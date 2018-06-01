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ОПЕРАЦИЯ “Й” Горячие новости / Мир

В Йемене убит бывший президент Али Абдалла Салех, возглавлявший страну 34 года - до 2012-го, когда в результате массовых протестов был вынужден уйти в отставку. Он стал вторым государственным деятелем такого масштаба (после главы Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи), который пал жертвой арабской весны, пишет “Коммерсант”

Гибель Али Абдаллы Салеха стала прямым продолжением драматических событий последних дней в Йемене, когда возглавляемые им отряды выступили против своих недавних союзников - ориентирующихся на Тегеран шиитских повстанцев-хуситов, контролирующих северные районы страны.
Столь резкий разворот господина Салеха (сохранявшего в стране большое влияние, несмотря на уход с поста президента) многие эксперты расценили как геополитическое поражение Ирана. И, соответственно, как триумф Саудовской Аравии, возглавляющей коалицию, которая с марта 2015 года ведет боевые действия против хуситов.
Теперь Иран и его союзники, похоже, берут реванш - гибель Али Абдаллы Салеха может деморализовать верные ему формирования и помочь хуситам сохранить власть в северных горных районах, подавив в зародыше начатый против них “мятеж”.
Саудовцам так и не удалось использовать экс-президента как “троянского коня”, с помощью которого они установили бы контроль над столицей страны Саной и ее окрестностями.
Одним из первых о смерти экс-президента сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя партии “Всеобщий народный конгресс” (ВНК), которую возглавлял Али Абдалла Салех. В свою очередь, эмиратский телеканал Sky News Arabia уточнил: бывшего главу государства убили “мятежники-хуситы” в его родной деревне Сунхан в провинции Сана. Пуля попала в Али Абдаллу Салеха, когда он вышел из машины из-за начавшейся стрельбы. Телеканал показал кадры, на которых видно, как неизвестные вооруженные люди несут тело человека, похожего на экс-президента, выкрикивая победные лозунги. На голове человека видна рана.
Подконтрольное повстанцам-хуситам МВД в Сане подтвердило гибель бывшего главы государства. Телеканал Al Mayadeen распространил заявление ведомства, в котором говорится о “подавлении предательского заговора, направленного на разжигание в Сане междоусобицы”. “Кризису положен конец, предводитель заговорщиков (Салех. - “Ъ”) убит при попытке покинуть город”, - сообщает МВД. И уточняет: “Отряды вооруженной милиции, подконтрольные Салеху, вступили в сговор с агрессорами из аравийской коалиции, которые усилили бомбардировки йеменской столицы”.
По информации Sky News Arabia, мятежники ранили и взяли в плен Халида, сына экс-президента. Кроме того, они убили заместителя главы ВНК Ясира аль-Авади.
Вооруженные столкновения между повстанческим шиитским движением “Ансар Аллах” (хуситы) и сторонниками Али Абдаллы Салеха начались в Сане 29 ноября. К понедельнику жертвами ожесточенных боев, которые шли с применением крупнокалиберных пулеметов, минометов, гранатометов и танков, стали не менее 245 человек.
Что теперь будет со страной? По версии “Аль-Джазиры”, Салех согласовал свои шаги с Саудовской Аравией, которая хочет закончить бесперспективную войну. По данным телеканала, в ОАЭ ждет своего часа Ахмед Салех, сын бывшего диктатора, - именно его арабская коалиция хочет объявить легитимным правителем Йемена.

 


Али Абдалла Салех возглавил Йеменскую Арабскую Республику (Северный Йемен) в 1978 году, а после войны с Народной Демократической Республикой Йемен (Южный Йемен), закончившийся объединением государств в мае 1990 года, Салех стал президентом единого Йемена.
На рубеже столетий в стране возобновилось движение за независимость Южного Йемена, а север страны начали контролировать радикальные шииты. В январе 2011 года в Йемене, на волне арабской весны прошли первые выступления, направленные против правительства. Демонстранты потребовали отставки президента Салеха. Глава государства отказался покидать свой пост под давлением оппозиции, а в марте ввел в стране чрезвычайное положение и отправил правительство в отставку.
В мае 2011 года демонстрации переросли в вооруженные столкновения между армией и оппозицией. В июне восставшие нанесли по президентскому дворцу ракетный удар. В результате погибли 11 охранников, а самого Салеха и пятерых чиновников серьезно ранили: президент получил ожоги более 40 процентов тела. 23 ноября 2011 года Салех подписал план передачи власти, подготовленный Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. В рамках соглашения президент должен был уйти в отставку, получив в обмен иммунитет от судебного преследования. В январе 2012 года правительство Йемена утвердило договор на законодательном уровне.
В июле 2014 года радикальная группировка хуситов начала боевые действия на севере Йемена. Уже в сентябре они заняли столицу Йемена Сану. К хуситам присоединились вооруженные силы республики под командованием Салеха. В феврале 2015 года под эгидой Саудовской Аравии в страну в рамках операции “Буря решимости” вторглись девять государств (собственно Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Катар, Иордания, Марокко, Египет и Судан). Коалицию поддержали США с Великобританией.
Несмотря на подавляющее техническое превосходство, саудовцы и их союзники увязли - попытка привлечь на свою сторону местных жителей провалилась, их воспринимают как чужаков и захватчиков, коалиция в хуситских СМИ именуется не иначе как “саудовско-американская”. За них воюют или наемники, или радикальные исламисты.
Что им удалось сделать, так это разбомбить Йемен до практически первобытного состояния: страна потеряла миллиарды долларов, 40 процентов ВВП. Миллионы граждан вынуждены были покинуть свои дома, из-за недостатка питьевой воды в городах и селах свирепствует холера. Хуситы и Салех не отступали.
Конфликт не имел видимого разрешения, и опытный диктатор решил вновь взять ситуацию в свои руки. “Йеменские граждане пытались вытерпеть безрассудство хуситов в течение двух с половиной лет, но я уже не могу. Я призываю братьев в соседних странах прекратить агрессию, снять блокаду. Давайте перевернем эту страницу”, - заявил он в телевизионном обращении в субботу, 2 декабря. Сразу после этого лояльные ему армейские части дали хуситам бой.

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Просмотрено: 3947 раз Просмотров: 3947 опубликовал: Ruslan 7 декабря 2017 Напечатать Комментарии (0)
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