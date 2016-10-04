А Пуркуа не па?! ФРАНЦИЯ

Форма правления - свободная. Столица - Париж. В последние годы он стал туристической Меккой. Особенно его арабские кварталы. Еще одна достопримечательность Франции заключается в том, что от нее очень близко до Англии.



Франция является одним из крупнейших автопроизводителей мира. Здесь выпускаются знаменитые марки - «Ситроён», «Ренаульт», «Пеугеотль». У Франции богатая история. Однако жители этой страны почему-то яростно сопротивляются предложению Зураба Церетели поставить на Елисейских полях гигантский памятник Наполеону. Только куда они денутся, памятник-то уже почти готов! Чтобы получить максимум удовольствия от пребывания в этой замечательной стране, вам необходимо знать следующее: Франция - великая страна. Так считают французы. Никто уже не помнит о войне 1812 года, и не всякий француз по первому требованию станет чистить ботинки русскому туристу. Франция считается законодательницей моды, но вы нигде не увидите, чтобы девушка шла по улице и пила «Божоле» из горлышка пластиковой двухлитровой бутылки. Так что все эти высказывания насчет моды - пустой звук, Франция патриархальная и в чем-то даже отсталая страна. В программу большинства туров входит множество экскурсий и трансфер «Аэропорт - отель - аэропорт». Но если вы стеснены в средствах, а побывать во Франции все-таки хочется, то можете ограничиться увлекательной экскурсией «Аэропорт - отель - аэропорт». Обычно утром туристов везут на экскурсию в Лувр. Вечером - дополнительная экскурсия в Лувр для тупых. Вы будете удивлены, но во Франции есть города и кроме Парижа. Например, Бомарсель - родина знаменитого Бомарше (“Женитьба Фигаро” и всё такое), Мердо - родина знаменитого французского молодого дерьма, Дартаньяк - родина Д’Артаньяна и многие-многие другие. Имя им - ле-городки. Кроме того, вы сможете посетить провинции Шампань, Коньяк, Бормоту, Портвешо, де Водяр и Одеколе. Кафе и ресторанчики во Франции на каждом углу. Но не советуем стремиться посетить их ВСЕ. Везде, как правило, одно и то же: огромный выбор блюд, чистота. Вежливая обслуга. Словом, скукотища!.. Многих радует традиционная французская кухня. Например, шампанское с черной икрой. Обязательно попробуйте. В то же время французы искренне гордятся своим консоме, коньяком, сыром и другим своим. Но надо отметить, что всё, чем гордятся французы, для русского носа немного «с душком». Консоме попахивает луком, коньяк - клопами, сыр - плесенью и так далее. Нормальных продуктов, таких как водка, которая пахнет водкой, или селедка, которая пахнет селедкой, во Франции мало. Еще одно доказательство того, что все в мире относительно: вот говорят, что французы пьют много вина, а на самом деле они пьют мало водки. Находясь во Франции, не забудьте посетить Биг-Бен и Трафальгарскую площадь, можете также съездить на корриду, насладиться стенами Ватикана, каналами Венеции, поглазеть на статую Свободы. Русскому туристу не следует ожидать, что в соборе Парижской Богоматери исполняют песенки из знаменитого мюзикла. Не стоит также удивляться, что там нет саркофага с забальзамированной Парижской Богоматерью. Не спешите отправляться в Париже на русское кладбище. Оставьте эту экскурсию на потом. Если вы желаете с кем-нибудь познакомиться, советуем отправляться на площадь Согласия. И ни в коем случае не знакомьтесь на площади Героев Сопротивления. Обращаться к прохожим следует со словами: «Постой-ка, брат мусью!» При посещении парижского Дисней-ленда необходимо иметь с собой бутылку водки. С ней вам будет гораздо веселей и интересней в этом парке развлечений. А если вы идете на весь день - то две. Экскурсии по Парижу на четвереньках запрещены, поэтому пейте как обычно, но не более того. Будьте готовы к навязчивому любопытству туземцев. Белый человек во Франции - очень редкое зрелище. Практически единственный вид преступности, существующий в Париже, - карманные кражи. Поэтому, если вы решитесь на что-нибудь другое, то рискуете выбиться из общего ряда и быть пойманными. Если же вы медвежатник, предлагаем вам элитный отдых в Швейцарии. * * *

Шашлыки на Елисейских полях, банкет в Лувре, банька в Версале. Отдохни во Франции по-русски! Если стандартный набор туристических услуг вам надоел, закажите ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ набор туристических услуг, в который входят: - экскурсия по дому Патриции Каас с посещением самой Патриции Каас и заходом в Патрицию Каас; - распитие бутылки шампанского «Мадам Кличко» урожая 1927 года стоимостью 2760 евро из горла в одном из подъездов дома-музея Бальзака; - проживание в Версале (10 звезд), проживание в посольстве США (50 звезд);

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Во сколько обычно вы становитесь внаклон?

- В 8 утра - 70 %

- В 6 утра - 20 %

- В 10 вечера - 10 % Кто вам строил баню?

- Михалыч - 30 %

- Рахмоныч - 40 %

- Моисеич - 1 %

- Петровна - 1 %

- Уроды, руки бы вырвать - 28 % Какой ваш любимый огородный инструмент?

- Лопата - 40 %

- Баян - 50 %

- Штангенциркуль - 5 %

- Астролябия - 3 %

- Коллайдер - 2 % Куда вы деваете сорняки?

- В яму - 20 %

- На соседний участок - 50 %

- Жгу - 20 %

- Курю - 10 % Что экзотического удалось вам вырастить на своем участке?

- Огурцы - 60 %

- Перец болгарский - 10 %

- Хвощ - 1 %

- Мозоли - 100 %

- Радикулит - 100 %

- Геморрой - 10 % Что следует делать при солнечном ударе?

- Лечь в тени, вызвать врача - 10 %

- Надеть панамку и перейти к другой грядке - 20 %

- Пойти договориться насчет навоза - 20%

- Вызвать “Скорую”. Пока она едет, собрать колорадского жука. А перед отъездом не забыть открыть теплицу. - Из “Скорой” позвонить про дрова - 50 % Кто охраняет ваш садовый домик зимой?

- Сторож - 20 %

- Сугробы - 30 %

- Щеколда - 30 %

- Закон - 20 % Что этой зимой у вас украли из садового домика?

- Насос - 20 %

- Бензопилу - 20 %

- Картошку из погреба - 50 %

- Поздних голландцев - 5 % Что важнее знать при постройке садового домика?

- Нормативные акты - 10 %

- Не нормативную лексику - 86 %

- Песенку дядюшки Тыквы - 4 % Как вы боретесь с насекомыми-вредителями?

- Опрыскиваю - 40 %

- Отмахиваюсь - 40 %

- Контролируемым пожаром - 10 %

- Направленным взрывом - 10 %

- Через суд - 10 % Пользуетесь ли вы в саду лунным календарем?

- Нет, только туалетной бумагой - 50 %

- Жена, вроде, пользуется, только не в саду - 50 %

- Не ходи по грядкам - 100 % Чувствуете ли вы себя землевладельцем?

- Да - 30 %

- Нет - 30 %

- Щас, вот только дерьмо разбросаю - 40 % Как называется ваше садовое товарищество?

- По-моему, “Щебень, отсев и телефон какой-то” - 25 %

- Мне кажется, “Навоз. Доставка” - 25 %

- Скорее всего, “Дрова. Сухие. КАМаз” - 25 %

- Может, “Пакля”? - 25 %