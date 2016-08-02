Гвозди Руководство АвтоВАЗа каждый год требует у правительства денег и самую красивую девушку!



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Услуги стоматологической клиники Первичная консультация (обсуждение стоимости нормо-часа) - 500 р./час



Реконсультация (бесплатная повторная консультация) - 2000 р.



Обработка зубов визуальным способом - 1000 р.



Замена (удаление, лечение) стоматолога - 2000 р.



Пломбирование каналов мороженым (пломбиром) - 1000 р.



Коронация зубов - 15000 р. Профессиональная чистка полости кошелька - 60 000 р.



Стрижка зубной щетки - 500 р.



Обезбеливание зубов (окраска зубов “под орех”) - 5000 р.



Окраска (краснение) десен - 10000 р.



Отбеливание зубного камня - 3000 р.



Монтаж, восстановление, протезирование зубного камня (итальянская металлокерамика) - 10000 р. Продувка ротовой полости азотом (аргоном) - 1000 р.



Обсуждение прикуса - 1000 р.



Удаление прикуса - 20000 р.



Бурение зубных скважин на нервы - 1000 р.



Прокладка кабеля в зубном канале - 3000 р. Установка люка на зубной канал - 2000 р.



Проведение сети Интернет в ротовую полость - 3000 р.



Заливка фундамента зуба в несъемную опалубку - 5000 р.



Изготовление стремных и нестремных протезов - 10000 р.



Выращивание рассады зубных протезов - 3000 р.



Лечение плоскозубия - 5000 р. Установка эластичного зуба-эспандера для тренировки желваков - 3000 р.



Аренда слюноотсоса - 500 р./час



Аренда золотых зубов - 10000 р./час