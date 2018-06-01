Чей ты, град Иерусалим?

Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство, вероятно, подорвет посредническую миссию его советника и зятя Джареда Кушнера на Ближнем Востоке



Инициатива Белого дома уже вызвала гнев в мусульманском мире, чьи святыни расположены в городе наряду с иудейскими и христианскими. Госдепартамент предупредил все дипмиссии США о необходимости усилить меры безопасности после вступления решения в силу.

В связи с переменой в позиции США министры иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) приняли решение собраться в конце этой недели на экстренное заседание. С запросом о проведении подобной встречи в ЛАГ обратилось руководство Иордании, а также Палестинская национальная администрация.

Аналогичную встречу, посвященную теме Иерусалима, намерен провести турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Президент Турции направил приглашения лидерам стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) на чрезвычайный саммит, призвав их прийти к согласию об общих мерах в отношении возникшей ситуации. В администрации Эрдогана обратились к США с просьбой не совершать фатальную ошибку.

Тогда как в Израиле приветствовали сдвиги в американской позиции. Свое мнение на этот счет высказал министр по делам разведслужб Исраэль Кац: “Мы ожидаем от международного сообщества поддержки решения Трампа”.

Министерство иностранных дел ФРГ, в свою очередь, дало понять, что последние события могут спровоцировать стычки в самом Иерусалиме, а также на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. “Нельзя исключать столкновений, сопровождающихся насилием”, - отмечается в сообщении германского внешнеполитического ведомства. Такой расклад предвидели и в США.

“Если Трамп выражает намерение говорить об Иерусалиме как о столице Израиля, то это “смертельный поцелуй” для решения, основанного на принципе двух государств”, - заявил посланник палестинской администрации в Великобритании Мануэль Хассасян. Он также считает, что таким решением Белый дом “объявляет войну полутора миллиардам мусульман и сотням миллионов христиан, которые не собираются признавать полную гегемонию Израиля в городе, где расположены их святыни”. Мирный процесс, которым в последнее время активно занимался Кушнер, действительно будет подорван. Не исключено, что советнику просто не удалось убедить президента. Еще в конце ноября New York Times отмечала, что Кушнера “больше не рассматривают как основное доверенное лицо президента с неограниченным кругом обязанностей”.

Газета отмечала, что перемены связаны по большей части с позицией главы аппарата Белого дома Джона Келли, который склонен считать, что Кушнер - его подчиненный, а не самостоятельное лицо.

В экспертной среде, впрочем, считают, что не стоит драматизировать ситуацию. В нынешних условиях арабский мир отреагирует на это решение без каких-либо резких движений. Будет критика, но до каких-то реальных шагов, направленных на ограничение контактов с США, на то, чтобы повлиять на ситуацию, дело не дойдет. В нынешних условиях арабо-израильский конфликт превратился в палестино-израильский. Размещение посольства в Иерусалиме в первую очередь волнует палестинские политические организации, поэтому изменение позиции США интерпретируют однозначно как враждебный шаг.

Это в очередной раз подорвет доверие палестинцев к США как к надежному и взвешенному регулятору и медиатору отношений между Палестиной и Израилем. В связи с этим можно ожидать, что палестинцы сделают шаги по направлению к другим переговорным центрам.



Саджад Тайери, журналист