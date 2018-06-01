Мадина Меирманова

“Черная” дискуссия

В конце минувшей недели мировой нефтяной рынок вздохнул: ОПЕК+ договорились о продлении соглашения об ограничении добычи нефти до конца 2018 года. Вместе с тем уже высказываются осторожные предположения, что соглашение будет действовать лишь до стабилизации цен на черное золото на уровне 65 долларов



Соглашение о сокращении добычи нефти основными добывающими странами, как входящими в ОПЕК, так и вне картеля, действует уже больше года. При этом эксперты хоть и отмечают снижение предложения на рынке, но все же оно недостаточно для полного выздоровления и фиксации цены на уровне, приемлемом для нефтедобытчиков.

Лонгация соглашения до конца следующего года (а это самый длительный срок, на который страны пока согласились) - показатель обеспокоенности производителей перенасыщением рынка.

Пока договоренность “стоит” 1,8 миллиона баррелей в сутки, что составляет почти два процента от мирового объема всей добываемой нефти в мире. Интересно, что на этот раз Нигерия и Ливия, которые в текущем году лишь наращивали объемы добычи (исключение сделали для этих стран, восстанавливающих разрушенную инфраструктуру после вооруженных конфликтов на их территориях). Причем обе страны согласились не увеличивать совокупную добычу сверх максимумов этого года в 2,8 миллиона баррелей в день.

Впрочем, ожидать от пролонгации сделки ОПЕК+ корректировки цен на нефть многие наблюдатели не советуют. В том числе и потому, что нынешний уровень стоимости барреля уже учитывает исход последней встречи нефтедобытчиков. А потому эксперты считают, что ценовой коридор в 50-60 долларов - наиболее реальный сценарий для следующего года. Исключение возможно лишь в периоды, когда влияние на соотношение спроса/предложения будут оказывать природные факторы или геополитика (например, в случае новой волны конфликта на Ближнем Востоке). В этом случае стоимость барреля может подняться выше 70 долларов.

Вместе с тем эксперты отмечают, что нынешнее решение о пролонгации соглашения, так же, как и во время прошлых встреч картеля, не содержит никаких условий по стратегии сворачивания действия договоренностей. То есть нет условий, в каких случаях и по какому сценарию ОПЕК+ может начать процесс снятия ограничений на добычу.

По мнению российской стороны (которая, как известно, совместно с Саудовской Аравией является инициатором этого соглашения), процесс будет плавным и может быть запущен лишь после того, как стоимость барреля будет держаться выше 65 долларов. “Цена нефти в 60-65 долларов за баррель устраивает всех участников рынка. Участники сделки ОПЕК+ могут плавно снять ограничения добычи, если нефть стабилизируется выше 65 долларов за баррель”, - заявил глава “Лукойла” Вагит Алекперов.

У основателя и главы консалтинговой группы FGE, специализирующейся на анализе нефтегазовых рынков Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и США, Ферейдуна Фешараки другой прогноз. По его мнению, ОПЕК достигнет своей цели лишь когда установится ценовой диапазон 65-70 долларов, а глобальные запасы упадут до пятилетнего среднего значения. Это может стать возможным уже к четвертому кварталу будущего года.

Однако если в пределах картеля страны будут строго придерживаться установленных лимитов, то американским сланцевикам ограничения не страшны.

По прогнозу Агентства энергетической информации при Министерстве энергетики США, только в наступившем декабре производство природного газа и нефти на семи крупнейших нетрадиционных месторождениях страны (Анадарко, Аппалачском и Пермском бассейнах, а также на месторождениях Баккен, Игл Форд, Хейнесвил и Ниобрара) увеличится на 1,3 процента по сравнению с ноябрем. Добыча на этих месторождениях растет уже двенадцатый месяц. По прогнозам, совокупная добыча здесь увеличится на 80 тысяч баррелей в день и достигнет 6,17 миллиона баррелей в день против 6,09 миллиона в ноябре.

Интересно, что еще в начале ноября ОПЕК в очередном отчете озвучил прогноз, что в ближайшие четыре года ожидается рост объемов добычи сланцевой нефти в США, и к 2021 году он составит 7,5 миллиона барреля в день. По прогнозам, пик сланцевиков придется на 2025 года, но объем их добычи начнет снижаться уже с 2030 года.

Казахстан, который также присоединился к соглашению ОПЕК+ в 2016 году, намерен продолжать сотрудничество с картелем. По словам главы Минэнерго Каната Бозумбаева, Астана придерживается договоренностей, даже несмотря на рост объемов с Кашагана. Как заявил Бозумбаев, суммарный показатель в Казахстане составил 1,643 миллиона баррелей за восемь месяцев против 1,68 миллиона баррелей, которые республика могла добыть за этот же срок, не нарушая условий соглашения.



Астана