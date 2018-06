Газета New York Times опубликовала дневники бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Это произошло за неделю до заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), который будет решать вопрос о допуске России на Олимпиаду-2018 в Корее. В распоряжении издания оказались два увесистых рукописных тома подробного жизнеописания информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), на основании показаний которого Россию обвинили в масштабной допинговой программе, рассказывает Русская служба Би-би-си



Убористым, порой неразборчивым почерком он детально описывает каждый свой день: возле даты - показатели кровяного давления, в тексте - подробные описания завтраков, обедов и ужинов, и еще “коктейлей” для участников олимпийской сборной, которые упоминались в расследовании комиссии ВАДА.

В их составе - три анаболических стероида и мартини. Их Родченков сначала пробовал на себе, а затем отдавал спортсменам, следует из публикации New York Times.

В 2016 году комиссия под руководством Ричарда Макларена выпустила доклад о масштабной системе применения допинга в российском спорте. В нем написано, что к сокрытию положительных допинг-проб и выдаче допинг-коктейлей причастны чиновники и ФСБ. Российские власти это категорически отрицают.

Дневники Родченкова описывают события 2014-2015 годов - то время, когда химик работал над тем, чтобы с согласия и разрешения представителей правительства России поставлять российским атлетам запрещенные препараты во время зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и после них.

Записки пестрят описанием встреч и подробностями переговоров с бывшим министром спорта Виталием Мутко (сейчас вице-премьер). Как отмечает газета, записи велись ручкой, подаренной Родченкову бывшим исполнительным директором Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Никитой Камаевым.

Камаев умер при невыясненных обстоятельствах в 2016 году - вскоре после того, как против него выдвинули обвинения в допинговых нарушениях. Сам Родченков переехал в США в 2016 году - по его утверждению, он опасался за свою безопасность.

Его ранее не опубликованные заметки могут повлиять на исполком МОК, который должен решить, насколько явным и масштабным было вмешательство российского руководства в систему фальсификации спортивных результатов. Решение примут 5 декабря.

Уже сейчас очевидно - записки Родченкова, вероятно, могут подтолкнуть МОК к вынесению сурового решения в отношении России, пишет New York Times. Если России не запретят участие в Играх в Пхенчхане, то возможны более мягкие санкции - например, не поднимут российский флаг на церемониях открытия и закрытия и не прозвучит российский гимн, а спортсмены должны будут выйти в нейтральной форме. В свою очередь, Москва вполне серьезно рассматривает бойкот Олимпийских игр 2018 года, напоминает издание.

Цитаты

из дневников

Родченкова

13 января 2014 года Родченков написал, что помощник Ирины Родионовой (глава одного из управлений Олимпийского комитета России) Алексей Киушкин принес ему коктейль “дюшес” - смесь трех анаболических стероидов и мартини.

“Киушкин принес кучу новостей. А еще свежий мартини, я тут же его выпил”.

Родченков разрабатывал формулу напитка для ведущих спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх, Родионова готовила и передавала его тренерам и атлетам.

Вместе с описаниями эффекта мартини (Родченков всегда пробовал “коктейль” на себе) он описывает покупку батончика “Баунти”, свой восторг от нового смартфона, ругает еду в кафетерии для олимпийцев и раздражается из-за нечеткости планов доставки из Москвы сотен литров чистой мочи, которую олимпийцы в течение нескольких месяцев собирали в баночки из-под детского питания и бутылки.

“29 января 2014-го. Нет четкого понимания плана, это сплошной кошмар! Мутко сходит с ума из-за биатлона, ситуация хаотичная и неконтролируемая”.

В этот день двоих российских спортсменов поймали в Австрии на употреблении допинга.

1 февраля Родченков, следуя инструкциям замминистра спорта Нагорных, обследовал здание, прилегающее к лаборатории и (по его утверждению) контролируемое ФСБ. Туда из Москвы в Сочи уже тайно прибыли запасы мочи: Родченков был в ужасе - их не рассортировали по видам спорта, в алфавитном порядке в соответствии с фамилиями российских олимпийцев.

3 февраля, за четыре дня до начала Олимпийских игр в Сочи, Родченков презентовал свой план министру спорта. Он передал Мутко “коктейльный список” - фамилии десятков российских спортсменов, принявших “дюшес”, тех, чью мочу с допингом заменят собранной заранее.

Согласно записям химика, Мутко также посоветовал оставить олимпийскую лабораторию открытой - как площадку для будущих допинговых экспериментов. Пятью днями позднее Мутко вернулся к разговору о лаборатории - попросил Родченкова о письменном запросе о том, чтобы она осталось открытой. Родченков написал его за вечерним чаем.

8 января 2014 года легкоатлетку Елену Лашманову поймали на использовании допинга.

Как написал Родченков в своем дневнике, после этого его вызвали “на ковер” в министерство спорта. В марте Мутко якобы снова отчитал Родченкова за недостаточно тщательное скрытие улик по Лашмановой.

В апреле Родченков ругался с заместителем Мутко Нагорных о том, стоит ли подменять тесты Лашмановой - были опасения, что его лаборатория окажется под пристальным вниманием международных регуляторов. В июле 2014 года Лашманову дисквалифицировали.

В своих дневниках Родченков описывает едва ли не каждую трапезу - например, 17 февраля 2014-го в компании Мутко он съел суп из баранины, рыбное филе и виноград.

Через полтора года после этого обеда Родченков стал ключевой фигурой сразу нескольких расследованиях об употреблении допинга. В 2015 году его обвинила независимая комиссия ВАДА в умышленном уничтожении тысячи проб мочи спортсменов в целях сокрытия улик. Позиция РУСАДА звучала так: у образцов истек срок годности, и уничтожение было плановым.

Согласно докладу ВАДА, еще одним обвинением против Родченкова стало нарушение независимости московской антидопинговой лаборатории - она оказалась в подчинении РУСАДА и министерства спорта.

В ноябре 2015 года Родченков ушел в отставку и через несколько месяцев переехал в США. В России на него завели уголовное дело.

Российские власти утверждают, что Родченков действовал в одиночку, подменив более сотни проб мочи олимпийцев в Сочи. Это привело к требованию вернуть 11 медалей, полученных россиянами на Олимпиаде-2014.

Министр спорта Мутко стал заместителем председателя правительства России. В 2016 году он публично дистанцировался от скандала, заявив, что подготовкой к Играм в Сочи занимался его заместитель Нагорных. Нагорных и Родионову отправили в отставку. Родченков сотрудничает со следствием в США, его местонахождение тщательно скрывают.