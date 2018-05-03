Алла Иванилова

На смену восточным базарам придут интернет-магазины. Правительство разработало Дорожную карту по развитию электронной торговли на 2018-2020 годы



Сегодня с развитием цифровых технологий у бизнеса стираются государственные границы, а это снижает издержки по международным сделкам и транзакциям. Создаются виртуальные рынки в глобальном масштабе, что гарантирует огромную базу потенциальных клиентов и эффективные пути сбыта. С использованием цифровых платформ, таких как eBay, Amazon, Facebook и Alibaba, малый бизнес во всем мире превращается в “микротранснациональные компании”. Поэтому сегодня выгодно создавать интернет-магазины. Переход отечественного бизнеса на “электронные рельсы” предусмотрен разрабатываемой программой “Цифровой Казахстан”. Но для развития электронной торговли необходим ряд условий. Это соответствующий уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры, население, которое умеет пользоваться услугами электронной коммерции и должный уровень защиты прав потребителей. Чтобы продавцы с офлайн перешли на онлайн, нужны налоговые стимулы. Неотъемлемый атрибут - развитая логистическая инфраструктура, чтобы посылки не терялись и доходили быстро. Немаловажно и наличие инструментов для безналичной оплаты с минимальной комиссией. Министерство национальной экономики разработало Дорожную карту по развитию электронной торговли, которую недавно представили в правительстве. Она предусматривает семь основных направлений. Учитывая, что понятие электронной коммерции для нас ново, необходимо для начала узаконить его. Для этого разработали поправки в Закон “О регулировании торговой деятельности”, куда вводится понятие “интернет-магазин” и предлагаются нормы, регламентирующие создание продавцами и посредниками таких виртуальных бутиков. В целях защиты прав потребителей инициируется норма, предусматривающая обязательства продавцов и посредников информировать через интернет-ресурс о товаре, его качественных характеристиках, а также закреплена ответственность перед покупателем за некачественный товар. Что весьма актуально, учитывая, сколько “мемов” от ожидания и реальной покупки в интернет-магазинах. На фото все красивое, а в реальности может не соответствовать заявленным характеристикам и даже фото. Сейчас уже разработали проект концепции законопроекта и проходит процедура согласования.

Чтобы “заманить” продавцов на электронный рынок, власти готовы пойти на некоторые уступки. В частности, проектом нового Налогового кодекса, который находится на рассмотрении в сенате, предусматривается освобождение от уплаты корпоративного и подоходного налогов от доходов, получаемых в сфере интернет-коммерции. Эти нормы применяются к индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в том случае, если доходы от осуществления электронной торговли составляют не менее 90 процентов от всего годового дохода. Предлагается, что эта норма будет действовать в течение пяти лет начиная с 1 января 2018 года.

Для развития платежных систем прорабатываются вопросы внедрения и интегрирования в банках второго уровня внутренних платежных платформ в целях снижения для предпринимателя электронной торговли издержек, размера банковских комиссий по различным платежам. Также прорабатываются вопросы стимулирования внедрения упрощенного механизма мобильных платежей с учетом международного опыта по снижению комиссии за них, обеспечение полного перехода на использование электронной счет-фактуры. Эти предложения планируется выработать в конце текущего месяца.

Также рассматривается вопрос совершенствования платежных систем, в том числе через стимулирование внедрения упрощенного механизма осуществления мобильных платежей. Кроме того, прорабатывается вопрос снижения комиссий мобильных платежей и обеспечение полного перехода на использование электронных счет-фактур.

Но реализация всех этих мер не даст эффекта, если не будет спроса. Для этого необходимо повышать цифровую и финансовую грамотность населения. Предполагается обучить не менее 700 субъектов малого и среднего бизнеса, чтобы они могли организовать интернет-магазины. Также на базе коммерц-центров АО “Казпочта” планируется оказывать услуги по созданию интернет-магазинов. Ведь перевести свой “бутик” в онлайн - еще полдела. Необходимо иметь склад и возможность упаковки товара. Сегодня такие услуги для бизнесменов предоставляются.

Утром деньги - вечером стулья. По такому принципу должны работать электронные магазины. С 2018 года Казпочта планирует создать не менее двух логистических хабов и сортировочных центров. Предполагается, что количество обрабатываемых посылок увеличится на 20 процентов. Если сегодня обрабатывается пять миллионов посылок в год, то этот показатель доведут до шести миллионов. Уже сократили срок доставки по Казахстану с 15 до 6 дней. Это позволило автоматизировать инфраструктуру, и в следующем году планируется сократить и вовсе до трех дней. Появилась услуга - день в день. Утром сдает, вечером экспресс-почтой получает. Пока это доступно в 35 городах, но в 2018 году, как обещают в Казпочте, еще прибавится 15 направлений. Что касается доставки из-за рубежа, то сроки сократили с 60 до 18 дней, и эту работу будут продолжать. В следующем году планируется доставлять за 7-10 дней. И до одного дня по определенным маршрутам.

Сегодня в Казахстане насчитывается 3400 почтовых отделений. Этого количество для такой большой территории мало. Изучив опыт Великобритании и Германии, в Казахстане решили развивать франчайзинговую модель. Планируется, что в течение двух лет сеть расширится, и в километровой зоне будут находиться почтовые отделения.

В целом в 2020 году предполагается трехкратное увеличение рынка электронной коммерции. С учетом реализации мероприятий Дорожной карты планируется создание дополнительных 200 тысяч рабочих мест в сфере электронной торговли и в смежных отраслях в 2022 году. Казахстан в силу географического положения намерен активно участвовать в транзитных потоках, которые идут из Китая в сторону Европы и России. Уже есть договоренности с российской, литовской, польской и турецкой почтой. По оценкам китайских экспертов, в 2020 году из Поднебесной будет уходить 200 миллионов посылок, а обратно из Европы возвращаться 800 миллионов посылок. Казахстан намерен участвовать в этом потоке, и уже открыты наши почтовые точки в Ганновере и Лондоне.



Астана