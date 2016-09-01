7 ЗАКОНОВ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА
Подробнее >>>
СУББОТНЯЯ ЛОТЕРЕЯ

НОВЫЕ ПРАВИЛА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Красная бурда Пошутим

Ограбление по-идиотски

Самые идиотские преступления XX века

1901 г. Знаменитое ограбление почтового поезда в Нью-Орлеане. Добычей грабителей стали 12 568 рождественских открыток.

1910 г. Идиотополис, штат Нью-Пепсико. Местный идиот Джон Смит решил ограбить банк. Он надел колготки и вошел в офис. От смеха все посетители и охрана легли на пол, а Смит подошел к кассе и снял со своего счета 10 000 долларов. Подоспевшие полицейские со смехом проводили горе-грабителя до автомобиля.

1936 г. Кража электрического стула из окружной тюрьмы штата Баблгама (СШЭЙ). Преступник в процессе казни сбежал из тюрьмы вместе со стулом, к которому был пристегнут. Преступник намеревался перебраться в Мексику и выгодно продать свою добычу. Но до мексиканской границы простофиля не добежал всего каких-то двух тысяч километров и был задержан у ворот тюрьмы.

1966 г. Сокровенто. Американский ловелас Дж. Фикцинсон пришел на свидание к своей подружке Пэгги как раз в тот момент, когда она находилась в постели с ее мужем Фр. Палкинсоном. Разъяренный любовник в порыве гнева выкинул растерянного мужа в окно и взгромоздился на перепуганную Пэгги. Незадачливый донжуан был схвачен буквально за зад через несколько минут нарядом полиции, вызванным пострадавшим мужем.

1958 г. Кража слона, дерзко совершенная группой цыган в Архангельске. Так и не сумев перепродать животное, цыгане подбросили слона обратно в зоопарк.

1975 г. Супружеская пара воров из Нового Карлеона, Джоанн и Хоакин Буллшит, для раздела награбленного обратилась в суд. Суд вынес решения и по разделу имущества, и по тюремному сроку для Джоан и Хоакина.

1980 г. Попытка ограбления Bank of Bang-Bang в Нью-Йорке. Разоружив охрану, двое преступников вытащили всю мелочь из карманов у охранников, а также блестящие стальные браслеты и скрылись. Поймать их не удалось, да особо и не хотелось.

В 1982 г. неизвестный, взломав замок, похитил из квартиры пенсионерки Отходняковой репродукцию картины Леонардо Да Винчи “Джоконда”. Репродукция, вырезанная из журнала “Огонек” за 1974 год, оказалась единственной похищенной вещью...

1986 г. В казино города Атлантик-Ситечко ворвался грабитель и под угрозой пистолета забрал в кассе мешок с 25-центовыми монетами. Отбежав от кассы буквально десять метров, грабитель уселся у одного из автоматов и принялся играть. Не успел двурукий бандит проиграть однорукому и полмешка, как был схвачен полицией.

1994 г. Москва. Взлом банковской ячейки, совершенной начинающим медвежатником Попадосовым. Попадосов под предлогом открытия собственной ячейки проник в банковское хранилище и прямо при клерке начал взламывать фомкой соседние ячейки.

Самое крупное хищение перфокарт произошло в конце ХХ века, в 1998 году в г. Москва, Московской области. Спустя почти три года выяснилось, что было похищено около 20 вагонов перфокарт. Кто похитил, зачем, а также откуда взялось такое огромное количество перфокарт в Москве, остается загадкой, тем более, что о похищении никто не заявлял, а милиционеры узнали об этом совершенно случайно, подслушав разговор на одной из свалок в г. Москва.

1999 г. Скипидарск. Ограбление пивного ларька, совершенное военнослужащими части, расположенной по соседству. Взвод солдат подошел к ларьку строем под командованием сержанта, который вызвал по фамилии из строя трех подчиненных и приказал им ограбить ларек. Затем преступники также строем скрылись за воротами единственного в округе гарнизона. Следствие длится до сих пор.

www.redburda.ru

 

“Быстрозубы”

Услуги стоматологической клиники

 

Лечение с языком - 3 000 р.

Увеличение зубов - 10 000 р.

Регулировка межзубных интервалов, настройка свиста, цыканья - 1 000 р.

Вклининг зубов между зубов - 2 500 р.

Установка голограмм зубов - 5 000 р.

Установка дополнительного ряда зубов - 40 0000 р.

Подарочный зуб с гравировкой - 20 000 р.

Мудрение зубов (обучение зубов мудростям) - 3 000 р.

Установка разводного моста - 50 000 р.

Установка “пляшущего” моста - 100 000 р.

Разрушение зуба направленным взрывом - 3 500 р.

Удаление зубов зубоотсосом - 1 000 р.

Освящение полости рта - 1 500 р.

Отпевание удаленных зубов - 1 000 р.

Влажная уборка ротовой полости - 100 р.

 

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 51 раз Просмотров: 51 опубликовал: Ruslan Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Сентябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Сентябрь 2016 (35)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (176)
Май 2016 (162)
Апрель 2016 (195)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390