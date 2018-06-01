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ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ Горячие новости / Исследования

Алан Байтенов
Полтора-два миллиарда тенге кэша в год - это приблизительный минимум поступлений с системы платной парковки в Алматы. Директор ответственного за работу платных парковок ТОО сообщил - их организация оплатила налогов в бюджет с января по декабрь 2017 года “более 300 миллионов тенге”. А в 2016-м - около 230 миллионов. Учитывая, что в среднем налогов ТОО в Казахстане платит около 20 процентов, мы можем вполне логично предположить начальную сумму поступлений.
Но этого, естественно, со временем становится мало. Отчего цену на парковку все же поднимут. Обещают где-то к весне следующего года рассмотреть такую возможность

Мы это уже видели - на платной парковке начинают зарабатывать. Если так пойдет дальше, проект превратится в знакомый инструмент добывания уличного кэша по-алматински. Но обо всем по порядку.
Если смотреть на суммы отчисления налогов, все честно. Организация, в общем-то, на виду, поэтому и шустрить вроде как не будет. Не дадут. Однако вопросы все же возникают. По городской легенде (ниже объясним), от тех самых 100 тенге почти 11 - это НДС (так написано в чеке), 30 процентов идут в бюджет города (такое своеобразное роялти), а все остальное, около 70 процентов, забирает некое ТОО с очень длинным и труднопроизносимым солидным названием - “АлматыСпецТехПаркинг”. Как у какого-нибудь проектного института времен СССР. При этом плательщик налогов, если верить тому же чеку, смотрим информацию на обороте, еще одно ТОО с именем RR2.
К слову, об упомянутой городской легенде. Дело в том, что за все время существования частных компаний, которые собирали деньги с алматинцев за постой на общегородской территории, общественности города так и не представили отчет с полной детализацией по поступлениям денег в бюджет, по их количеству, что уходят на нужды, как выясняется, двух ТОО, и по схемам их дальнейшего распределения. Собственно, отсюда все легенды и даже байки. Ведь согласитесь - каждому законопослушному гражданину, а также активному, порядочному жителю Алматы было бы не только интересно, но и приятно узнать, куда конкретно он вложил свои деньги, в какой именно социально значимый проект. И самое главное - сколько.

 

 

Ну и просто любопытно - сколько все же зарабатывают некие ТОО, на, по сути, общей городской территории. А также нормально ли им получать около 70 процентов от всего пришедшего в кассы паркоматов... Может, у них расходов гораздо больше, чем доходов. Может, стоит пересмотреть процент “акиматовского сбора”, а для людей оставить цену нетронутой? А то и вовсе снизить. Или, наоборот - поменяться позициями. В смысле оставить пропорции 70 на 30, но “большую половину” закрепить за городом. Все же основной ресурс, с которого стригут купоны, - это земля. Принадлежит городу и горожанам.
В общем, еще раз стоит задаться вопросом - стоят ли установка знаков, нанесение разметки и установка паркоматов почти 70 процентов от всех сборов? На это, собственно, и хотим обратить внимание специалистов нашего родного муниципалитета - насколько обоснованы такие пропорции распределения доходов и насколько вообще верно желание частной организации поднять стоимость часа парковки в “государственном городе”?
Кстати. Даже несмотря на серьезный приток средств, город все равно несет расходы, связанные с этим проектом. Вспомним партию эвакуаторов, которые “закупил город”, но при этом они должны были работать в том числе и на тех, кто нарушает правила парковки, по сути, помогая вести дела “АлматыСпецТехПаркинг”. По крайней мере, об этом заявляли представители горадминистрации. После, конечно, в специальном интервью нам разъяснили - якобы эти машины получил ДВД Алматы и упомянутое ТОО не имеет никакого отношения к ним... Ну что же, с этим тяжело поспорить - 30 новеньких эвакуаторов городу вдруг оказались срочно нужны, как только появились нарушители во дворах. Это те, напомним, кто не согласен с тарифом на платную парковку и ищет ближайшую бесплатную территорию. Как правило, таким местом становятся узкие загруженные дворы преимущественно центральных районов города. К слову, остается только догадываться, что там начнется после того, как поднимут стоимость часа.
Простите, что мы немного отвлеклись от основной темы. Итак - кэша, как мы предположили, основываясь на озвученных официальных цифрах налоговых выплат, копится прилично. Кстати о кэше как таковом, настоятельно рекомендуем организаторам платной парковки обратить внимание на приложение - в последнее время, жалуются активные пользователи, оно работает через раз. Нет, пусть не подумает читатель ничего лишнего - мы даже не допускаем того, что безнал, в смысле работа “в белую”, никого не интересует. Однако компетентных людей, пользуясь случаем, все же просим обратить внимание на такое положение дел.
Так вот о деньгах, ценах и традициях зарабатывать на порядочных алматинцах. Мы видим, как “жизнь”, а именно товары народного потребления, постепенно растет в цене. Но в каких-то случаях это вполне объяснимо - все же используются сырье, производство, транспортные расходы. Но что же с парковкой - каковы в этом случае возможные дополнительные производственные затраты? Этот проект, безусловно, результат эволюции, но это все та же самая известная всем модель сбора денег с порядочных людей. И корни ее в тех самых 2000-х, когда на улицах ходили люди в жилетах.
Почему складывается такое впечатление? Хотя бы потому, что, куда идут деньги общественности, никто не потрудился объяснить. А вот о том, как накажут, если вдруг кто не опустит монетку, рассказывали почти на всех углах. Однако до сих пор программа платной парковки в городе работает только на традиционной алматинской порядочности. Многие горожане, впрочем, как и мы, поддерживая ту изначально благородную программу оплаты парковки в городе, оплачивают аренду места только из-за врожденной сознательности. Остальные игнорируют. Штрафы, о которых рассказывают те самые частные лица, приходят далеко не всем. Фикция? Мол, пусть заплатит хотя бы один из десяти, уже хорошо... Ну а шуметь в суде (это если вдруг самый умный найдется, кто решит оспорить), никому не выгодно - так и на аудит можно нарваться.
Правда, похоже на то, что было все эти годы, когда деньги брал неизвестно кто. Кстати, у всех подобных схем есть одна черта - рано или поздно они, отбивая свое, уходят в небытие. Что, не исключено, может произойти и с существующей, с первого взгляда, передовой системой сбора средств с населения. Здесь, как в казино, надо вовремя остановиться.
Все благородство идеи платной парковки в городе, которую, повторимся, мы полностью поддерживаем, не имеет ничего общего с коммерческой личиной проекта и очередной “дойкой” населения. Но что-то наталкивает на мысль: не будь ее, никто и пальцем не пошевелит - зачем что-то делать, если нет доступа к притоку того самого “уличного” кэша?
 В общем, учитывая все вышесказанное, воспользуемся правом и обратимся к городским властям с просьбой еще раз взглянуть на этот проект. Но уже как на социально ориентированный и открытый - это когда каждый горожанин будет четко знать, что все 100 процентов оплаченных им денег пойдут на развитие инфраструктуры города, а не “почти 70” в чей-то карман.

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Просмотрено: 5871 раз Просмотров: 5871 опубликовал: Ruslan 5 декабря 2017 Напечатать Комментарии (0)
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