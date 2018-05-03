Александр Мироглов

Сбежавшего в Австрию руководителя группы компаний “Азбука жилья” Ерканата Тайжанова не экстрадируют в Казахстан, и судить его, если и будут, то там. Для этого на немецкий язык сейчас переводят 800 томов уголовного дела



Ерканат Тайжанов в бегах с октября 2015 года, когда на родине его объявили в розыск. В мае этого года недостроителя жилых комплексов “Айсанам”, “Айсанам DeLuxe”, “Комсомольский”, ExpoCity, ExpoTown, “Комфорт”, “Гарант”, “Жеті жол”, “Садовые кварталы” и “Династия” задержали в Австрии. Казахстанская сторона обратилась с требованием об экстрадиции подозреваемого, однако получила отказ.

“Что касается Тайжанова, во-первых, у нас с Австрийской Республикой нет договора о выдаче преступников. Раз договора нет, то Австрия имеет право отказать в выдаче. Они отказали. Теперь дальше, в международной практике действует принцип “Выдай либо суди”. Выдать - не выдали. Мы все материалы сейчас переводим на их язык и передаем в правоохранительные органы, в прокуратуру Австрийской Республики. Поэтому там сейчас начато его уголовное преследование. Но чем это закончится, это решится там”, - сообщил генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов.

По его сведениям, сегодня Тайжанов находится на свободе, так как “мера пресечения пока для него не избрана”.

“Мы полностью материалы еще не передали, потому что объем обвинения очень большой. Речь идет о сотнях томов документов”, - добавил генеральный прокурор.

Такой объем материалов по делу объясняется тем, что учредитель “Азбуки жилья” Ерканат Тайжанов обманул более трех тысяч дольщиков (а если считать семьями, то больше 10 тысяч казахстанцев), собрав с них, по разным данным, от 14,5 до 40 миллиардов тенге. Тем временем информация о сбежавшем миллиардере периодически появляется в казахстанских СМИ. Так, недавно стало известно, что он на присвоенные деньги дольщиков приобретал недвижимость за границей (в частности, отель в Турции). Но в процессе расследования уголовного дела на него так же, как и на другие объекты недвижимости и прочее имущество компании, наложили арест. Общая его стоимость оценивается приблизительно в 15 миллиардов тенге.

Несмотря на то, что основной фигурант дела находится в бегах, восемь его соучастников по делу уже осудили. Все они получили реальные сроки лишения свободы - от трех до семи лет.

Арест, наложенный на все имущество осужденных и группы компаний “Азбука жилья”, снят для исполнения приговора суда в части взыскания гражданских исков потерпевших.

Суд решил передать его потерпевшим в счет возмещения причиненного вреда, а также для завершения строительства жилых комплексов “Комсомольский”, “Жеті жол”, “Гарант”, “Айсанам DeLuxe”, “Комфорт”, “Династия”, “Садовые кварталы”, ExpoCity, ExpoTown.

“Руководствуясь законом о прокуратуре, обращаюсь к согражданам - не отдавайте деньги кому попало, доверяя рекламе и устным обещаниям. Не идите на поводу у аферистов. Конечно, каждый сам хозяин своих денег. Однако ни акимат, ни Фонд гарантирования не будут отвечать, если кто-то добровольно вложит свои деньги, не убедившись, что у застройщика документы соответствуют требованиям закона. Безусловно, мошенники понесут уголовное наказание. Но в итоге строительство может не завершиться, а деньги уйти безвозвратно”, - предупредил генеральный прокурор республики.