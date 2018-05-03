Мадина Меирманова

В коррупционных преступлениях самое сложное - это не просто посадить мздоимца, но просчитать весь объем нанесенного им ущерба. К сожалению, у нас чаще всего ограничиваются подсчетом размеров взяток, которые затем, если повезет, и возвращают в казну в качестве “конфискации имущества”. Хотя, если подходить к коррупции как экономическому явлению, то картина получится гораздо “дороже” суммы всех накопленных взяток



Коррупционеры бывают двух видов. Одни - мелкие пакостники, которые берут деньги за то, что должны делать бесплатно. Например, за то, чтобы выдать справку, которая положена по закону. Они искусственно затягивают процесс выдачи таких бумаг, буквально выпрашивая себе “благодарность”.

Второй вид покруче и посерьезнее. Он берет взятки за то, чтобы позволить нарушить закон. Тот самый закон, который он призван соблюдать.

Отсюда и взяточное лобби за выигрыш в тендерах, и мзда за “закрывание глаз” на нарушения, и благодарность за “досрочное подписание” каких-нибудь приемочных документов.

Объединяет эти два типа коррупционеров одно - они всеми силами стремятся легализовать свои нетрудовые доходы. Ну или спрятать их где-нибудь. В том числе и за рубежом. И этот процесс укрывательства выявить порой гораздо проще, нежели доказать процесс нелегальности появления капитала. Потому что необходимость прятать и отмывать вынуждает привлекать к процессу целую цепочку исполнителей-посредников.

На днях в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции председатель ведомства провел совещание с личным составом Национального бюро по противодействию коррупции и его территориальных подразделений. И дал поручение разоблачать всю цепочку мздоимцев во всех сферах жизнедеятельности государства. Вне зависимости от того, кто является ее участником. Но самое главное - возвращать деньги в казну.

“Наша задача - обеспечить эффективное противодействие коррупции во всех направлениях. Это и социальный блок, и сельское хозяйство, вопросы строительства, добывающие отрасли, финансовый и квазигосударственный секторы, правоохранительные, судебные органы и другие сферы”, - заявил Кожамжаров. “Необходимо обеспечить возмещение государству похищенных средств в полном объеме, в том числе путем возврата активов из-за рубежа. Ни одно лицо, незаконно обогатившееся за счет государственных средств, не должно ими воспользоваться ни в Казахстане, ни за границей” - сказал он.

Но вот тут-то и кроется закавыка.

Потому что “похищенные средства” - это малая толика наносимого коррупцией ущерба. Гораздо больший кроется, так сказать, в мультипликативном эффекте коррупции.

Например, подписал чиновник за мзду итоги тендера с выигрышем какой-то компании на строительство дороги или дома, а в итоге в стране дорога вроде бы есть, но де-факто ее сложно и направлением назвать. Или дома падают. Как злополучная Бесоба. И так по всем сферам: где-то не докладывают цемент, а где-то недоучивают детей. В итоге государство несет убытки, которые нельзя измерить суммами сегодня, но которые в итоге наносят ущерб экономике в будущем.

По тем же некачественным дорогам уже не поедут караваны транзитных грузов, коррупция на таможне не приведет к росту грузопотока через Казахстан. И все это вкупе не принесет денег за транзит в бюджет страны. Недоученные за взятки в университетах врачи не смогут качественно лечить, а значит, их пациенты не смогут стать частью полноценной здоровой нации. И в том числе работать, оплачивая налоги и увеличивая ВВП родины. Взятки на дорогах не научат водителей соблюдать правила и повлекут рост аварий и смертности в ДТП. Подсчитать такой ущерб, который может проявляться на протяжении многих лет, а то и десятилетий, вряд ли сможет даже гениальный экономист.

В общем, косвенный ущерб от мздоимцев гораздо больший, нежели просто воровство бюджетных денег.

Так, быть может, вместо того, чтобы сажать их в тюрьму, пардон, “исправительные учреждения максимальной безопасности”, и содержать-кормить за счет государства, заставлять таких отрабатывать хотя бы часть нанесенного ущерба? Например, отправить на строительство дорог, домов, дамб... В общем, заставить их поработать в тех сферах, которыми они так бодро приторговывали. Мне кажется, пользы от такой бесплатной рабочей силы стране было бы больше, чем просто открытые суды и “десятка строгача”.



Самые именитые чиновники, обвиненные в коррупции

Экс-премьер-министр Казахстана Серик Ахметов и Ко.

Обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности, хищении бюджетных средств и получении взятки. Общая сумма ущерба - 2,6 миллиарда тенге.

Его приговорили к 10 годам, затем суд снизил срок до 8 лет. Вышел спустя 2 года - суд заменил неотбытую часть срока в колонии общего режима на “ограничение свободы”.

Бывший председатель правления АО

“НК “Астана ЭКСПО-2017” Талгат Ермегияев и Ко.

Обвинялся в получении взятки в особо крупном размере, присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Общая сумма ущерба - 10,2 миллиарда тенге.

Приговорили к заключению в колонии строгого режима сроком на 14 лет.

Министр охраны окружающей среды Нурлан Искаков и его замы.

Обвинялись в хищении средств в сумме свыше 1,1 миллиарда тенге. Искакова арестовали в марте 2009 года, бывшего министра в итоге осудили на четыре года лишения свободы, его замы получили условные сроки.

Министр здравоохранения Жаксылык Доскалиев.

Главу Минздрава обвинили в хищениях средств, выделенных на строительство зданий медицинской академии, а также в махинациях. Суд приговорил бывшего министра к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Позже президент Казахстана Нурсултан Назарбаев помиловал Доскалиева, снизив срок наказания до двух лет лишения свободы, спустя месяц он вышел на свободу.

Председатель статагентства Анар Мешимбаева.

Анар Мешимбаева, как и ее замы, обвинялась в махинациях при проведении национальной переписи населения.

Сумма ущерба - 900 миллионов тенге.

Экс-аким Атырауской области Бергей Рыскалиев и Ко.

Большую группу чиновников Атырауской области задержали по подозрению в коррупции (присвоение и растрата чужого имущества). По версии финансовой полиции, все они состояли в преступной группе, которую возглавлял бывший аким региона Бергей Рыскалиев. Бывшему акиму обвинения предъявили заочно, он объявлен в международный розыск.

Общая сумма ущерба - 71 миллиард тенге.

Сейчас продолжается суд над экс-министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым и Ко.

Ему вменяются получение взятки, присвоение или растрата чужого имущества в период его работы председателем нацхолдинга “Байтерек”.

Сумма ущерба - 1,2 миллиарда тенге.



Астана