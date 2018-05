Регина Пиотровская

Недавно руководство вооруженных сил ФРГ впервые в истории бундесвера назначило трансгендера командующим батальоном. Подполковник, 43-летняя Анастасия Бифанг, прошедшая курс гормональной терапии и перенесшая несколько операций, 18 октября вступила в должность командира 381-го батальона связи и обеспечения. Как утверждает Бифанг, подчиненные спокойно восприняли решение руководства. Подполковник Бифанг также состоит в обществе военнослужащих-гомосексуалистов и планирует защищать на новом посту права трансгендеров. К слову, на днях Пентагон за счет государственного бюджета провел для своего офицера операцию по cмене пола

Итак, третий пол признан в США уже на уровне массового сознания. А обвинения в харрасменте, то есть должностных преступлениях на сексуальной почве, домогательствах или половой дискриминации, стали орудием для формирования общественного мнения, в том числе и политического.

Наряду с таким практически чествованием трансгендеров, лесбиянок и прочих из рядов ЛГБТ в Америке один за другим разгораются сексуальные скандалы. При этом за домогательства обвиняются без срока давности, например, на одной вечеринке он положил ей руку на колено. И произошло это 35 лет назад. А недавно разгорелся громкий сексуальный скандал, жертвой которого стал один из самых влиятельных деятелей Голливуда - оскароносный кинопродюсер Харви Вайнштейн. После публикации скандальных материалов The New York Times и The New Yorker мир Вайнштейна рухнул, а обвинения в его адрес продолжаются. Он потерял свою компанию и свою жену, титры с его именем вырезали из сериалов и фильмов, его исключили из Американской академии кинематографических искусств и наук, присуждающей “Оскар”. Исключение Вайнштейна стало вторым случаем за всю историю академии.

В течение двух недель около 40 женщин обвинили его в домогательствах и изнасилованиях. После таких заявлений продюсер начал проходить курс секс-терапии, признаваясь в том, что он был болен и поэтому приставал к женщинам. В общем, Харви Вайнштейну пришел конец. Но почему это все продолжалось так долго? Почему актрисы молчали? Они хотели сделать карьеру? А может, дело в другом? Французская актриса Катрин Денев назвала кампанию против Вайнштейна ужасной. И добавила: “Об этом интересно говорить таким образом? Это помогает? Это добавит что-нибудь? Это решит проблему хоть как-нибудь? Я никогда ничего об этом не говорила, и я не собираюсь что-либо говорить вам”.

Мэрил Стрип, Дженнифер Лоуренс и Джуди Денч заявили, что лично не были свидетельницами преступлений Вайнштейна, но осуждают подобное поведение и сочувствуют жертвам. Не остался в стороне даже президент США Дональд Трамп - он заявил, что давно знает Харви Вайнштейна и вовсе не удивился предъявленным ему обвинениям.

Сам виновник переполоха выступил с весьма неоднозначным заявлением - он обвинил собственного брата Боба в том, что тот слил журналистам компромат. Причем руководило им не сочувствие к жертвам, а желание получить безраздельный контроль в компании. Боб Вайнштейн в ответ назвал родственника “очень больным человеком”, который пытается хоть как-то отвлечь внимание от скандала.

Английские политики требовали лишить Вайнштейна ордена Британской империи, который он получил из рук королевы, французский президент обещал отобрать у него орден Почетного легиона, а в Соединенных Штатах многие пытаются понять: если голливудскому продюсеру пришлось заплатить такую цену, то почему тогда все сходит с рук известному своей любвеобильностью Дональду Трампу?

Вайнштейн

как прецедент

У всех еще на памяти, когда обвинения от обиженных дам сыпались не него буквально градом слез безутешных жертв, но карта, разыгранная предвыборным штабом Хиллари Клинтон, не заставила избирателей отвернуться от скандального миллиардера возможно еще и потому, что муж госпожи Клинтон в этом смысле весь в пуху. Хоть демократы и утверждали - сравнение не в пользу Трампа, который просто заявил, что с обвинителями ему говорить не о чем.

“Я не могу оправдать поведение Билла Клинтона и никогда его не оправдывал, но он дорого заплатил за то, что сделал. Он подвергся процедуре импичмента, принес свои глубокие извинения и осознал, что натворил. А этот парень показал себя сексуальным хищником, он олицетворяет собой то, что в учебниках называют определением сексуального насилия”, - сказал Джозеф Байден, вице-президент США (2009 - 2017).

Ключевое слово в этом старом интервью - “импичмент”. Слово, которое американские политики повторяют чуть ли не каждый день с момента инаугурации Дональда Трампа. Нужен, конечно, повод. И вот тут эксперты вспоминают историю Билла Клинтона, чуть не лишившегося кресла президента, когда республиканцы в Конгрессе решили копнуть поглубже.

“Расследование против Билла Клинтона, которое инициировали республиканцы в 90-е годы, президента, было связано с возможными нарушениями закона во время его работы, когда он был фактически молодым человеком, в компании “Прайс Уотерс”. Предлог был - махинации с землей до его губернаторства, на заре его карьеры, а закончилось все Моникой Левински, понимаете? То есть это расследование привело совершенно к другим обстоятельствам, и я думаю, что многим, кто говорит сейчас, в том числе и демократы, о возможности начать расследование против Трампа, нужна зацепка, - продолжил Байден.

Так сказать, женских зацепок в биографии Дональда Трампа точно найдется немало - в конце концов он много лет продюсировал конкурсы красоты. Есть куда копать. Наверняка среди участниц из десятков стран найдутся новые жертвы, а это уже скандал на весь мир, в котором Трамп предстанет хищником вселенского масштаба, ведь домогательства к предмету национальной гордости уже совсем другое дело. И история с продюсером Харви Вайнштейном может оказаться лишь репетицией новой кампании против президента, а Голливуд, говорят политологи, не останется в стороне.

Фабрика

политических

грез

“Голливуд хочет импичмента Трампа, потому что сейчас они проигравшие. Они расстроились, когда он выиграл праймериз, а потом и основные выборы, вспомните, многие даже записывали видеоролики с призывом к выборщикам изменить свое решение!” - напоминает журналист, политолог (США) Майкл Кернович.

Среди ненавистников Трампа Роберт де Ниро, Джонни Депп, Алек Болдуин со своими пародиями, Скарлетт Йоханссон, Мерил Стрип - всех не перечислить. Певица Мадонна, обещавшая оральный секс тем, кто проголосует за Хиллари Клинтон, говорит, что до сих пор не может оправиться от поражения своего кандидата и готова даже взорвать Белый дом, если это что-то изменит. Пока, правда, ни того, ни другого она не сделала.

Двадцать пятая Конституционная поправка, о которой говорит эксперт, позволяет признать главу государства недееспособным, если он, например, болен или совершил преступление. Власть, правда, перейдет к вице-президенту до выборов, а они еще нескоро, но как фон для избирательной кампании в Конгресс в следующем году вполне подходящий вариант. Как, впрочем, и попытка представить Трампа таким же сексуальным монстром, как Харви Вайнштейн.

“Против Вайнштейна выдвинуты гражданские обвинения и против Трампа - тоже, с этим разбираются его адвокаты. И весьма вероятно, что показания в судах против них обоих рассмотрят в одно и то же время, и вот тогда на CNN или NBC об этом станут рассказывать в режиме нон-стоп”, - говорит политолог (США) Уэйн Мэдсон.

Достаточно вспомнить, что NBC принадлежит кинокомпании Universal, а CNN - часть корпорации Time Warner. И вот политический оттенок фабрики грез становится все ярче.

Харви Вайнштейн до недавнего времени был одной из ключевых фигур в этом кинополитическом мире, и дело не только в том, что он жертвовал сотни тысяч долларов Демократической партии. Вайнштейн - это голливудское лицо демократов, проводник интересов, обладающий по-настоящему серьезным влиянием. И этот человек демонстративно отдан на заклание. Сексуальные скандалы были и раньше, но такого масштаба аллея звезд не помнит. А если уж в один день от своего Вайнштейна отвернулись и коллеги в сверкающем Голливуде, и политики под куполом Конгресса, можно только догадываться, с какой яростью они все вместе обрушатся на чужого им Трампа.