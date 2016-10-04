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Зоология любви

Дельфины перед брачным сезоном плывут подрабатывать в дельфинарий, а потом на заработанные деньги покупают избраннице обручи и мячи.

Двуполые земляные черви-гермафродиты стараются свернуться в кольцо и мужским своим концом пододвинуть к женскому концу кусочек земли повкуснее.

Влюбленный филин выпучивает на самку большие красивые глаза и сразу конкретно спрашивает: “Уху? Уху?”

Городские голуби, чтобы привлечь внимание самок, стараются оставить метку не просто на лысине или на плече прохожего, а попасть ему в глаз, в кончик мизинца или в карман пиджака. У наиболее меткого голубя больше шансов продолжить свой поганый род.

Носороги выбирают самое толстое дерево и с разбегу вгоняют в него свой рог, чтобы показать самке, что с ней будет, если она будет стоять как бревно. Бывает, что в одном дереве застревает до пяти носорогов, а самки спокойно пасутся вокруг.

Ленивцы в течение недели выбирают удобную позу, после чего примерно месяц внимательно смотрят на свою избранницу. Как следует присмотревшись к суженой, они со всех ног мчатся к ней через всю ветку и уже спустя пару недель заключают самку в объятия, уже навсегда.

Жук-скарабей скатывает из навоза очаровательное сердечко и подкатывает с ним к самочке, опьяненной запахом любви.

Шакал, желая произвести впечатление, сорит падалью и дарит самке огромные букеты детей.

Львы, живущие в зоопарке, ведут самку вечером в самый дорогой вольер и там угощают ее изысканным вахтером.

Самец попугая ара садится к своей самке поближе и наклоняет голову набок. Если попугай говорящий, то его ухаживания сводятся к бесконечному повторению слов: “Че молчишь? Хочешь? Че молчишь? Хочешь?” или “Попка хорошая! Попка хорошая!” А если попугай не говорящий, то он просто сидит, наклонив голову, и с клюва у него каплет слюна.

Обезьяны-самцы вычесывают у себя самых крупных вшей и угощают ими своих подруг, как люди угощают семечками своих дроль.

Мушки-дрозофилы приглашают своих дам внести вклад в науку и ведут размножаться под микроскоп.

Гиены подкрадываются к самкам сзади на цыпочках, робко целуют кончик хвоста, смущаются и убегают.

 

 

www.redburda.ru

 

Шовинисты шутят

 

ЖЕНЩИНА-ШТАМП

Настроена на замужество. Очень серьезно настроена на замужество. Флиртовать с мужчиной согласна только после загса. Одевается обычно неброско - в свадебное или просто белое платье с фатой, чтобы в любой момент быть готовой к Главному событию жизни.

ЖЕНЩИНА-ДРУЖБАН (ПОДРУГАН)
Веселая, легкая как на подъем, так и на отбой, курящая и пьющая, совсем как Колян и Виталя. С ней можно намахнуть стакан и обсудить тупых телок. С ней хоть куда и хоть откуда - хоть в разведку, хоть в раздевалку.

ЖЕНЩИНА-ВАМ
Она ничего не берет, а только дает. Даже не дает, а вручает.

ЖЕНЩИНА-СПАМ
Такие женщины разговаривают везде и всегда, абсолютно не фильтруя текст.

ЖЕНЩИНА-БАМ
Очень легка на подъем, говорит бодрыми лозунгами, все время организует мужчин на что-нибудь. В быту неприхотлива. Ноги длинные и сходятся где-то у горизонта. Руки как костыли. В постели шпала шпалой. Отзывается на кличку Тында.

ЖЕНЩИНА-КОМП
Худая, жутко умная и страшно страшная, в очках. На мужчин внимания не обращает, если только это не сисадмин. Очень гордится тем, что сделала два десятка сайтов. Если выпивает, то пьянеет со скоростью 4G-интернета, потом разговаривает с такой же скоростью на ту же тему. Знает у себя точки 3G и 4G. Может подцепить сервак и вылечить троян.

ЖЕНЩИНА-БИС
Эта женщина все делает по нескольку раз. Выходит замуж, разводится, красит ногти, стирает паспорт, плачет, испытывает экстаз - все по нескольку раз. В магазине одну и ту же одежду примеряет по многу раз. Ее даже просить об этом не надо.

ЖЕНЩИНА-РОМБ
Как правило, геометрические размеры такой женщины 60-90-60-90. Болеет за “Спартак”.

ЖЕНЩИНА-ЛАНЬ И ЖЕНЩИНА-ЛОСЬ
Обе эти женщины - просто зайки. Друг от друга отличаются только телосложением. Очень заботливые мамы. Любят соль.

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Просмотрено: 29 раз Просмотров: 29 опубликовал: Ruslan Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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