Пьяный за рулем т/с сгинет в лапах ДПС!

Памятка для сотрудников ГИБДД

ПРИЗНАКИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ У ВОДИТЕЛЯ Т/С

Фары автомобиля смотрят в одну точку.

Оба зрачка водителя тоже находятся в одной точке или даже в одном глазу.

После остановки автомобиля кто-то внутри громко объявляет: “ГИБДД! Остановка по требованию. Следующая остановка - Экспертиза!”

Не читается лицо водителя (забрызгано грязью).

Выйдя из машины, водитель не может вспомнить, какая у него машина и где он ее оставил.

В начале разговора водитель пытается отогнать от себя прочь видение инспектора ДПС.

Водитель сам себе зачитывает вслух свои водительские права.

Водитель называет инспектора “лапулей” или “старшим лапулей”, говорит “шалишь, брат!” и прочие фамильярные глупости.

Водитель старается придать себе умный вид и все время кивает головой: “Да, да, да...” в такт молчанию инспектора ДПС.

Водитель рифмует фамилию представившегося инспектора - как ему кажется, очень смешно - и сам же смеется.

Водитель пытается заплатить за всех сидящих в машине.

Водитель не отказывается лечь в багажник милицейской машины, чтобы проехать на освидетельствование.

При произнесении милиционером слов “водка”, “пиво”, “алкоголь” водитель совершает непроизвольные глотательные или рыгательные движения.

Подозрение также должен вызвать автомобиль, толкающий впереди себя несколько других машин. Не факт, конечно, что водитель пьяный. Он мог просто засмотреться или согласиться помочь завести кого-нибудь с “толкача”.

ТЕСТЫ НА ВЫЯВЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ У ВОДИТЕЛЯ Т/С

Поднести к лицу водителя работающую зажигалку и попросить дыхнуть. Задует - трезвый, а длинный факел пламени укажет вам на пьяного. Вернее, в сторону от пьяного.

Поднести к лицу водителя зеркало. Пьяный водитель обязательно начнет корчить в зеркало рожи, искать под зеркалом умывальник или писсуар.

Забросить жезл подальше в грязь или в кусты и скомандовать водителю: “Апорт!” или “Принеси!” По характеру бега нарушителя можно без труда определить, трезвый он или пьяный.

Подвести водителя к ближайшему казино, и пусть он поиграет на автомате рублей на 500 или на 1000. Пьяным обычно везет.

Инспектор ДПС должен подойти к водителю со своим братом-близнецом. Если водитель начнет нервничать или игнорировать одного из братьев, значит он пьян!

Показать фотографию некрасивой женщины и предложить: “Поехали к ней?”

Скороговорка “Не езжу я без ГИБДД, без ГИБДД не выеду я” также поможет определить состояние водителя. Но самый лучший способ выявить пьяного - это попросить его произнести скороговорку “Мент тупогуб, тупогубенький менток”. Трезвый такого никогда не произнесет!