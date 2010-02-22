Физкульт-ЕГЭ!

Вопросы по физкультуре

Я подтянусь на турнике:

- ни разу

- пять раз

- я еще подъем переворотом сделаю!

- да

Второе дыхание - это когда ...

- все равно, сколько еще бежать

- является апостол Петр

- можешь дышать в два отверстия

- можешь дышать только во второе отверстие

- никогда

Мы хотим всем рекордам наши гордые дать ...?

- прозвища

- позывные

- имена

- IP-адреса

- аватары

- юзерпики

Прыжки на месте - упражнение, предназначенное для:

- развития нужных ножных мышц

- созерцания прыгающих грудей

- снятия боли от удара в пах

- снятия колготок

- снятия трусов (если на одной ноге)

- проверки наличия денег в карманах

Если он, такой, подошел, и: “Ты типа, пацанчик, куда пылишь бесплатно с какого района и закурить по-быстрому или щас забудешь куда шел...” Ваши действия?

- огребу

- навешаю

- у меня “пять” по физре, убегу

Какой вид спорта является олимпийским?

- хоккей с мячом

- хоккей с мечом

- хоккей с ружьем

- хоккей с канадцами

- хоккей с пацанами на валенках

Какой хоккей нам не нужен?

- такой хоккей

- как таковой хоккей

- хоккей от 22.02.10 (на Олимпиаде с канадцами)

От Москвы до Гималаев король воздуха ...?

- Покрышкин

- “Морозная свежесть”

- Дасаев

- Акаев

- Валуев

В конурке у физрука хранится ...?

- сокровища Микенских гробниц

- кеды капитана Флинта

- Янтарная комната

- Александрийская библиотека

- Физрук Горелов Евгений Дмитриевич

Олимпийская сборная России в Ванкувере?

- жидко

- гордо

- нет, все-таки жидко

Изменится ли вес гири, если ее опустить..?

- в воду

- в серную кислоту

- в домну

- в кисель в школьной столовой

- вниз

Какая из преподаваемых на уроках физкультуры дисциплин является олимпийской?

- прыжки через козла

- ходьба на месте

- упор, присев

- уборка льда и снега на тротуаре возле спортзала

- курение в роще, пока все бегут кросс

Глядя на тренирующегося пастора Шлага, Штирлиц с неожиданной теплотой подумал: “А ведь он совсем ...

- не умеет плавать!”

- не умеет готовить!”

- не умеет падать!”

- не умеет ходить по канату!”

- Попал я с этим попом!”

Какова должна быть единая спортивная форма у девочек на физкультуре?

- закрытый купальник

- открытый купальник

- стринги

- танга

- трусы и майка

- трусы и мокрая майка

Назовите основной лозунг олимпийского движения:

- Сила есть - ума не надо!

- Sitius, Altius, Fortius!

- Хоп-хоп-хопус!

- Быстрее, выше, сильнее!

- Не пойман - не использовал!

- Украл, выпил, в тюрьму!

Какое внимание государство уделяет развитию физкультуры и спорта?

- пристальное

- огромное

- вот такое (показать пальцами)

- вот такое (развести руками)

У Васи две гантели, а у Веры - гиря. Поедут ли Вася и Вера на командные соревнования в Калугу по шахматам?

- да

- нет

- Калуга - колыбель космонавтики

Знай наших!

По итогам прошлого года американский журнал ‘Forbes’ опубликовал список из 500 самых бедных людей планеты.

Первое место уже который год прочно удерживает нулиардер из Руанды Буси Млонго. Руандийские слабые мира сего традиционно возглавляют список. Только в первой десятке их порядка девяти.

Что касается отечественных тонкосумов, то в этом году в мировой рейтинг попали сразу 7 россиян, что в два раза больше, чем в прошлом!

На почетном 32-м месте - безработный Сидорковский, состояние которого приблизительно оценивается в 3 рубля 28 копеек. Вследствие неудачных операций с пустыми бутылками (не смог вытащить пробки), за истекший финансовый год его капитал уменьшился на 1 рубль 60 копеек.

Известный нихренанепредприниматель Гольский, возглавляющий Российский Союз попрошаек и побирушек, находится во второй сотне списка. Падение со ступенек биржи помогло ему подняться туда из третьей сотни.

Сильно сдал свои позиции, слетев с 48-го на 215-е место, финансовый попрошайка Алик Неперов. Повышение посещаемости церквей после 11 сентября резко ударило по его отсутствию денег.

С одной стороны, не может не радовать, что Россия уверенно движется к высотам нищеты. Но, с другой стороны, разрыв между узким кругом беднейших мира сего и основной массой россиян неуклонно растет. Поэтому неизбежно возникает вопрос: откуда они взяли столько мало денег?