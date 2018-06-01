Алина Сарсенова

Алматы посетил российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров, а также представитель известного международного бренда здорового питания Алексей Ягудин. Он приехал специально, чтобы провести мастер-класс среди казахстанских и киргизских журналистов по фигурному катанию. Для этого все представители прессы вместе с известным фигуристом посетили высокогорный курорт “Ак Булак”. Алексей Ягудин не просто фигурист, после окончания спортивной карьеры он не останавливается на достигнутом. Участвовал в проектах Первого канала, таких как шоу “Звезды на льду”, “Лед и пламень”, “Болеро”, телеигра “Кто хочет стать миллионером?”, “Ледниковый период”. Был ведущим шоу “Кубок профессионалов”, ведущим “Ледникового периода”. Снялся в одной из главных ролей в телесериале о фигурном катании “Жаркий лед”, сыграл одну из главных ролей в ледовом спектакле “Огни большого города”. Играл в спектаклях “Не верь глазам своим”, “Истории похождений”, “Паника, или Мужчины на грани нервного срыва”. Исполняет главную роль в ледовом спектакле “Сердца четырех”



Алексей Ягудин очень много ездит по работе, и его расстраивает тот факт, что он не может взять с собой обоих своих собак: “Я обожаю собак, у меня йорк и бигль, мне обещали за второго ребенка вторую собаку. К сожалению, не могу завести большую собаку, если мой йорк летает постоянно со мной, то с большой так уже не получится. У нас дилемма, я улетаю на шоу и Таня тоже (супруга Алексея, олимпийская чемпионка в парном катании, Татьяна Тотьмянина. - Прим. ред.), мы не знаем, с кем оставить собаку. Бигля нужно отправлять в багажном отделении, в клетке, не могу же я устраивать такой стресс животному из-за двух дней”.

- Кем бы вы стали, если бы не спорт?

- Я был бы либо таксистом, либо дальнобойщиком, ведь у меня с детства любовь к машинам и путешествиям. Конечно, люди этих профессий не путешествуют по своей воле, но и я тоже. Да, я получаю удовольствие от всего, что происходит в жизни, но ведь куда отправляют, туда и еду. - Какое место на Земле вы мечтаете посетить?

- Очень хотим с Таней полететь в Новую Зеландию, я был два раза в Австралии, мне там очень понравилось, но, говорят, что в Новой Зеландии еще красивее, однако это слишком далеко. Сейчас место для отпуска выбирается с учетом не тех критериев, куда мы хотим, а по возможности, так как у нас есть дети. Сразу возникает куча вопросов - либо дочки с нами, либо только старшая (у Алексея и Татьяны две дочери Елизавета и Мишель. - Прим. авт.). Последнее время мы выбираем места как можно ближе и теплее. Зимой, как только заканчиваются детские новогодние спектакли, с 10 января по февраль мы можем себе позволить отпуск, а затем возвращаемся и начинаются гастроли по городам России. Таня не умеет плавать, а мне удобнее находиться в бассейне, чем в море. Мы не сторонники океана, а бассейны есть везде, поэтому мы стали выбирать именно крупные города, такие как Бангкок, Гонконг, Куала-Лумпур. Здесь нет забора, как в курортных отелях, ты можешь идти куда хочешь, у нас нет плана. Просто идем, куда захотели, поели, посмотрели достопримечательности.

- Какой бы спорт вы порекомендовали людям для поддержания здоровья?

- Все зависит от того, сколько лет нашему “пациенту”. Если человек преклонного возраста, то какой спорт? Я сторонник активного образа жизни, если уж совсем лень, просто больше двигайтесь. У меня, как я уже говорил, две собаки, я обожаю гулять, а не лежать на диване, ходить, поднимать что-то, бросать, бегать и так далее. Я считаю, что не важно, каким спортом ты занимаешься, мы говорим о любительском спорте, а не о профессиональном. Именно там травмы и нагрузки. Счастье, когда ты заканчиваешь свою спортивную карьеру и тебя ничего не беспокоит. А любительский спорт - это здоровье, характер, систематизация жизни, ведь вы ставите перед собой задачи и мечтаете о победах. Я удивляюсь, когда люди просто записываются в тренажерные залы. Конечно, понимаю, что все развивается, но не понимаю, для чего эти машины придумали и что они делают. Лучше отжаться, пробежаться, пройтись, поприседать, и большего не надо. Начните с пяти минут, затем больше и больше. - Тяжело ли быть звездой? Что вы ощущаете, когда вас узнают?

- Фигуристам очень повезло. У нас есть afterparty, то есть жизнь после спорта. Например, Илья Авербух, который придумывает множество различных ледовых спектаклей, мы даем мюзиклы на льду. Если сравнивать, например, не в обиду другим, с тяжелой атлетикой, штангой, у них нет показательных выступлений. По поводу славы: когда ее нет, не возникает вопроса, как ей распоряжаться, а когда она есть - это тоже работа. Очень сложно идти к победе, но просто все потерять, доверие поклонников, например. Конечно же, от этого мы получаем определенные дивиденды, где-то нам идут навстречу. Но устаешь от того, что тебя узнают, постоянно подходят, теребят. Кроме того, все время приходится контролировать, что ты говоришь, делаешь, приходится искать баланс и поддерживать его.

- Если ли специфика работы со звездами в ледовых шоу?

- Все зависит от самого человека. Часто мы слышим, что какая-то звезда имеет огромный райдер и придирается к мелочам. Знаменитый или нет, “скотина” может быть и в простом человеке. А у меня есть даже прозвища Человек-удача, потому что когда я рядом, то все хорошо: автобус успеет, мы хорошо долетим, и Человек-не райдер. Мне абсолютно все равно, куда я еду, где сплю, главное, чтобы была кровать. Важно, как личность себя преподносит, он может не быть звездой, но быть потрясающе интересным, интеллигентным человеком, который в коллективе привлечет внимание других.

- Ваши советы по уходу за собой и питанию...

- Люди, которые хотят хорошо выглядеть и заботятся о себе, должны понимать, что живут в социуме, поэтому они стараются не только для себя, своих детей, вторых половинок и так далее. Для чего тогда женщины делают макияж, стараются красиво одеться, можно же плюнуть и на это, как многие на свой вес. Если женщина покупает красивое платье, но не следит за тем, что ест, это не очень хорошо, ведь не может быть, что ты за чем-то следишь, а что-то пускаешь на самотек. Если ты систематизируешь свою жизнь, то в каждом аспекте надо найти золотую середину. Наша жизнь - это как пазл. Если ты собрал одну часть, а другая не особо интересует, то нет целостной картинки, а мы хотим видеть всю картину. Поэтому просто необходимы занятия спортом или активная жизнь. Я не говорю, что надо купить кроссовки и пробежать полтора часа, не нужно так, нужно потихоньку. Никто не говорит “перестань есть”, важен баланс. Пока вы не начнете меняться, пока не попробуете, вы не поймете, нравится вам это или нет.



Фото Евгения Морозова