Здоровьем клянусь! Клятва пациента Клянусь Гиподинамией и Эпилепсией, Бахиллесом и Панарицием, беря их в свидетели немытыми руками, находясь в скудном уме и вовсе без памяти, исполнять следующую присягу. Клянусь, что если я заболею, то к друзьям обращаться не стану, а сразу – к врачу! Клянусь не отвлекать диспетчеров “Скорой помощи” по пустякам и не сообщать номер “03” друзьям, родственникам и знакомым. Клянусь не давать волю судорогам и слюням. Клянусь чутко реагировать на удары молоточком под коленке и локтю в соответствии с медицинской энциклопедией и анамнезом. Клянусь стойко стоять на флюорографии. Клянусь не читать записей в своей карточке, дабы не потерять рассудка, зрения или уважения к врачам. Клянусь не фальсифицировать и не приукрашивать историю своей болезни. Клянусь гордо носить градусник, не щадя подмышки своей, переносить клизму и эндоскопию, не щядя живота своего. Клянусь, что не причиню внезапного вреда проктологу своему. Ни шагу назад, позади проктолог! Клянусь, что ничем не запятнаю больничной пижамы. Клянусь не использовать против врача ни “утки”, ни капельницы, ни шприца, ни презерватива - ничего, что могло бы принести врачу хоть какой-то ущерб. Клянусь стойко и безропотно выслушивать от соседей по палате их истории болезней, с неподдельным интересом рассматривать их швы, прыщи и прочее, потому что они-то полдня слушали меня! Клянусь апельсины и яблоки съедать сразу, а кефир просрочить на три дня и выкинуть, а то уже пахнет. Клянусь свято хранить благодарность своим врачам в своей тумбочке. Клянусь не курить в реанимации, а ходить курить в пульмонологию. Клянусь не отказываться мыть больничный коридор, если мое состояние тяжелое, но стабильное. Клянусь, не войду без стука ни в операционную, ни в ординаторскую, ни в родовую, а стану стучать, пока не откроют. Клянусь не давать советов врачам во время операций. Что бы я ни увидел и ни услышал в процедурной или ординаторской, я умолчу о том. Клянусь. Клянусь не мешать дежурной медсестре исполнять свои обязанности с фельдшером или тем более с главврачом. Если я нарушу торжественный постельный режим, то пусть меня постигнет суровая клизма на глазах моих товарищей! Здравствуй, чумушка-чума!

Самые страшные эпидемии в истории человечества КАШЛЮЭНЦА

Кашлюэнца свирепствовала в Старом Свете несколько веков подряд. Несмотря на многочисленные “Извините!”, люди массово кашляли и заражали друг друга. Возбудителя кашлюэнцы удалось разглядеть лишь Антонию Левенгуку в свой стеклотронный микроскоп: им оказался обыкновенный вирус ОРЗ. После того, как был открыт возбудитель кашлюэнцы, она исчезла, уступив место ОРЗ. ПОРТОВАЯ ГРЫЖА

Первые вспышки этого тяжкого заболевания были описаны еще древними карфагенянами. Болезнь переносилась с тяжелыми грузами из одного порта в другой, и к началу нашей эры не было ни одного порта, в котором бы среди грузчиков не свирепствовала портовая грыжа. Эпидемия угасла сама по себе с появлением подъемных кранов и погрузчиков. КУРИНАЯ СКУКОТА, или эпидемия ЗЕВОТЫ, пройдясь по Европе в 1647 году, вывихнула челюсть и разодрала рты половине населения. КОШАЧЬЕ ВЕШЕНСТВО

Эта эпидемия охватила ряд стран Европы, когда инквизиция пустила слух, будто кошки приводят собак в бешенство. Сотни тысяч ни в чем, кроме глистов, не повинных кошек оказались повешенными помешанными на невежестве людьми. На Руси долгое время держалась эпидемия БОГАТЫРСКОГО ЗДОРОВЬЯ, которое передавалось из уст в уста, иногда через сказителей-боянов. В настоящее время богатырское здоровье полностью искоренено современной медициной. РАССЫПНОЙ ТИФ

Недуг, от которого больные рассыпались в буквальном смысле слова, превращаясь в несколько килограммов зараженной тифом пыли! Болезнь была побеждена только с изобретением пылесоса. На фашистскую Германию в 40-е годы прошлого века одна за другой накатывались несколько волн гриппа: ШТУРМБАНГРИПП, БРИГАДЕНГРИПП, ОБЕРГРУППЕНГРИПП. Эпидемии выкашивали людей в основном, из высшего офицерского состава вермахта. Многие исследователи справедливо полагают, что вирус был занесен русскими разведчиками, о чем свидетельствует фильм “Майор Вирус”, основанный на реальной истории болезни. КОРЮШКА

Эпидемия корюшки разразилась в 1986 году в Крыму. Дело было так: корюшка всплывала вверх брюшком и гребла по морюшку прямо к рыбакам в сетюшки, как бы сдаваясь в плен. Люди, обожравшиеся дармовой корюшки, становились нетрудоспособны: они тоже ложились кверху брюшком и храпели. Иногда больные устраивали сытые дебоши и ленивые бунты. ГИББОННАЯ ЧУМА

Завезенная в Сочи одним фотографом с обезьянкой на плече еще в начале XX века, эта жуткая болезнь поразила все Черноморское побережье и не побеждена до сих пор. По сей день то тут, то там встречаются люди с милыми обезьянкоподобными наростами на плечах. ЖРАЧКА

Синдром жрачки, распространившийся в июле 1988 года в войсковой части №10130, всего за одну ночь свирепствования унес с продсклада более девяти ящиков просроченной тушенки. На следующий день войсковую часть накрыло волной эпидемии диареи. Однако быстрые и умелые действия старшего прапорщика Верзоева, который сменил замок на продскладе и сбил замок на туалете, спасли личный состав от пандемии. Мы коротко рассказали о самых известных инфекциях, поразивших нашу планету. Однако не следует забывать и о других заразах, потенциальных источниках эпидемий, таких, как бурбонная чума (унесшая жизни всех Бурбонов), висячий лапшай (поражает ушные раковины), стулбряк, гриппер, валера, чувырла (переносчиками которой были чувырлы, больные чувырлой), хрюша-повторюша (возвратная свинка), шалунизм (детская проказа или пакостянка), дворовая хлызда, девичья пасть…

Многие из этих заболеваний до сих пор не дают человечеству спокойно жить и умирать!