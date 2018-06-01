Константин Маскаев Вначале было масло

Казахстанская житница начинает снабжать Китай продовольствием. Не сырьем пищевого направления, как это было прежде, а именно готовым продуктом! Правда, не без участия самих китайцев. Год назад президент Назарбаев в ходе телемоста запустил в селе Ильичевка Тайыншинского района Северо-Казахстанской области завод по производству растительного масла, построенный на деньги китайских инвесторов. А недавно в ходе поездки, организованной Посольством Китайской Народной Республики в Казахстане, появилась возможность заглянуть на завод, где из рапса, подсолнечника, льна и сои можно делать высококачественное пищевое масло



А они и делают! И все без остатка отправляют в Китай. Таким образом, простой крестьянин из североказахстанской глубинки стал участником внешнеторговой деятельности. Шестьдесят казахстанских сельчан, превратившись в пролетариев, осваивают навыки работы на современном оборудовании, а стоимость казахстанской продукции, отправляемой на экспорт, значительно подросла. Попутно казахстанские фермеры получат от предприятия заказ на выращивание масличных культур - под дальнейшую переработку.

Китайские промышленники говорят, что очень довольны казахстанским сырьем. Оно экологичнее. При его выращивании не используют в избыточном количестве различные удобрения и пестициды. Получаемая продукция относится к здоровой и безопасной, что очень устраивает потребителя. Сейчас на заводе производят подсолнечное масло. Поэтому воздух в цехе, где идет отжим, наполнен ароматом жареных семечек. Большинство процессов скрыто от людских глаз и вообще от нештатного вмешательства человека. Как и сама продукция. Приготовленные к отжиму семечки можно видеть только в маленьких окошках больших шкафов. Вращаются огромные барабаны, сырье перемещается с этажа на этаж. За всем этим и днем и ночью следят парни в однотипных светлых комбинезонах. А весь процесс в целом в виде активных схем отображается на многочисленных компьютерных мониторах в диспетчерской. По завершении всех технологических процессов масло отправляется в герметичные емкости, откуда будет разлито в емкости, предназначенные для транспортировки. Ни капли потерь. Ни капли отходов. Остатки производства - жмых и так называемый шрот - достаются местным фермерам в качестве подкормки для скотины.

Благодаря сотрудничеству Северного Казахстана с китайскими инвесторами в лице компании “Айцзюй” в эту глубинку пришли индустриальные инновации. Совместный межгосударственный и частный бизнес сделал большой и качественный шаг. В проект и развитие казахстанско-китайского “Айцзюй агроиндустриального логистического парка” инвестируют 20 миллионов долларов. Парк входит в индустриально-инновационные проекты размещения на территории Казахстана производственных предприятий с участием китайских инвестиций, технологий и оборудования.

Маслозавод - лишь первый этап работы по созданию парка. Завод “Тайынша-Май” рассчитан на выпуск 300 тысяч тонн масла в год. В перспективе здесь планируют построить мясокомбинат, молокозавод, птицефабрику и завод по переработке меда. Впоследствии парк станет площадкой для привлечения других китайских инвесторов. Корпорация “Айцзюй” создана в 1936 году в г. Сиань провинции Шэньси. Известна тем, что ежегодно производит мучную, рисовую, мелкую зерновую продукцию и растительное масло гарантированного качества. Также корпорация производит ростки бобов, соевые продукты, пампушки, лапшу, пирожки, пельмени вонтон, кондитерские изделия. Накануне праздника весны Чуньцзе в феврале 2015 года председатель КНР Си Цзиньпин купил растительное масло, рис и муку “Айцзюй” и подарил их жителям деревни Лянцзяхэ в пригороде Яньань провинции Шэньси.



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