Об этом... как его?.. О чем мы чаще всего забываем и никак не можем вспомнить - Да там в главной роли этот... ну, придурков все время играет. Его еще Сталлоне уделал в этом, как его... Ну, в своем фильме... Да помнишь ты, их там два придурка - Сталлоне и этот... Ну, ты понял - второй, короче. Сталлоне и этот... второй... у него еще глаза, как у этого... ну, знаменитый такой. Да какая Чурикова?! Он еще в фильме этом играл... Ну, “Незабываемые”, помнишь? - Ну, она с таким высоким сначала была, а потом мама того маленького подслушала ее телефонный разговор с кем-то и рассказала всем. А вот эта, ну, ведущая ей что-то сказала, ну, такое неприятное, и та ушла за этот, у них там как-то называется... Не Лобное место, а по-другому... - Вчера учил ребенка считать до этого... точнее, до этих... короткое такое слово. Да не до трех, а больше!.. - Да вчера только этим занимался! Чем, чем - этим, про что ты и думаешь. Ну что ты дурака включаешь - этим, ну, про которое говорили еше. Ну, когда обсуждали еще этих, как их... Про которых еще в той передаче говорили, где еще такая ведущая-то, с прической такой дурацкой... Ну вот! Ну да, Малахова! - Шах!.. То есть мат!.. Или нет, за фук! Да что ты будешь делать, вылетело из головы. Нокаут? А нет же, вспомнил, го-о-ол! На этом наша... эта самая... заканчивается, играйте в этот... ну, в который мы всегда проигрываем... Репортаж вел Дмитрий... ну, вы знаете. - Вот как его зовут? Имя вертится у меня на... во рту который. Его еще просит показать такой доктор... А вспомнил, Хью Лори! - Да как же ее?! Которая тебя еще этим заразила, как его?.. От которого еще этот, твой знакомый лечит, как его?.. Ну, уколы ставит в эту... - Да этот, который муж мой! С которым я двадцать лет душа в душу прожила! Господи, да как его, будь он проклят! Еще четверо детей с ним нажила, отчество у них еще такое дурацкое! Тьфу, башка дырявая! - Паспорт я забыл дома, но ничего, я паспортные данные и так помню. Номер 6226 622226. Выписан этим... блин... где все паспорта дают... район еще такой... туда еще автобусы ходят, на которых все... Раньше “двойка” и “шестерка” ходили, а сейчас 62-й и 26-й... - Ты как раз у нее на свадьбе нажрался и ничего не помнил... Что, тоже не помнишь?! - Ну, такой вид спорта, знаешь, этот, как его... Ну, как хоккей, только с мячом! Нет, не хоккей с мячом. А, бильярд! - Пин-код у меня легкий такой, хрен забудешь... Ну, скажи мне, и я скажу... Ну, еще корень квадратный из 1 522 756... А вот, 1234, точно! - Ну не помню я, что сегодня за день такой!.. Вы все словно сговорились. Что ж за день-то сегодня, а? Может, это день, когда вы все сговорились? Гвозди Увидев мышь, уборщица заняла кресло премьер-министра! Женщины заболтались по телефону и пропустили футбольный матч! Басманный суд подал на Хамовнический суд в Европейский суд! Злая невеста бросила свадебный букет в выгребную яму! Мужчина рассчитался с проституткой вынесенным ведром! Курящая девушка - это же чья-то будущая курящая бабушка! Женщины хотят замуж десять раз в секунду! Абрамович подарил жене шубу размером с яхту! Бородатая женщина стала лицом лезвий “Нева”! Мужчина испортил проститутке лучший час жизни! Мужчина не поверил, что это он автор ребенка, и требует видеоповтора! Слазь! Суд идет! Женщина уличила мужа в неизвестности!