгресс-центр и Холл энергии, обещают стать основой туристического кластера, функционирующего в полном режиме на территории бывшей выставки. Как показала летняя практика, самым популярным павильоном ЭКСПО-2017 стал “Нур Алем”. За время прохождения выставки его посетили 1,3 миллиона человек. Теперь он будет функционировать в качестве Музея энергии будущего, знакомя посетителей с различными источниками возобновляемой энергии, а также новейшими достижениями в этой области.

Организаторы надеются, что “Нур Алем” станет таким же знаковым объектом, как Эйфелева башня в Париже или “Атомиум” в Брюсселе. В двух других тематических павильонах посетители смогут увидеть, как на практике применяются новые технологии, сберегающие энергию и позволяющие создать энергетически эффективный город будущего. Плюс в зоне лучших практик представят 24 ведущих мировых проекта в области возобновляемых источников энергии из 13 стран мира. Арт-центр продолжит свою работу как площадка современного искусства и образовательный центр для самых маленьких гостей. Вместе с тем на территории выставки у подножия сферы в этом году расположится главная новогодняя елка страны. Сюда же, на место бывшего Амфитеатра, перенесут и традиционный ледовый городок общей площадью более 3,5 тысячи квадратных метров, что раньше располагался у ТРЦ “Хан Шатыр”. Стоимость посещения такого катка - одна тысяча тенге. Что касается пунктов общественного питания и парковки, то для отдыхающих будут открыты 23 кафе и ресторана, для частных автомашин будет функционировать подземный паркинг, где первые три часа пребывания - бесплатны.

На территорию выставки зайти можно будет, как и раньше, с четырех входных групп. Вот только посещение территории снова окажется платным, стоимость входного билета - 1,5 тысячи тенге, его можно будет приобрести либо в билетных кассах на территории самого бывшего ЭКСПО, либо на официальном сайте выставки. Для социально уязвимых слоев населения вроде как предусмотрят льготы, но пока точно неизвестно, какие именно.

Кроме того, на территории ЭКСПО предусмотрят создание образовательного профессионального ориентационного центра, модель работы которого разработали с участием Назарбаев университета. Также на территории выставки создается Международный технопарк IT-стартапов, обещающий стать национальной базой развития этой отрасли. В прежнем режиме продолжит работу логистический центр, а медиацентр коммуникаций передадут под локации нескольких СМИ.



Астана