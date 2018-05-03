На этой неделе в некоторых западных СМИ появились детали секретного соглашения, которое позволило сотням боевиков группировки ДАИШ (“Исламское государство”) и их семьям покинуть сирийский город Ракку под прикрытием сил международной коалиции и курдов



Среди них были одни из самых одиозных бойцов группировки, а также десятки иностранных наемников. Многие из них якобы рассеялись по территории Сирии, а некоторые добрались до Турции. А куда они еще сумели добраться?

В частности, приводится рассказ некоего дальнобойщика Абу Фавзи. К нему обратились Сирийские демократические силы (СДС), альянс курдских отрядов и арабских оппозиционных сил, ведущий борьбу с ДАИШ, с просьбой возглавить автоколонну с сотнями семей вынужденных переселенцев, идущую из города Табка на берегу реки Евфрат в лагерь на севере.

Путь должен был занять максимум шесть часов - по крайней мере, так ему пообещали. Однако, когда утром 12 октября он и другие водители собрались в колонну, стало понятно, что их обманули. Вместо обещанных шести часов им предстояло провести в дороге три дня и перевезти смертельно опасный груз: тысячи боевиков ДАИШ, их семьи и тонны оружия и боеприпасов.

Абу Фавзи и десяткам других водителей пообещали тысячи долларов за работу с одним условием: это должно было остаться в секрете. Соглашение о том, чтобы позволить боевикам покинуть Ракку, столицу самопровозглашенного халифата ДАИШ, заключили при участии местных властей. Это случилось через четыре месяца боев, в результате которых город был разрушен почти полностью. В нем практически не осталось мирных жителей.

Но при этом город смогли покинуть и несколько сотен боевиков ДАИШ. Ни военная коалиция во главе с США и Великобританией, ни СДС не пожелали признать свое участие в сделке в тот момент. Возникает вопрос: не станет ли секретный пакт, ставший грязной тайной Ракки, угрозой для мира, ведь благодаря ему исламисты смогли разъехаться по всей Сирии и за ее пределы?

Приложили колоссальные усилия, чтобы сохранить соглашение в тайне. Но журналистам удалось поговорить с десятками людей, которые либо были в колонне, либо видели ее своими глазами, а также с теми, кто участвовал в обсуждении деталей соглашения.

Абу Фавзи рассказывает: “Нам было страшно с того самого момента, как мы въехали в Ракку. Мы должны были отправиться туда с СДС, но поехали одни. Как только мы туда въехали, то увидели бойцов ДАИШ с поясами смертников и оружием в руках. Они заминировали наши грузовики. Если бы что-то пошло не так, они собирались взорвать весь конвой. Даже на женщинах и детях были пояса смертников”.

Возглавляемый курдами альянс СДС удалил из Ракки всех журналистов. Побег боевиков не должен был попасть в новости. Представители СДС публично заявили, что город покинуло лишь несколько десятков боевиков, и среди них не было иностранцев.

Один из водителей рассказал, что это неправда.

“Мы взяли примерно четыре тысячи человек, включая женщин и детей, поместив всех в грузовики. Когда мы въезжали в Ракку, мы думали, что заберем человек 200. Но только в моей машине находились 112 человек”.

Другой водитель отметил, что конвой растянулся на шесть-семь километров. Он состоял из 50 фур, 13 автобусов и более 100 автомобилей ДАИШ. Некоторые боевики с закрытыми лицами расположились на крышах грузовиков.

В распоряжение журналистов попала съемка скрытой камерой. На записи видно, что грузовики, тянущие прицепы, заполнены вооруженными людьми. По условиям соглашения боевикам разрешалось вывезти только личное оружие, однако они забрали все, что смогли унести. Десять грузовиков были под завязку забиты оружием и боеприпасами.

Это нельзя назвать эвакуацией, это был настоящий исход ДАИШ.

В мае бывший в то время главой Пентагона Джеймс Мэттис назвал борьбу с ДАИШ войной на уничтожение. “Мы не допустим того, чтобы иностранные боевики выжили в боях, чтобы вернуться в Европу, Америку, Азию и Африку. Мы им этого не позволим”, - сказал он.

Но иностранные боевики, приехавшие воевать в Ирак и Сирию из других стран, все же смогли присоединиться к колонне, рассказали водители.

Теперь главный вопрос: куда направились эти боевики? Ведь, если проамериканская коалиция их фактически спасла, то не исключено, что они и есть те силы, о переброске которых в Центральную Азию все чаще в последнее время сообщают даже западные СМИ.



Саджад Тайери, журналист