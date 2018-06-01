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ДНЕСТРОВСКИЕ ПОРОГИ Горячие новости / Мир

В Вене впервые за почти полтора года прошла полноценная встреча переговорщиков по урегулированию приднестровского конфликта в формате “5+2”. Переговоры оказались заранее обречены на успех: Кишинев и Тирасполь накануне объявили о договоренностях по вопросам, осложнявшим не только работу дипломатов, но и жизнь жителей двух берегов Днестра. Как выяснил “Коммерсант”, над прорывными решениями активно поработали молдавский и приднестровский олигархи Владимир Плахотнюк и Виктор Гушан. Оба не просто контролируют ситуацию в Молдавии и Приднестровье, но и называются экспертами их фактическими руководителями. По сути, господа Плахотнюк и Гушан создали новый, теневой, формат ведения переговоров и решения спорных вопросов


Прорывные
решения
Переговоры по Приднестровью пройдут в Вене, поскольку в этом году в ОБСЕ председательствует Австрия. Сам факт встречи уже показателен: в последний раз переговорщики собирались в формате “5+2” (Молдавия и Приднестровье - стороны конфликта, ОБСЕ, Россия и Украина - посредники, ЕС и США - наблюдатели) в июне прошлого года в Берлине. Там молдавский вице-премьер Георге Бэлан и глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев подписали Берлинский протокол, взяв на себя обязательства решить конкретные, по сути технические, вопросы. Они сразу в них увязли и буксовали почти полтора года.
В 2017 году Тирасполь и Москва не раз призывали собраться в формате “5+2”, но австрийцы были непреклонны и отвечали, что переговоры пройдут при условии, что стороны договорятся хоть по каким-нибудь вопросам. Это и произошло 25 ноября в приднестровских Бендерах, где господа Бэлан и Игнатьев достигли согласия сразу по четырем вопросам.
В первом документе речь идет об апостилировании (подтверждении юридической силы) выдаваемых в Приднестровье документов об образовании. Камнем преткновения был Приднестровский государственный университет имени Тараса Шевченко. Кишинев был категорически против использования слова “государственный” в названии вуза. Сошлись на том, что в апостиле название станут писать на английском языке - Transdniestrian Taras Shevchenko University.
Другой вопрос - функционирование молдавских школ, которые находятся в непризнанной республике, но подчиняются Кишиневу. Школы всегда были раздражителем для Тирасполя: то и дело возникали проблемы, связанные с доступом к ним учеников и учителей, доставкой учебников, арендной платой и другими вопросами. Теперь это должно остаться в прошлом.
Еще одна проблема - телекоммуникации. Прямой телефонной связи между двумя берегами Днестра нет с 2006 года. Из-за этого тарифы на звонки сильно завышены. Кроме того, приднестровский мобильный оператор “Интерднестрком” работает без молдавской лицензии. Стационарную связь решили восстанавливать, а “Интерднестркому” дать лицензию и частоты.
Наконец, стороны договорились решить вопрос сельхозугодий, находящихся на территории, подконтрольной властям непризнанной республики, но принадлежащих молдавским фермерам, в последние годы им было крайне затруднительно, а порой невозможно обрабатывать землю.
Другим прорывом, предшествовавшим встрече в Вене, стало открытие моста через Днестр, который находится на международной трассе М14. Мост взорвали во время конфликта 1992 года, восстановили в начале 2000-х, но с тех пор он оставался закрытым для движения транспорта. Молдавский премьер Павел Филип и лидер Приднестровья Вадим Красносельский открыли его 18 ноября в присутствии спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Вольфа Дитриха Хайма.

 


Олигархическая
дипломатия
Хотя упомянутые соглашения и решения благословляли дипломаты, а работали над ними чиновники от Кишинева и Тирасполя, прорыв, как выяснил “Ъ”, был бы невозможен без участия игроков, которые предпочитают не афишировать вовлеченность в переговорный процесс. Речь идет о лидере правящей в Молдавии Демпартии олигархе Владимире Плахотнюке, который позиционирует себя как прозападного политика, и владельце крупнейшего приднестровского холдинга “Шериф” Викторе Гушане.
Господин Плахотнюк за последние годы создал в Молдавии систему личной власти, при которой, не занимая никаких государственных должностей, он реально руководит страной и принимает ключевые решения. В Приднестровье аналогичная ситуация сложилась после того, как год назад там на выборах победил Вадим Красносельский, которого поддерживали “Шериф” и финансируемая им правящая партия “Обновление”. Холдингу “Шериф” в Приднестровье нет равных: он владеет сетью одноименных супермаркетов и оптовых баз, заправками, стадионом, футбольным клубом “Шериф”, телекоммуникационной компанией “Интерднестрком”, Агропромбанком, винно-коньячным заводом KVINT, производителем текстиля “Тиротекс”, комплексом по выращиванию осетровых и производству черной икры “Акватир”, гостиницей “Россия” и рядом других активов.
Со слов информированных собеседников “Ъ” следует, что господа Плахотнюк и Гушан, по сути, создали новый, теневой, переговорный формат, в рамках которого и решаются вопросы взаимоотношений Кишинева и Тирасполя. “Плахотнюк несколько месяцев назад взял приднестровское досье в свои руки”, - рассказал “Ъ” на условиях анонимности дипломатический источник, знакомый с непубличной стороной переговоров. Другой информированный собеседник “Ъ” утверждает, что проблемы во взаимоотношениях Кишинева и Тирасполя в последнее время часто были темой бесед Владимира Плахотнюка во время его встреч с американскими и европейскими дипломатами, включая посла США в Молдавии Джеймса Петтита и главу делегации ЕС в Кишиневе Петера Михалко.
Еще один собеседник “Ъ”, знакомый с ходом переговоров по приднестровскому урегулированию, подтверждает, что у господина Плахотнюка налажены прямые контакты с руководством приднестровского “Шерифа”. По его словам, лидер молдавских демократов “напрямую влияет на решение важных вопросов”.
Кроме того, один из дипломатов заверил “Ъ”, что у Владимира Плахотнюка прекрасные отношения и прямой контакт с президентом Украины Петром Порошенко: “Он может просто снять трубку и позвонить Порошенко. И тот ответит”. Экономическая деятельность приднестровского “Шерифа” плотно связана с Украиной, откуда в основном завозятся товары в непризнанную республику.
Владимир Плахотнюк, ранее публично не проявлявший интереса к Приднестровью и не комментировавший переговоры, после субботних договоренностей намекнул на свою причастность к достигнутым результатам. “Приветствую подписание протоколов о разрешении проблем, важных для граждан Республики Молдова, в особенности живущих по ту сторону Днестра”, - написал он в Facebook.
Тот факт, что Приднестровье, чье руководство всегда считалось исключительно пророссийским, пошло на беспрецедентные соглашения с Кишиневом, исполнительный директор кишиневского Института стратегических инициатив Владислав Кульминский объясняет бизнес-интересами и экономикой: “Приднестровью стало намного тяжелее получать деньги у России, поэтому в региональных раскладах приходится искать новые возможности. Для этого Тирасполю нужны хорошие отношения с Молдовой, Украиной и ЕС”.
По данным “Ъ”, Приднестровье, чья экономика находится в глубоком кризисе с момента начала боевых действий на востоке Украины, в последнее время действительно неоднократно обращалось к Москве за финансовой помощью в дополнение к той, что поступает для выплат надбавок пенсионерам. Речь шла о сотнях миллионов долларов. Однако раз за разом Вадим Красносельский и премьер Александр Мартынов возвращались из России ни с чем.

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Просмотрено: 3992 раз Просмотров: 3992 опубликовал: Ruslan 28 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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