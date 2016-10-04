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А Пуркуа не па?!
ФРАНЦИЯ
Форма правления - свободная.
Столица - Париж. В последние годы он стал туристической Меккой. Особенно его арабские кварталы.
Еще одна достопримечательность Франции заключается в том, что от нее очень близко до Англии.
Франция является одним из крупнейших автопроизводителей мира. Здесь выпускаются знаменитые марки - «Ситроён», «Ренаульт», «Пеугеотль».
У Франции богатая история. Однако жители этой страны почему-то яростно сопротивляются предложению Зураба Церетели поставить на Елисейских полях гигантский памятник Наполеону. Только куда они денутся, памятник-то уже почти готов!
Чтобы получить максимум удовольствия от пребывания в этой замечательной стране, вам необходимо знать следующее:
Франция - великая страна. Так считают французы. Никто уже не помнит о войне 1812 года, и не всякий француз по первому требованию станет чистить ботинки русскому туристу.
Франция считается законодательницей моды, но вы нигде не увидите, чтобы девушка шла по улице и пила «Божоле» из горлышка пластиковой двухлитровой бутылки. Так что все эти высказывания насчет моды - пустой звук, Франция патриархальная и в чем-то даже отсталая страна.
В программу большинства туров входит множество экскурсий и трансфер «Аэропорт - отель - аэропорт». Но если вы стеснены в средствах, а побывать во Франции все-таки хочется, то можете ограничиться увлекательной экскурсией «Аэропорт - отель - аэропорт».
Обычно утром туристов везут на экскурсию в Лувр. Вечером - дополнительная экскурсия в Лувр для тупых.
Вы будете удивлены, но во Франции есть города и кроме Парижа. Например, Бомарсель - родина знаменитого Бомарше (“Женитьба Фигаро” и всё такое), Мердо - родина знаменитого французского молодого дерьма, Дартаньяк - родина Д’Артаньяна и многие-многие другие. Имя им - ле-городки.
Кроме того, вы сможете посетить провинции Шампань, Коньяк, Бормоту, Портвешо, де Водяр и Одеколе.
Кафе и ресторанчики во Франции на каждом углу. Но не советуем стремиться посетить их ВСЕ. Везде, как правило, одно и то же: огромный выбор блюд, чистота. Вежливая обслуга. Словом, скукотища!..
Многих радует традиционная французская кухня. Например, шампанское с черной икрой. Обязательно попробуйте.
В то же время французы искренне гордятся своим консоме, коньяком, сыром и другим своим. Но надо отметить, что всё, чем гордятся французы, для русского носа немного «с душком». Консоме попахивает луком, коньяк - клопами, сыр - плесенью и так далее. Нормальных продуктов, таких как водка, которая пахнет водкой, или селедка, которая пахнет селедкой, во Франции мало.
Еще одно доказательство того, что все в мире относительно: вот говорят, что французы пьют много вина, а на самом деле они пьют мало водки.
Находясь во Франции, не забудьте посетить Биг-Бен и Трафальгарскую площадь, можете также съездить на корриду, насладиться стенами Ватикана, каналами Венеции, поглазеть на статую Свободы.
Русскому туристу не следует ожидать, что в соборе Парижской Богоматери исполняют песенки из знаменитого мюзикла. Не стоит также удивляться, что там нет саркофага с забальзамированной Парижской Богоматерью.
Не спешите отправляться в Париже на русское кладбище. Оставьте эту экскурсию на потом.
Если вы желаете с кем-нибудь познакомиться, советуем отправляться на площадь Согласия. И ни в коем случае не знакомьтесь на площади Героев Сопротивления.
Обращаться к прохожим следует со словами: «Постой-ка, брат мусью!»
При посещении парижского Дисней-ленда необходимо иметь с собой бутылку водки. С ней вам будет гораздо веселей и интересней в этом парке развлечений. А если вы идете на весь день - то две.
Экскурсии по Парижу на четвереньках запрещены, поэтому пейте как обычно, но не более того.
Будьте готовы к навязчивому любопытству туземцев. Белый человек во Франции - очень редкое зрелище.
Практически единственный вид преступности, существующий в Париже, - карманные кражи. Поэтому, если вы решитесь на что-нибудь другое, то рискуете выбиться из общего ряда и быть пойманными.
Если же вы медвежатник, предлагаем вам элитный отдых в Швейцарии.
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Шашлыки на Елисейских полях, банкет в Лувре, банька в Версале. Отдохни во Франции по-русски!
Если стандартный набор туристических услуг вам надоел, закажите ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ набор туристических услуг, в который входят:
- экскурсия по дому Патриции Каас с посещением самой Патриции Каас и заходом в Патрицию Каас;
- распитие бутылки шампанского «Мадам Кличко» урожая 1927 года стоимостью 2760 евро из горла в одном из подъездов дома-музея Бальзака;
- проживание в Версале (10 звезд), проживание в посольстве США (50 звезд);
- мочеиспускание на площади Конкорд (20 евро), на площади Этуаль (30 евро), с Эйфелевой башни (50 евро), в Большом Зеркальном Зале Версаля (150 евро), в полицейском участке (100 евро).
И, наконец, сверхэксклюзивное предложение:
- Покупка и перегон в Россию автомобиля «Ренаульт Меган» 1988 года в отличном состоянии!!! Жуликоватые французские автоторговцы арабского происхождения! Отвязные польские и белорусские пограничники! Веселые и беспечные российские гибддшники! Максимальный адреналин!
Навоз-вопрос!
Во сколько обычно вы становитесь внаклон?
- В 8 утра - 70 %
- В 6 утра - 20 %
- В 10 вечера - 10 %
Кто вам строил баню?
- Михалыч - 30 %
- Рахмоныч - 40 %
- Моисеич - 1 %
- Петровна - 1 %
- Уроды, руки бы вырвать - 28 %
Какой ваш любимый огородный инструмент?
- Лопата - 40 %
- Баян - 50 %
- Штангенциркуль - 5 %
- Астролябия - 3 %
- Коллайдер - 2 %
Куда вы деваете сорняки?
- В яму - 20 %
- На соседний участок - 50 %
- Жгу - 20 %
- Курю - 10 %
Что экзотического удалось вам вырастить на своем участке?
- Огурцы - 60 %
- Перец болгарский - 10 %
- Хвощ - 1 %
- Мозоли - 100 %
- Радикулит - 100 %
- Геморрой - 10 %
Что следует делать при солнечном ударе?
- Лечь в тени, вызвать врача - 10 %
- Надеть панамку и перейти к другой грядке - 20 %
- Пойти договориться насчет навоза - 20%
- Вызвать “Скорую”. Пока она едет, собрать колорадского жука. А перед отъездом не забыть открыть теплицу. - Из “Скорой” позвонить про дрова - 50 %
Кто охраняет ваш садовый домик зимой?
- Сторож - 20 %
- Сугробы - 30 %
- Щеколда - 30 %
- Закон - 20 %
Что этой зимой у вас украли из садового домика?
- Насос - 20 %
- Бензопилу - 20 %
- Картошку из погреба - 50 %
- Поздних голландцев - 5 %
Что важнее знать при постройке садового домика?
- Нормативные акты - 10 %
- Не нормативную лексику - 86 %
- Песенку дядюшки Тыквы - 4 %
Как вы боретесь с насекомыми-вредителями?
- Опрыскиваю - 40 %
- Отмахиваюсь - 40 %
- Контролируемым пожаром - 10 %
- Направленным взрывом - 10 %
- Через суд - 10 %
Пользуетесь ли вы в саду лунным календарем?
- Нет, только туалетной бумагой - 50 %
- Жена, вроде, пользуется, только не в саду - 50 %
- Не ходи по грядкам - 100 %
Чувствуете ли вы себя землевладельцем?
- Да - 30 %
- Нет - 30 %
- Щас, вот только дерьмо разбросаю - 40 %
Как называется ваше садовое товарищество?
- По-моему, “Щебень, отсев и телефон какой-то” - 25 %
- Мне кажется, “Навоз. Доставка” - 25 %
- Скорее всего, “Дрова. Сухие. КАМаз” - 25 %
- Может, “Пакля”? - 25 %