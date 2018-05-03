Ольга Шишанова

Судя по мнению чиновников, казахстанские спортсмены “обречены на успех” в южнокорейском городе Пхенчхане, где пройдут XXIII зимние Олимпийские игры. Наша сборная поборется в девяти видах спорта: биатлон, фигурное катание, горнолыжный спорт, шорт-трек, конькобежный и санный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина и фристайл, в который входят акробатика и могул



С этой целью республиканский центр олимпийской подготовки, предназначенный для дальнейшего развития зимних видов спорта, в преддверии участия казахстанских спортсменов в Олимпиаде, что пройдет в Южной Корее в феврале следующего года, решено передислоцировать из Усть-Каменогорска в Щучинск. Об этом в ходе очередного заседания правительства заявил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, добавив, что сдача первой очереди строительства республиканской базы лыжного спорта в Щучинске планируется уже в январе 2018 года.

Времени для подготовки, по мнению чиновников, должно хватить, тем более что формирование олимпийской сборной страны продолжится до января следующего года с учетом уровня физической готовности атлетов, психологической устойчивости, по результатам заключительного отборочного этапа и антидопингового контроля. Напомним, что Олимпийские соревнования пройдут в самом Пхенчхане, где 9 февраля 2018 года зажгут огонь XXIII зимней Олимпиады. А также в находящемся по соседству горном кластере “Альпензия” в районе прибрежного города Каннын, расположенном на берегу Японского моря в 60 километрах к востоку от Пхенчхана. Кстати, следующая зимняя Олимпиада также пройдет в Азии, в столице КНР Пекине.

Что касается Казахстана, то, по данным Министерства культуры и спорта, сегодня утвердили индивидуальные планы заключительных этапов подготовки кандидатов в олимпийскую сборную, причем казахстанские спортсмены уже имеют 13 лицензий по двум видам спорта: 10 - по биатлону и три - по фигурному катанию. Для того, чтобы завоевать еще, в сезоне- 2017/18 казахстанская сборная команда по зимним видам спорта примет участие в международных квалификационных соревнованиях согласно международному спортивному календарю. Претендентами на завоевание лицензий определены 62 казахстанских спортсмена.

Не станем перечислять всех и тем более делать какие-то предположения в отношении побед, так как спорт - дело непредсказуемое, однако несколько громких имен, которые представят Казахстан на международной арене в зимних видах олимпийского спорта, назовем.

Во-первых, это фигурист Денис Тен, который принес Казахстану бронзовую медаль по итогам Олимпийских игр 2014 года и серебро чемпионата мира 2013 года. Для него эти игры в Корее должны стать особенными, поскольку Страна утренней свежести - родина его предков.

Во-вторых, это ведущий казахстанский лыжник, бронзовый призер чемпионата мира 2013 года Алексей Полторанин, от которого снова ждут медалей.

В-третьих, Юлия Галышева и Дмитрий Рейхерд могут принести Казахстану медали во фристайле, как уже неоднократно это делали ранее, становившись призерами Азиатских игр и золотыми медалистами Универсиады-2017.

За награды на зимней Олимпиаде в Корее поборется чемпионка мира, двукратная чемпионка Азии, двукратная чемпионка Универсиады-2017 и четырехкратная чемпионка зимних Азиатских игр биатлонистка Галина Вишневская. Тогда как для юной представительницы казахстанского фигурного катания Элизабет Турсынбаевой это будет только первая Олимпиада.

Кроме того, предполагается, что на XXIII зимние Олимпийские игры приедут конькобежцы Роман Креч из Семипалатинска и Екатерина Айдова из Караганды, а также Денис Кузин из Костаная, шорт-трекисты Абзал Ажгалиев из Уральска и Денис Никиша из Костаная. Все они - неоднократные участники различных чемпионатов по зимним видам спорта, бронзовые и серебряные призеры. Добавим, что на предстоящих зимних Олимпийских играх планируется участие более пяти тысяч спортсменов и официальных лиц из более чем 80 стран мира. Разыграют 102 комплекта медалей по 15 видам спорта. Сколько из них достанется казахстанским спортсменам, министр МКС РК на вопрос премьера Бакытжана Сагинтаева ответил, что казахстанские спортсмены “обречены на успех”.



Астана