Почему мы так говорим? КРЫЛОВЫРАЖИЗМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА



“НИ УХА, НИ РЫЛА”

В старину, когда варили холодец, в него обязательно добавляли свиные уши и свиное рыло. Тогда холодец считался хорошим, “ухорылым”. А если кто не добавлял в блюдо ни ушей, ни рыла, ни хрена, про того говорили, что он вообще холодец варить не умеет, не смыслит в нем ни уха, ни рыла, ни хрена, ни рожна! “НИ УХА, НИ РЫЛА!”

В старину так напутствовали охотников, которые шли охотиться на свиней. Сравните: “Ни пуха, ни пера!” (охотникам на птиц), “Ни хвоста, ни чешуи!” (охотникам на рыб), “Ни усика, ни крылышек!” (охотникам на бабочек) и т. п.



“ПРИСТАЛ КАК РЕПЕЙ”

В VII веке до н. э. в Межсапогамии правил царь Навухоносовойплатокл. Он был очень молчаливым и неразговорчивым. Однажды жена Гематома родила ему наследника, которого назвали Репей. Репей рос любознательным и упрямым мальчиком. Если он задавал кому-нибудь вопрос, то всегда добивался ответа на него или подзатыльника. Известно, что четыре его учителя покончили с собой. А пятый задушил Репея и задушился сам. С тех пор и говорят: “Пристал как Репей”. “КАК КУРИЦА ЛАПОЙ”

Как известно, в Древнем Египте многие увлекались клинописью. Но учить писать там начинали не палочками (которых было мало), а куриными лапками (которых было много). В Древней Руси довольно долго не могли разобрать, что же написано в египетских письменах. Поэтому, когда на Руси видят корявую надпись, говорят “Как курица лапой”!



“ПОДЛОЖИТЬ СВИНЬЮ”

То же самое, что и подстелить соломки. (“Знал бы, где упадешь, свинью бы подложил”.) Подстраховаться, сделать падение не столь болезненным. В прежние времена в российских городах по улицам ходили не только люди, но и скот (коровы, козы и свиньи) в большом количестве. Из-за этого улицы были грязными и скользкими, пешеходы скользили и падали. Предпочтительнее было рухнуть не на грязную мостовую, а на мягкую свинью, хотя бы и грязную. Отсюда и крылатое выражение. “ОТРЕЗАННЫЙ ЛОМОТЬ”

Древние ученые много работали с хлебом, производя разные опыты дома и в различных полях. Считалось, что каравай так же неисчерпаем, как и атом. При этом реакция деления хлеба на ломти и крошки давалась ученым легко, а вот с синтезом было сложнее. Ломти и крошки не давали устойчивого соединения друг с другом. Отсюда и понятие “отрезанный ломоть” - нечто инертное, не способное к реакции, к соединению в обычных условиях.



“КАК ДВА ПАЛЬЦА ОБ КОСЯК”

Легко, просто, не задумываясь. В прежние времена существовал обычай: дверной мастер, окончив работу, клал в притвор два пальца, а хозяин сильно хлопал дверью. Если оба пальца ломались - дверь сделана на совесть, без щелей. Если пальцы оставались целыми, дверь переделывали и всю процедуру повторяли. “ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ”

Фраза возникла в старину, когда беременность на Руси длилась около трех-четырех лет. В то время время тянулось медленнее, а быстро (7-9 мес.) только кошки рождались.



“РАЗ И НА МАТРАС!”

В российской армии, которой командовал А. В. Суворов, некоторые солдаты таскали с собой наматрасники, которые перед сном набивали соломой. В походе, чтобы не терять даром времени, спать ложились по команде “Раз!” С тех пор так и говорят. “ШИЛО В ПОПЕ”

На Руси солдатам, заступавшим в караул, вкалывали небольшое шило, которое беспокоило часового и не давало ему заснуть. Постепенно понятие “шилопопие” стало характеризовать и гражданских беспокойных, неусидчивых людей.



“ДВА САПОГА ПАРА”

Люди на Руси всегда любили погулять на свадьбе, поэтому они часто всех женили, в том числе и неодушевленные предметы (сапоги, рукавицы, болты с гайками). В то же время люди отдавали себе отчет, что, скажем, “палец и ягодица для свадьбы не годится”, а вот два сапога - вполне. “ПОЛУЧИТЬ ПО ЗАСЛУГАМ”

В старину, когда разбирали итоги драки, никогда не говорили общо (“они подрались”, “он его побил”), а всегда уточняли: “получил по сусалам”, “смазал по уху”, “зарядил по хлебалу” и т. п.

“Получить по заслугам” - пропустить один или несколько ударов в грудь, на которой обычно висели медали, ленты и ордена, которые давали как раз по заслугам.



“ОМОЛОКОСОСИТЬСЯ”

Поступить как ребенок, глупо и неразумно. Жаль, что это выражение вышло из обихода, потому что то тут, то там видишь: вот этот человек омолокососился и вон тот - тоже. “НИ ТО НИ СЕ”

На Руси всегда ценили в людях то или се. Если в человеке было то или се, говорили: “Этот человек - то” или: “Этот человек - се”. Если же человек был наделен обоими этими важными качествами, говорили: “Этот человек и то, и се”. В противном случае - “Он ни то ни се”. Если же человек проявлял эти качества по очереди, говорили: “Он то то, то се”.



“ЦИРК С КОНЯМИ”

На Руси цирк считался глупым барским развлечением, а с конями - вовсе бессмысленным. Поскольку кони были повсюду, считалось глупым смотреть на них еще и за деньги. Отсюда и выражение. Реклама и объявления Грузопереброски через забор! Перебросим до 5 тонн!



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