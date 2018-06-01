Мадина Меирманова

В Астане прошла международная тусовка, призванная показать всю инвестиционную привлекательность нашей страны, - круглый стол Kazakhstan Global Investment Roundtable, посвященный вопросам инвестиций в экономику Казахстана. Правительство Казахстана выступило в роли зазывал, обещая инвесторам “пряники”, а инвесторы озвучивали отрасли, которые они видят драйверами казахстанского экономического роста



Тему задал премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, который заявил, что Казахстан хоть и не собирается отказываться от сырьевого преимущества, “но при этом конкурентоспособность должна расти”. “Если мы хотим получать 6-7 процентов роста экономики для того, чтобы попасть в 30-ку развитых стран мира, нам нужны другие отрасли, которые будут драйверами роста нашей экономики, а не сырьевой сектор. А здесь без разработок и новых технологий никуда не деться.

Спрос пошел на научные разработки. Если раньше особо на это никто не смотрел, то уже сегодня есть большая потребность. Мы это уже видим и в этом направлении работаем”, - сказал он.

И добавил, что инвесторам, которые будут готовы вкладывать деньги в современные, наукоемкие проекты, страна будет создавать весьма привлекательные условия: “Чтобы было интересно инвесторам, надо “пряники” давать. Эти “пряники” мы прописали в наших законах, которые сейчас рассматриваются в парламенте. Это и Налоговый кодекс, и свободные зоны, и индустриальные зоны”.

Инвесторы предложением остались довольны. Но предложили правительству страны не только “толкать” зарубежные капиталы в традиционные отрасли - от ГМК до АПК, но и сделать ставку на совершенно новый для Казахстана сектор.

Например, начальник департамента японской банковской компании Mitsubishi UFJ Financial Group Кристофер Маркс посоветовал создать в Казахстане крупный технологический центр и приглашать в страну “более амбициозных партнеров”, а не ограничиваться лишь теми, кто готов вкладывать “более простые инвестиции”. “Япония инвестирует в Казахстан, инвесторам комфортно. Но они работают в традиционных сферах. Допустим, у “Тойоты” есть совместное предприятие с Казатомпромом. Это знакомые отрасли... Но каким образом убедить одиннадцать стран - ваших стратегических партнеров, чтобы целенаправленно двигаться вперед? Как привлечь инвесторов, чтобы вывести страну в передовые? Почему бы не пригласить более амбициозных партнеров? Попросите Google зайти в Казахстан. Почему бы не пригласить сюда каких-либо технологических гигантов? Почему бы не создать в Казахстане технологический центр?” - то ли задал он вопрос, то ли задался им сам.

Но Сагинтаев заявил, что это предложение несколько устарело, поскольку Астана уже сделала первые шаги в этом направлении: “Сегодня к нам на рынок пришел Microsoft, IBM начинает свой пилот в разных секторах работы с искусственным интеллектом, пригласили Google. Cisco уже приступил к работе. То есть IT-гиганты начали с нами сотрудничать”. Более того, международный стартап-хаб, который начнет свою работу в январе 2018 года, будет находиться под управлением “наших американских коллег, которые знают, как это делается”. “Мы хотим привлечь и инженеров, и программистов, лучших специалистов - приезжайте к нам в страну, работайте у нас, зарабатывайте, производите продукцию. Мы дадим вам жилье, зарплату, создадим рабочие места, создадим все возможности, чтобы вы пришли, работали и создали продукт, который потом можно экспортировать в разные страны”.

До Силиконовой долины, понятно, Казахстану пока далеко. За пример правительство взяло белорусский опыт построения технологического парка. “Сегодня несколько “единорогов” вышло от этого парка. И они ежегодно экспортируют программный продукт на миллиарды долларов. То есть система, которая будет создана, должна позволять нам таким же образом создавать инновационные вещи, которые будут больше потребляться крупными компаниями”, - пояснил Сагинтаев свое видение будущей деятельности стартап-хаба.

Пока же основная проблема, на его взгляд, - это не отсутствие инновационных идей, а дефицит умения их прикладного внедрения. По словам премьера, отечественных Кулибиных у нас хватает, но “это те люди, которые какие-то изменения внесли, но только для своего личного пользования, а не для промышленного”. Сейчас же ориентир - доказать всему миру, что в Казахстане “какие-то разработки есть”. То есть обзавестись международно признанными патентами.

Пока Кабмин нацелен на юридическую регистрацию собственных инновационных разработок, Национальная палата предпринимателей “Атамекен” считает, что в стране слишком много денег тратится на международных консультантов всех мастей, а проку от них никакого. Так, на Астанинский экономический форум приезжают нобелевские лауреаты, но, как выясняется, просто для антуража, реальных вопросов им не задают.

Кстати, пока в стране разные высокопоставленные лица рассуждают о пользе или бесполезности иностранных мозгов и денег, один из гостей Kazakhstan Global Investment Roundtable предложил нашей стране отказаться от европоцентризма. Глобальный руководитель по работе со стратегическими клиентами Aberdeen Asset Mamagement Джон Кэмпбелл считает ошибочным, что мы смотрим на Запад, мы не смотрим на Восток: “Самые лучшие разработки искусственного интеллекта сейчас происходят в Китае, который не так далеко. Эволюция цифровых технологий Китая быстрее, чем в США, работает в этом направлении”.



Астана