В США к началу февраля 2018 года администрация Трампа должна представить в конгресс поименный список близких к Кремлю олигархов, политиков и собственников для замораживания их активов. Составление этого списка “друзей Путина” - работа не простая и требующая знаний российских реалий, предполагает “Независимая газета”. Помочь администрации Трампа в этом деле вызвался бывший экономический советник Путина Андрей Илларионов. К нему присоединился и бывший советник российских министров - шведский экономист Андерс Ослунд. В начале девяностых Ослунд работал в РФ в команде американского экономиста Джефри Сакса, который помогал Егору Гайдару проводить известные реформы



Неделю назад Андрей Илларионов, Андерс Ослунд, Андрей Пионтковский и Дэниел Фрид опубликовали на английском языке меморандум “Кремлевский доклад. Как определить кремлевскую правящую элиту и ее агентов”.

Один из авторов меморандума Дэниел Фрид представлен как координатор Госдепа США по политике санкций, который “разработал санкции США против России, крупнейшей программы санкций США на сегодняшний день, и договорился о введении подобных санкций со стороны Европы, Канады, Японии и Австралии”.

Как известно, 2 августа 2017 года президент Дональд Трамп подписал закон о “Противодействии противникам США посредством санкций” (CAATSA). В статье 241 этого акта содержится поручение “министру финансов США в сотрудничестве с директором Национальной разведки и государственным секретарем” представить конгрессу США подробный доклад (часть которого может быть секретной), который должен включать в себя “идентификацию наиболее важных высокопоставленных политических деятелей и олигархов в РФ, определяемых их близостью к российскому режиму и их чистым капиталом”. В статье 241 говорится, что в докладе должны быть рассмотрены отношения этих лиц с президентом России Владимиром Путиным, определена их причастность к коррупции, оценен их чистый капитал и известные источники дохода. В статье также ставятся аналогичные задачи в отношении полугосударственных субъектов с распределенной собственностью, служащих российскому государству.

В качестве одного из критериев отбора персон в черный список авторы меморандума предлагают “близость высокопоставленных политических деятелей, бизнесменов и полугосударственных субъектов к нынешнему российскому политическому режиму”.

Второй критерий - причастность к коррупции, что “позволило им обогатиться за счет российского народа”.

Примечательно, что в черный список предлагают включить и незаметных рядовых граждан, которые могут играть роль тайных “кошельков”. “Лицо, используемое для хранения путинских активов в операциях, являющихся прикрытием коррупции, даже если само данное лицо лично не участвует в упомянутых выше действиях, а его известное персональное состояние недостаточно велико, чтобы его можно было рассматривать в качестве “олигархического”, - формулируют авторы меморандума. Потенциальные мишени американских санкций объединены в семь категорий. Первая - это “высокопоставленные политические деятели, полугосударственные организации, бизнесмены, несущие ответственность за агрессивные, коррумпированные или преступные операции в пределах Российской Федерации и за ее пределами”. Вторая категория - “ближний круг друзей Путина из Санкт-Петербурга, с которыми он занимался бизнесом с начала 1990-х годов”. Третья категория - это “золотые дети”, которым члены ближнего круга Путина передали часть богатства. Четвертая категория - это “личные друзья Путина, сохраняющие его личные средства”. Пятая категория - это “общеизвестные “олигархи”, являющиеся крупными бизнесменами, сильно выигрывающие от совместного ведения прямого бизнеса с Кремлем”. Шестая категория - “коррумпированные менеджеры государственных компаний, обязанные своим положением близким отношениям с Путиным и использующие свои позиции для откровенного воровства”. Седьмую категорию образуют “полугосударственные компании, принадлежащие лицам, отмеченным в шестой категории”.

Кстати, авторы меморандума предлагают сделать послабления для части предпринимателей. “Крупные российские бизнесмены не должны быть включены в список только из-за величины своих активов. Некоторые из них создали свои состояния до Путина, и затем, чтобы выжить, были вынуждены платить крупную дань Кремлю. Включение таких лиц в кремлевский доклад не соответствовало бы целям статьи 241”, - делают примечание авторы меморандума.