Ограбление по-идиотски Самые идиотские преступления XX века 1901 г. Знаменитое ограбление почтового поезда в Нью-Орлеане. Добычей грабителей стали 12 568 рождественских открыток. 1910 г. Идиотополис, штат Нью-Пепсико. Местный идиот Джон Смит решил ограбить банк. Он надел колготки и вошел в офис. От смеха все посетители и охрана легли на пол, а Смит подошел к кассе и снял со своего счета 10 000 долларов. Подоспевшие полицейские со смехом проводили горе-грабителя до автомобиля. 1936 г. Кража электрического стула из окружной тюрьмы штата Баблгама (СШЭЙ). Преступник в процессе казни сбежал из тюрьмы вместе со стулом, к которому был пристегнут. Преступник намеревался перебраться в Мексику и выгодно продать свою добычу. Но до мексиканской границы простофиля не добежал всего каких-то двух тысяч километров и был задержан у ворот тюрьмы. 1966 г. Сокровенто. Американский ловелас Дж. Фикцинсон пришел на свидание к своей подружке Пэгги как раз в тот момент, когда она находилась в постели с ее мужем Фр. Палкинсоном. Разъяренный любовник в порыве гнева выкинул растерянного мужа в окно и взгромоздился на перепуганную Пэгги. Незадачливый донжуан был схвачен буквально за зад через несколько минут нарядом полиции, вызванным пострадавшим мужем. 1958 г. Кража слона, дерзко совершенная группой цыган в Архангельске. Так и не сумев перепродать животное, цыгане подбросили слона обратно в зоопарк. 1975 г. Супружеская пара воров из Нового Карлеона, Джоанн и Хоакин Буллшит, для раздела награбленного обратилась в суд. Суд вынес решения и по разделу имущества, и по тюремному сроку для Джоан и Хоакина. 1980 г. Попытка ограбления Bank of Bang-Bang в Нью-Йорке. Разоружив охрану, двое преступников вытащили всю мелочь из карманов у охранников, а также блестящие стальные браслеты и скрылись. Поймать их не удалось, да особо и не хотелось. В 1982 г. неизвестный, взломав замок, похитил из квартиры пенсионерки Отходняковой репродукцию картины Леонардо Да Винчи “Джоконда”. Репродукция, вырезанная из журнала “Огонек” за 1974 год, оказалась единственной похищенной вещью... 1986 г. В казино города Атлантик-Ситечко ворвался грабитель и под угрозой пистолета забрал в кассе мешок с 25-центовыми монетами. Отбежав от кассы буквально десять метров, грабитель уселся у одного из автоматов и принялся играть. Не успел двурукий бандит проиграть однорукому и полмешка, как был схвачен полицией. 1994 г. Москва. Взлом банковской ячейки, совершенной начинающим медвежатником Попадосовым. Попадосов под предлогом открытия собственной ячейки проник в банковское хранилище и прямо при клерке начал взламывать фомкой соседние ячейки. Самое крупное хищение перфокарт произошло в конце ХХ века, в 1998 году в г. Москва, Московской области. Спустя почти три года выяснилось, что было похищено около 20 вагонов перфокарт. Кто похитил, зачем, а также откуда взялось такое огромное количество перфокарт в Москве, остается загадкой, тем более, что о похищении никто не заявлял, а милиционеры узнали об этом совершенно случайно, подслушав разговор на одной из свалок в г. Москва. 1999 г. Скипидарск. Ограбление пивного ларька, совершенное военнослужащими части, расположенной по соседству. Взвод солдат подошел к ларьку строем под командованием сержанта, который вызвал по фамилии из строя трех подчиненных и приказал им ограбить ларек. Затем преступники также строем скрылись за воротами единственного в округе гарнизона. Следствие длится до сих пор. “Быстрозубы”



Услуги стоматологической клиники Лечение с языком - 3 000 р.



Увеличение зубов - 10 000 р.



Регулировка межзубных интервалов, настройка свиста, цыканья - 1 000 р.



Вклининг зубов между зубов - 2 500 р.



Установка голограмм зубов - 5 000 р.



Установка дополнительного ряда зубов - 40 0000 р.



Подарочный зуб с гравировкой - 20 000 р.



Мудрение зубов (обучение зубов мудростям) - 3 000 р.



Установка разводного моста - 50 000 р.



Установка “пляшущего” моста - 100 000 р.



Разрушение зуба направленным взрывом - 3 500 р.



Удаление зубов зубоотсосом - 1 000 р. Освящение полости рта - 1 500 р.



Отпевание удаленных зубов - 1 000 р.



Влажная уборка ротовой полости - 100 р.