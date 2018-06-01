Мадина Меирманова

В условиях рыночных отношений и свободного движения капиталов по всему миру очень сложно заставить бизнесменов любить свое отечество. Если точнее, сложно заставить их хранить прибыль исключительно в местных финансовых институтах. Тем не менее Нурсултан Назарбаев поручил правительству заставить вернуть капиталы, которые казахстанские компании хранят за рубежом



Не секрет, что одним из наиболее популярных способов ухода от налогов является вывод средств на счета в офшорных зонах. Большинство из таких зон имеют либо крайне либеральный налоговый режим (налог на прибыль не превышает пяти процентов), либо это вообще безналоговая территория.

Разумеется, юридически все оформляется вполне красиво: компания-резидент заключает договор на оказание каких-нибудь услуг с офшорами и перегоняет туда “деньги за оплату этих услуг”. Фискальные органы, если повезет, смогут доказать, что услуги эти липовые, а значит, деньги выведены из страны нелегально.

Тогда в борьбу вступают уже различные международные институты, такие как ФАТФ и его региональные подразделения, включая налоговые разведки разных стран. Обмениваясь информацией, они могут “надавить” на уклониста, а то и вовсе силой вернуть все украденные средства обратно на родину. Но что делать в случае, если доказать не получается, или компании просто предпочитают хранить свою прибыль в зарубежных банках или ценных бумагах иностранных компаний? Тогда можно действовать либо уговорами (типа, люби родину, верни деньги в родные БВУ), либо в приказном порядке, обещая кару в случае неисполнения.

На днях, выступая на Дне индустриализации, Нурсултан Назарбаев озвучил то, о чем шептались многие, но вслух произносить решались единицы: казахстанские компании квазигосударственного сектора хранят деньги за рубежом.

“18 отечественных компаний удерживают 12,5 миллиарда долларов за рубежом. “Тенгизшевройл” - 4,5 миллиарда долларов. “КазМунайГаз” - три миллиарда долларов. “РД “КазМунайГаз” - два миллиарда долларов. “Азиатский газопровод” - более миллиарда долларов. Газопровод “Бейнеу - Шымкент” - 100 миллионов. И так далее”, - сообщил глава государства.

Получается, что 12 с лишним миллиардов долларов выведены из экономического оборота Казахстана и, лежа на счетах зарубежных банков, помогают развитию какой-то другой страны. Вполне возможно, что у этих иностранных банков наши казахстанские банки или компании берут кредиты под пусть и небольшие, но проценты. То есть заимствуют наши же собственные деньги. А в это время в самом Казахстане ежегодно на финансирование индустриальных проектов из Национального фонда выделяют по несколько миллиардов. В том числе и на оказание финансовой помощи банкам, которые задыхаются без ликвидности и не могут кредитовать реальный сектор экономики.

Самое любопытное во всем этом, что деньги за рубежом держат компании, которые де-факто принадлежат правительству страны, то есть самому государству.

Например, учредителем КМГ является правительство РК в лице комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов (к слову, вся госсобственность находится на балансе именно этого комитета). Акционерами КМГ являются Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына” (90 процентов) и Национальный банк Республики Казахстан (10 процентов + одна акция). АО “Разведка Добыча “КазМунайГаз” - стопроцентная дочерняя компания КМГ.

С “Тенгизшевройл” все сложнее. ТШО - это консорциум нескольких участников. Крупнейшая доля у “Шеврона” (50 процентов), “ЭксонМобил” (25 процентов), российская “ЛукАрко” (единственный акционер этой компании - “Лукойл”) владеет пятью процентами доли в ТОО. От лица Казахстана в “Тенгизшевройл” представлен “КазМунайГаз” - 20 процентов доли. (А КМГ, как уже говорилось, владеют правительство и Нацбанк.) То есть на ТШО надавить можно, но только на лояльность. Иностранные совладельцы вполне могут пролоббировать собственные интересы по месту хранения выручки.

ТОО “Азиатский Газопровод” - тоже СП. Создали его на паритетной основе НК “КазМунайГаз” и Китайская национальная нефтегазовая корпорация и Trans-Asia Gas Pipeline Company Limited для совместного строительства и эксплуатации магистрального газопровода Казахстан - Китай из РК в КНР. А это значит, что и это СП заставить хранить все деньги в Казахстане нельзя - надо договариваться со вторым совладельцем. А китайцы, как известно, свои капиталы в чужих корзинах держать не любят.

Такая же ситуация в ТОО “Газопровод Бейнеу - Шымкент”, которое также является компанией с равнодолевым участием Казахстана и Китая.

Как с этими СП или консорциумами с иностранным участием станут договариваться, пока не ясно. Но то, что вместе с ними за рубеж выводят деньги и стопроцентно государственные компании - это громкий звоночек: работающие в бизнес-среде квазигоскомпании не доверяют устойчивости экономике собственной страны.

По данным Назарбаева, только за первое полугодие подконтрольные государству компании увеличили удерживаемые за рубежом средства с двух до шести миллиардов долларов. “Поручаю правительству как акционеру разобраться и доложить мне. С каждым поговорим, с каждым”, - обратился президент к премьеру.

Видимо, “договариваться” - это и будет попытка возврата государством собственных денег обратно на родину.

“Вы потеряете деньги, которые держите “за бугром”, разве не видите? В условиях санкций никто вам не поможет. Возвращайте деньги и держите их в Казахстане. Какая гарантия нужна вам? Законы, указы? Я это сделаю. Не сделаете этого, мы сделаем сами. Не обижайтесь, - сказал президент и пообещал: - Если не сделаете, предупреждаю, тогда я по-другому буду работать, как возвратить эти деньги. Но вас уже не будет. Мы же не говорим, что отнимем у вас или что-то сделаем, нет. Слушайте, государство создало вам условия заработать эти деньги предприятием, и вы прячете от государства казахстанские деньги? Хватит”.



Астана