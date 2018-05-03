Мадина Меирманова

Казахстанцы стали больше занимать денег у банков и меньше есть. Ссудный портфель банков снизился за последний год почти на пять процентов, но на эти же пять процентов увеличилась доля потребительских кредитов



Жить в кредит, похоже, становится правилом существования большинства казахстанцев. Совокупный долг граждан, занявших деньги у банков на потребительские цели (то есть не считая ипотечных и автозаймов), составил около 2,9 триллиона тенге. Для сравнения: это более трети доходной части казахстанского бюджета на текущий год (согласно последним уточнениям в бюджет, доходы РБ в 2017 году ожидаются на уровне 11,5 триллиона тенге).

При этом казахстанцы в этом году стали занимать почти на 15 процентов больше, чем в 2016-м.

С одной стороны, рост потребительских займов радует: казахстанцы стали больше покупать товаров, активизировался спрос, значит, оживляется и экономическая активность в стране. При этом кредитование в банке означает, что граждане уверены в возможности своевременного погашения таких долгов. То есть видят стабильную перспективу своим заработкам.

С другой - затягивание долговой удавки может означать совершенно противоположное - отсутствие у населения наличных средств для удовлетворения текущих потребностей. Еще в начале лета опубликовали исследования, показавшие, что затраты казахстанских семей на еду начали увеличиваться: по итогам 1-го квартала 2017 года доля затрат на покупку продуктов питания в общих потребительских расходах домохозяйств составила 45,9 процента против 44,4 процента в январе-марте прошлого года.

Динамика роста потребительских кредитов отражает не самое лучшее состояние отечественной экономики. Об этом говорит и тот факт, что ссудный портфель БВУ РК за последний год уменьшился на 10,2 процента (1,6 триллиона) и составил на конец сентября 2017 года 13,9 триллиона тенге. Конечно, здесь свою роль сыграли проблемы в банковском секторе, включая фактический крах RBK-банка. Восемьдесят пять процентов его кредитного портфеля (600 миллиардов тенге) оцениваются как “проблемные”. По словам бывшего главы Нацбанка Анвара Сайденова, жизнеспособность банка возможна лишь при полном списании таких кредитов.

Проблемы в банках, их слияния и отзывы лицензий привели к тому, что размер банковского сектора за последний год уменьшился на 2,6 процента (659,1 миллиарда тенге), составив на конец сентября 24,4 триллиона тенге. Удельный вес ссудного портфеля в объеме активов за год уменьшился с 61,7 до 56,9 процента.

По сути, казахстанцы заняли в банках около 10 процентов всей стоимости банковской системы страны.

В расчете на одного работающего казахстанца долг составляет 447,3 тысячи тенге, или три среднемесячные заработные платы (согласно данным статистики, средняя зарплата в Казахстане составляла в 3-м квартале 2017 года 148 тысяч тенге).

Безусловным лидером по объему потребительских кредитов является Алматы - жители города заняли у банков более триллиона тенге. Здесь объем потребительской задолженности одного наемного работника перед банком составил 1,3 миллиона тенге.

На этом фоне занимающая второе место Астана выглядит более чем скромно - жители столицы взяли потребительских кредитов “всего” на 231,5 миллиарда.

Впрочем, если говорить о закредитованности, то на втором месте находится Мангистауская область. На одного работника потребительская задолженность составляет 556,8 тысячи тенге, притом что общий объем потребкредитов в регионе составил 144,9 миллиарда тенге.

Интересно, что Южно-Казахстанская область, самая густонаселенная в Казахстане, заняла лишь третье место в этом “кредитном рейтинге” (191 миллиард). Возможно, это обусловлено тем, что подавляющая численность населения региона - жители села. Впрочем, горожан в ЮКО насчитается больше, чем в Астане.

На “почетном”, четвертом, месте по объему кредитов - шахтерская столица с общим кредитным потребительским долгом 180,2 миллиарда тенге. На последнем месте по объему потребительских кредитов СКО - 38,5 миллиарда тенге.