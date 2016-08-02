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Гвозди
Руководство АвтоВАЗа каждый год требует у правительства денег и самую красивую девушку!
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Бывший глава РЖД В. Якунин выставил на продажу свою коллекцию из 100 000 подстаканников!
“Быстрозубы”
Услуги стоматологической клиники
Первичная консультация (обсуждение стоимости нормо-часа) - 500 р./час
Реконсультация (бесплатная повторная консультация) - 2000 р.
Обработка зубов визуальным способом - 1000 р.
Замена (удаление, лечение) стоматолога - 2000 р.
Пломбирование каналов мороженым (пломбиром) - 1000 р.
Коронация зубов - 15000 р.
Профессиональная чистка полости кошелька - 60 000 р.
Стрижка зубной щетки - 500 р.
Обезбеливание зубов (окраска зубов “под орех”) - 5000 р.
Окраска (краснение) десен - 10000 р.
Отбеливание зубного камня - 3000 р.
Монтаж, восстановление, протезирование зубного камня (итальянская металлокерамика) - 10000 р.
Продувка ротовой полости азотом (аргоном) - 1000 р.
Обсуждение прикуса - 1000 р.
Удаление прикуса - 20000 р.
Бурение зубных скважин на нервы - 1000 р.
Прокладка кабеля в зубном канале - 3000 р.
Установка люка на зубной канал - 2000 р.
Проведение сети Интернет в ротовую полость - 3000 р.
Заливка фундамента зуба в несъемную опалубку - 5000 р.
Изготовление стремных и нестремных протезов - 10000 р.
Выращивание рассады зубных протезов - 3000 р.
Лечение плоскозубия - 5000 р.
Установка эластичного зуба-эспандера для тренировки желваков - 3000 р.
Аренда слюноотсоса - 500 р./час
Аренда золотых зубов - 10000 р./час