Сборные Швейцарии и Хорватии пробились в финальную часть чемпионата мира по футболу, который в следующем году пройдет в России. Швейцария на своем поле сыграла вничью - 0:0 - с Северной Ирландией и прошла дальше за счет единственного мяча, забитого в первой встрече “стыка”. Что до сборной Хорватии, которой противостояла команда Греции, то она практически все вопросы сняла еще в домашнем матче, который выиграла 4:1. Ответный матч, завершившийся со счетом 0:0, никак на исход противостояния не повлиял



Сборные Швейцарии и Хорватии стали 27-й и 28-й командами соответственно, обеспечившими себе участие в финальной части чемпионата мира-2018. Напомним, что ранее помимо сборной России, получившей путевку на турнир автоматически, на первенство пробились сборные Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Сенегала, Марокко и Туниса.

Наиболее простая задача, если говорить именно о получателях “свежих” путевок в Россию, стояла перед хорватами, которые решили практически все вопросы еще в первом, домашнем, матче стыка со сборной Греции. На своем поле хорватские футболисты победили со счетом 4:1, так что в ответной встрече от них требовалось лишь не пропустить слишком много. Они не пропустили ни разу, как, впрочем, и не забили ни одного мяча, и официально стали участниками чемпионата мира. Куда более шатким было положение сборной Швейцарии, которая хоть и играла дома, но, во-первых, не могла похвастать заметным запасом прочности по счету (первый матч, в Белфасте, швейцарцы выиграли с минимальным счетом за счет весьма сомнительного пенальти), во-вторых, не имела действительно решающего превосходства над соперником в классе. Не в целом, конечно (швейцарская команда все же куда более играющая, чем североирландская), а применительно к конкретному моменту, в котором далеко не все решает футбольный талант. Очень многое зависит от бойцовских качеств, которых Северной Ирландии не занимать.

Хозяева, понимая, что ходят по тонкому льду, с первых же минут ринулись улучшать свое положение и вполне могли в этом преуспеть. Но мяч, как ни старались подопечные Владимира Петковича, в североирландские ворота влетать отказывался. А ведь, скажем, один только Харис Сеферович, которого дважды верховыми пасами находил Шердан Шакири, мог задолго до окончания встречи снять почти все вопросы. Но Сеферовичу не хватило точности. А Блериму Джемаили, который также целил в ворота, не достало везения - ему помешал Гарет Маколи.

После начала, насыщенного моментами, болельщики могли рассчитывать на то, что все-таки увидят голы. Но вышло так, что в этот день соперники обменивались именно нереализованными возможностями. Очередную, в конце встречи, упустил Сеферович, сделавший, таким образом, своего рода хет-трик. На его счастье атака гостей в самом конце встречи, завершавшаяся ударом Джонни Эванса и, казалось, неизбежным голом, к неприятностям не привела - мяч с линии ворот вынес защитник, который и сохранил устраивающий Швейцарию счет.

Вчера поздно вечером определился еще один участник чемпионата мира в России. Второй стыковой матч проводили итальянцы и шведы. В Стокгольме в первом поединке соперников хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0.

14 ноября повоюют за путевку в Россию ирландцы и датчане. В Копенгагене первый стыковой матч завершился вничью - 0:0.

Стыковые матчи. 14 ноября. Ирландия - Дания. Первый матч - 0:0.

13 ноября. Италия - Швеция. Первый матч - 0:1.

12 ноября. Греция - Хорватия - 0:0. Первый матч - 1:4.

Швейцария - Северная Ирландия - 0:0. Первый матч - 1:0.



Kommersant.ru