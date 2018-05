ЗАГОВОР ДЕМОКРАТОВ Горячие новости / Мир Заговор демократии

Америку сотрясают скандалы - от сексуальных до политических. “Харассмент” стало на время самым модным словечком, а сезон охоты на не в меру активных мужиков дошел до мертвецов. Но пока забудем про секс, хоть в этих скандалах и проглядывает политическая подоплека, и рикошетом они задевают Демпартию: разоблаченные голливудские могулы и звезды либерального толка спонсировали президентские кампании Клинтона, Обамы и Клинтон. Не только миллионными вкладами, но и своим гипнотическим влиянием на электорат, пишет “Московский комсомолец в Казахстане”



Лично меня, однако, больше занимает политика в чистом виде, пусть она в последнее время все чаще скатывается в уголовщину. На фоне все еще тлеющего скандала о гипотетических русских связях нынешнего президента и его команды разгорается большой пожар вокруг предвыборных махинаций его соперницы. Дела давно минувших дней? Не факт: следы преступлений ведут не в прошлое, а в будущее. Под угрозой само существование американской демократии. Преувеличиваю? Одни голые факты.



Преступление

или ошибка?

За Хиллари Клинтон тянется длинный шлейф проступков в бытность ее госсекретарем - они, может, и не дотягивают до уголовных (хотя как посмотреть), но с этической и дисциплинарной точек зрения выглядят не так чтобы приглядно: начиная с ведомственной ответственности за убийство посольских американцев в Бенгази и кончая использованием личного незащищенного сервера для деловых и секретных емейлов. А по-крупному - поддержка “арабских весен”, которые привели к хаосу и “разгосударствованию” в арабском мире и появлению там ИГИЛ. К вопросу о морали и законе: это хуже преступления - это ошибка. Однако и преступления наличествуют.

Я не знаю, к какой категории - моральной или юридической, отнести выяснившийся недавно факт, что московское досье Трампа, которое собирал/сочинял британский агент, заказано и проплачено Хиллари Клинтон и ее избирательным штабом: около девяти миллионов долларов! Может, это и в порядке вещей - сливать на политического противника компромат, реальный или вымышленный, какая разница! Вот же подручные Трампа во главе с его старшим сыном тоже пытались кое-что наскрести про Хиллари Клинтон с помощью русской самозванки, выдававшей себя за кремлевского инсайдера, только из этой затеи у них ничего не вышло. В своих совместных с Еленой Клепиковой “риполовских” книгах “США - pro et contra” и “45-й президент США” мы наглядно продемонстрировали закулисные интриги президентских выборов, где ставки так велики, что противники не брезгуют ничем - цель оправдывает средства, все средства хороши и прочие идиомы на эту тему. В порядке вещей, да?

Альтернативная

история?

Однако вряд ли таковым следует считать сначала сговор Хиллари Клинтон и высшего клира Демпартии, а потом их совместный заговор против ее главного внутрипартийного соперника, социалиста с человеческим лицом Берни Сандерса - а тот пользовался бешеным успехом у белых американцев, особенно среди молодежи. Какие только палки в колеса не ставили ему партийные лидеры, перекрывая доступ к кислороду: от информационного блэкаута до отказа в финансовой поддержке - только чтобы блокировать его кандидатуру. Вплоть до утечки дебатных вопросов в штаб Хиллари, которая потом зачитывала ответы по заготовленной шпаргалке.

А осторожные жалобы наивного Берни на предвзятое к нему отношение политбюро Демпартии объявили паранойей и конспирологией. И вся эта история так бы и канула в Лету, тем более Хиллари Клинтон по-любому проиграла Трампу, если бы не взорвавшаяся бомба нового скандала, который подтвердил изнутри худшие подозрения Берни Сандерса, его соратников и поклонников. Книга бывшего “генсека” Демпартии Донны Бразил стала сенсацией еще до ее выхода - сначала понаслышке, а потом, когда влиятельный “Политико” обнародовал фрагменты из нее, а автор стала налево и направо раздавать интервью и послала коллег по партии, которые пытались заткнуть ей рот, к черту. В оригинале: “Go to the Hell!”.

Здесь требуется авторская оговорка. Понятно, у меня есть личные симпатии и антипатии, но на то я и политолог, что позиция у меня чаще всего беспартийная, над схваткой, поверх идеологических и политических барьеров, пусть даже мне за это гореть в аду, согласно Данте. В конце концов ближе к выборам я вынужден сделать свой выбор, но большей частью “через не хочу”. К примеру, я предпочел демократа Обаму республиканцу Маккейну, но четыре года спустя голосовал за республиканца Ромни, а не за демократа Обаму.

Год назад я был не за, а против - однозначно против Хиллари Клинтон еще во время демократических праймериз по множеству причин, включая вышеозначенные, но ими не ограничиваясь - я об этом писал в “МК” и в американской периодике. Что касается Берни Сандерса, то он у меня вызывал раздражение левыми закидонами, социалистическим прожектерством и антиизраильской позицией, которую я объяснял не только левизной, но и его еврейством - демонстративным отмежеванием от своих, чтобы не быть заподозренным в субъективной тенденциозности. В Америке таких называют self-hate Jews. Как это будет по-русски - евреи-самоненавистники? Что мне в нем нравилось, так это его редкая среди политиков порядочность, романтизм и смелость, коли он решился один на один выступить против верхушечного истеблишмента собственной партии.

Собственно, Дональда Трампа я тоже выбрал за его антиистеблишментность - несмотря на его дурной вкус, хвастовство, эгоцентризм и прочее. Пусть противоположных лагерей и партий, но Трамп, как и Сандерс, был человек со стороны, чужой среди своих, как у нас здесь говорят, маверик, теленок без клейма: бодался теленок с дубом и победил - я о Трампе. Борьба против обоих самовыдвиженцев велась внутри их партий аховая, и по этой причине я тоже болел за них. Честно, я не знаю, за кого бы я голосовал, если бы они оказались на главном политическом ринге нашей планеты один на один. Куда меня, однако, занесло - на зыбкую почву гипотетической, альтернативной истории, да? Нет и нет!

Украденная

победа

В таких предположениях не было бы никакой нужды, если бы партийная номинация досталась Хиллари, какая она ни есть, честным путем. Как тому же Трампу, который одолел одного за другим своих республиканских соперников. Хотя не только каждый из них выступал против него, но и почти все они выступали против Трампа единым фронтом. Это было похоже, если взять шахматную аналогию, на сеанс одновременной игры, с той только разницей, что с дюжиной или около того гроссмейстеров играл непрофессионал, любитель - и в конце концов победил. Против него тоже применялись приемы, что называется, ниже пояса. В буквальном смысле. К примеру, сенатор из Флориды Марко Рубио во время очередных дебатов намекнул, что если у Трампа маленькие руки, то, значит, и член невелик. Даже если так, какое отношение размер мужского достоинства имеет к политическим достоинствам или недостаткам кандидата? Однако при всех перехлестах борьба у республиканцев велась честно - по контрасту с демократами, где мощный аппарат Демпартии обрушился на одного-единственного соперника Хиллари Клинтон. И теперь, благодаря сенсационным признаниям, а по сути показаниям Донны Бразил, мы знаем, что это были не только интриги, а махинации, коррупция, отмывание денег и подкуп.

Партийная касса к тому времени была не просто пуста, но сама партия в долгу как в шелку, тогда как у Хиллари Клинтон благодаря богатым спонсорам денег было немерено, и она погасила этот долг, а взамен получила полный контроль над финансами и стратегией Демпартии. Она полностью подчинила себе национальный комитет Демократической партии и вертела им, как хотела. Между ее предвыборным штабом и партийным руководством было подписано соглашение, которое привело к фактическому их слиянию, а потому они совместно выступали против Берни Сандерса. Вплоть до того, что в нескольких колеблющихся штатах были подтасованы результаты партийных праймериз - понятно, в чью пользу.

Можно понять Дональда Трампа, который счел этот скандал почище Уотергейта и призвал Министерство юстиции и ФБР провести специальное расследование, вместо того чтобы зацикливаться на “русском следе”. Побочный вопрос: что для кого является теперь дымовой завесой? Пытаются ли демократы отвлечь внимание от грандиозного скандала внутри их партии, дуя на остывающую “русскую” головешку, или Трамп, получив такой неожиданный подарок от Донны Бразил, надеется перевести стрелку общественного внимания с себя и своих сподвижников на Хиллари Клинтон & Со?

У Берни украли победу, патетически заявил Трамп, имея в виду номинацию на партийном конвенте. Но если так, то под большим вопросом и победа самого Трампа на выборах. Один из предвыборных аргументов в пользу Берни Сандерса был чисто прагматическим - судя по тогдашним опросам, он легко обходил Дональда Трампа, в то время как электоральные шансы Хиллари Клинтон колебались и показывали тенденцию к снижению. Книга Донны Бразил так и называется, если подсократить ее длиннющий титул: “Взломы... Что привело Дональда Трампа в Белый дом”. Не просто возможно, а весьма вероятно, что в этом неказистом здании оказался бы Берни Сандерс, если бы не уголовная подноготная борьбы за власть внутри высшего эшелона Демпартии.

Заговор против

Америки

Что говорить, Берни - жертва заговора, старика-романтика жаль, а еще больше - многомиллионную армию его страстных энтузиастов и единомышленников. Однако этот преступный заговор был не только против него лично, но и - опосредованно - против американской демократии, чтобы подменить свободное волеизъявление народа закулисными интригами с криминальным душком. Вот почему я был рад исходу прошлогодних выборов - не потому, что выиграл Дональд Трамп, а потому, что проиграла Хиллари Клинтон. В случае ее победы это был бы самый крупный проигрыш демократии за всю американскую историю, а в перспективе - ее отмена за ненадобностью. Это был заговор против Америки, и он провалился.

Вся эта грязная история выплыла наружу после взлома серверов руководства Демпартии еще летом прошлого года, прежний партийный вождь Дебби Вассерман-Шульц вынуждена была покинуть свой пост, а пришедшая ей на смену Донна Бразил, в панике от всей этой уголовщины, пыталась в самый последний момент перед номинационным съездом заменить Хиллари с подмоченной репутацией на уважаемого в народе вице-президента Джо Байдена, но это ей не удалось. К сожалению? Не знаю. Сама Донна Бразил вызывает у меня восхищение своей смелостью и мужеством. Как и Берни Сандерс, и Дональд Трамп, она из породы мавериков - бросила вызов партийному истеблишменту.

На президентских выборах заговорщиков во главе с Хиллари Клинтон настигло справедливое возмездие. Последует ли за ним судебное наказание в свете открывшихся вопиющих фактов, тем более, вероятно, это только верхушка айсберга? Или Хиллари Клинтон и ее сообщникам удастся избежать уголовного преследования, как прежде? Недавно мадам справила свой семидесятилетний юбилей. Не исключено, что остаток своих дней она проведет в тюрьме. Если только президент Трамп ее не помилует. При всех своих недостатках он не из кровожадных.



