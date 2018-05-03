Регина Пиотровская “Не хочу, не буду” как лозунг жизни В прошлом номере мы писали о том, что чрезмерная забота государства в отношении детей-сирот воспитывает в них вовсе не самостоятельность и умение планировать свою жизнь, а лишь усиливает у них иждивенческие настроения. Подарки и спонсорство для воспитанников детских домов являются скорее вредной помощью, уверены практические психологи, социологи и представители духовенства



Один из самых выдающихся профессионалов развития личности России психолог Николай Козлов наглядно объясняет, как у выпускников детских домов складывается такое мировоззрение и поведение. Он пишет: “Самые привычные и понятные способы помощи сиротам, воспитанникам детских домов и интернатов - это прежде всего подарки (от простеньких игрушек и поношенных, но еще целых вещей до дорогих телевизоров), оплата развлечений и экскурсий и многое другое. Но вы когда-нибудь задумывались над тем, каковы отдаленные последствия таких подарков?

Предположим, приезжают в детский дом спонсоры и вручают детям дорогие подарки. Играет оркестр, дети танцуют, все рады и счастливы. Работают видеокамеры и фотоаппараты (очень важная деталь). Давайте представим себе, как эту ситуацию видят дети: они постепенно начинают понимать, что можно получать от мира блага не за что-нибудь, а “бесплатно”, только за то, что ты сирота. Сиротство - это способ вышибать из мира средства. Такая стратегия жизни. Мы как-то пытались уговорить спонсора вручить подарки не всем поголовно, а, например, выделить в виде стипендии отличникам и ударникам или тем, кто в последней четверти стал лучше учиться, - деньгами или вещами, не важно. Спонсоры не согласились, и подарки - небольшие - получили все. За что? За то, что сирота.

Постепенно у детей вырабатывается стиль поведения “я сиротка”, который помечен как “эффективный”. Суть его состоит в следующем: ты демонстрируешь свое сиротство, после чего просишь от мира что угодно (иногда денег, иногда возможности опоздать или не выполнить поручение, оправдание лени и безответственности). Мир обязательно тебе это даст или позволит.

Теперь проследим, что происходит дальше. Выходит воспитанник детского дома в жизнь, начинает учиться или где-то работать в тех же стратегиях: я сирота, мне больше положено. Не за хорошо выполненную работу, а только за то, что я сирота.

Очень скоро, болезненно и с трудом, бывший детдомовец начинает понимать, что мир ему ничего не должен, что все надо зарабатывать. И выработанная стратегия поведения рушится. А других-то нет!”

Социологи объясняют, почему воспитание в детских домах приводит к росту криминальной статистики среди сирот: “Ограниченное, преимущественно групповое общение детей со взрослыми на самом деле не предоставляет ребенку самостоятельности: твердый режим дня, постоянные указания взрослого, что следует делать в тот или иной момент времени, контроль со стороны воспитателей - все это лишает детей необходимости самостоятельно планировать и контролировать свое поведение, формирует привычку к пошаговому выполнению чужих указаний”.

Поэтому по выходу из детдома ребенок оказывается совершенно не приспособленным к жизни. Он получает квартиру, но не может жить один - в детском доме в комнате с ним всегда были еще 4-5 человек. Он никогда сам не ходил в магазин, не покупал себе еду. Он не знает, как расходовать деньги, не разбирается в людях и ничего не знает о нормальной жизни в семье. Вполне закономерно, что, вырастая, он становится жертвой криминальных структур или спивается.

Вредная помощь

Если кто-то полагает, что выводы ученых или чиновников в этом вопросе слишком категоричны, мы обратимся к служителям церкви. Клирики заботятся в первую очередь о духовных ценностях, и не только взрослых, но и детей. Иерей Андрей Пинчук, воспитатель детского дома семейного типа из Днепропетровской епархии, полагает, что самая главная проблема в том, что такие дети не социализированы.

Отметим, что на Украине насчитывается от 110 до 160 тысяч сирот. По статистике, от 20 до 60 процентов выпускников детских домов этой страны позже оказываются на скамье подсудимых. Приблизительно 5-12 процентов заканчивают жизнь самоубийством.

Отец Андрей считает: “Ребенок, живя в детском доме, не получает никаких жизненных навыков. В детском доме запрещено гладить, запрещено стирать, запрещено мыть посуду и убирать, запрещено иметь подсобное хозяйство. Потому что все это будет расцениваться как эксплуатация детского труда. Во-вторых, у благотворителей, которые помогают детским домам, сложился почему-то странный стереотип, что при любом посещении детдома, например, на праздник, они должны живущих там детей жалеть и без конца задаривать подарками. Отсюда проблема: детдомовские дети привыкают к этому и считают, что им все должны.

К тому времени, когда ребенок вырастает и покидает стены детского дома, у него уже сложилось свое отношение к тому миру, который его теперь будет окружать, и оно выражено несколькими фразами (я с этим столкнулся и в своей семье): первая - “Не хочу!”, вторая - “Не буду!” и третья - “Вы мне должны!” Эти фразы - основа их мировоззрения.

Конечно же, они задают себе вопросы: “А почему именно я остался без родителей? Почему у других есть папы и мамы, а у меня нет?” А так как их без конца жалеют, с ними “сюсюкают”, то у детей вырабатывается твердое убеждение, что их обездоленность родительским теплом, семейным счастьем и дальше будет компенсироваться повышенным вниманием к ним, повышенной опекой и заботой всех окружающих. А этого, конечно же, не происходит. Добавьте к этому полное отсутствие элементарных жизненных навыков, которые они и не могли приобрести, живя в детском доме на всем готовом. Дети вырастают убежденными иждивенцами”.

Армия

иждивенцев

и преступников

Всем очевидно, что в большинстве своем детдомовские дети просто не могут сами разобраться в житейских проблемах, определить для себя жизненные приоритеты. Эти ребята не понимают, зачем нужно получать профессию, работать и даже элементарно следить за чистотой, соблюдать правила личной гигиены.

Так происходит в силу того, что у них не было положительного жизненного опыта, они никогда не видели нормального общения людей между собой. Детдомовские дети не знают, как мужчина должен относиться к женщине, как надо воспитывать детей. Они не знают, что такое нормальная любящая семья. Эти сироты в своей жизни успели только хлебнуть горя: они знают, как брата избивают утюгом, как отец насиловал девочку или посылал детей просить милостыню. Дети не имеют представления о воспитательных критериях общества.

Что в итоге получает общество? Такой ребенок, повзрослев, как правило, не может создать свою семью. В нем нет этой закваски, на нем прервалась эта традиция. Кроме того, дети выросших детей-сирот, как правило, тоже становятся сиротами. А привычка относиться к обществу с позиции “вы мне должны” нередко толкает детдомовских детей на преступление. Выйдя из интерната, они создают преступные группировки и становятся на путь бандитизма. И все по причине именно того мировоззрения, которое в них “воспитали” в детских учреждениях для сирот.

Хотя, конечно, нельзя забывать о генах и наследственности. Ведь большинство детей-сирот в нашем государстве - это социальные сироты, то есть сироты при живых родителях. Их процентное соотношение к биологическим сиротам примерно 90 к 10. Отметим, что ни государство, ни общество сиротам сознательно не дает никаких шансов для адаптации в этой жизни, и мы готовим их к тому, что через пять-десять лет именно эти дети пополнят криминальный мир. Если мы будем игнорировать их проблемы, то вскоре армия иждивенцев и преступников пополнится новыми членами.