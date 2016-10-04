Надо перестать выдавать права умалишенным! Тогда в городе не станет маршрутных “Газелей” и исчезнут “пробки”.



Коровам, уродам и клоунам я бы тоже отказал в праве получать права!



“Пробки” возникают от того, что на улице много машин и мало улиц. Значит надо перестать выпускать машины, а деньги пустить на производство улиц! Поднять с колен наш улицепром, уличную промышленность и легкое переулкостроение!



Если расширять улицы уже некуда, то можно сужать машины. И пример надо брать с велосипеда! Значит, и машины можно делать гораздо уже человека.



Транспортная пробка - это примета нашего времени, хотим мы того или нет. Уберем ее и все, баста! Чем мы будем отличаться от XVI века? Да ничем! А уберем мы автомобили - и чем будем дышать?!



Во всякой проблеме следует искать шершеляфам, то есть женщину. В “пробке” отыскать женщину, которая согласится решить твою проблему, довольно трудно. Вот где непочатый край работы для городской проституции. И куда, спрашивается, смотрит ГлавГорСкипидарПроституция?



Градостроители должны понимать, что заторы возникают, в основном, на перекрестках. Значит, чтобы их не было, дороги не должны пересекаться. Это же так просто! А еще проще - города без дорог! За ними - будущее!



В решении этой проблемы надо задействовать бескрайние поля и леса. У нас в стране куча лесов, и там нет никаких “пробок”! Я знаю точно - как раз вчера объезжал “пробку” и заехал в лес и, кстати, набрал грибов полный багажник...



Пускай автоугонщики почаще воруют и разбирают автомобили! А то отсиживаются по тюрьмам, а тут машин - воруй не хочу!



Вы приглядитесь - ведь в “пробках” каждый день одни и те же люди! Одни и те же люди с тупым упорством каждый день выезжают на улицы и стоят, и стоят! Вы всмотритесь в эти рожи: злые, нервные, много тупых. Это же явная пробкозависимость! Тут впору врачей вызывать и принудительно развозить этих пробкашей по принудлечебницам! И вот пока их там лечат, тут будет посвободнее...



Проблема запущенная, и ее не помогут решить ни малая авиация, ни бомбардировщики, ни мины, ни “ежи”. Тем не менее, выход, мне кажется, очень прост: надо “пробки” сделать платными. Хочешь вступить в “пробку”, стать ее членом - плати. Хочешь покинуть “пробку” - плати тем более!



Надо всех автолюбителей пересадить на метро, на велосипед, на стакан, наконец! Выдвинуть лозунг “Водитель - на стакан!” Развернуть настакановское движение! Поощрять многостаканочниц...



Надо снабдить все машины автоликвидаторами. Поездила два года, будь добра - взорвись, имей совесть!



Согласен на сто процентов! Давно пора выпускать одноразовые машины. Угодил в “пробку” - машину скомкал и выбросил. Или сжег. Или сдул. Или съел. Или подтерся ею... Ну, смотря, какая машина у тебя...



На самом деле проблема не так уж сложна и имеет элементарное решение. Легко видеть, что если повсеместно внедрить нуль-эвакуаторы и нуль-маршрутки, то “пробками” можно будет пренебречь, обнулить, так сказать, данную проблему.

Можно применить и другой подход. Что является альтернативой транспортным заторам? Правильно - транспортные пустоты! Вот их-то и надо создавать по всему городу, по всей стране! Это, мне кажется, очевидно...

Или вот эстакады Мебиуса - тоже остроумное решение...



Я хочу просто обратиться к миллионам читателей.

Граждане, пока не поздно, пока беда не пришла на порог вашего авто, избегайте курсов вождения, автосалонов, автотренажеров, гаражей, лиц, продающих подержанные автомашины! Не поддавайтесь на уговоры псевдодрузей “просто попробовать посидеть за рулем!” Привычка вырабатывается сразу же, и человек надолго подсаживается на водительское сидение! В итоге - годы, деньги, здоровье, потраченные зря. Многие продают вещи, квартиры, души, шторы... и т. д., и гибдд, и дтп... Вот как шутить-то надо!



- Играли мы как-то с Карпаровым всем заводом сеанс одновременной игры 1 апреля. В шахматы, естественно. Ну, и решил я пошутить. Думаю: “Все равно проиграю, так хоть весело!” Приклеил я пешку на e2 и коня на БФ6. Ох и скандал вышел! Потому что завод-то наш делает клей БФ6, так все решили точно так же подшутить!..



- Я один раз двери железные в подъезде снаружи заварил. А потом думаю, а как я домой-то попаду, да и сварочник надо спрятать... Разварил снаружи, заварил изнутри и домой смылся. Утром, 1 апреля, слышу - в подъезде шум-гам, ко мне бегут: “Ваня, выручай, там какой-то дебил двери заварил, а ты же у нас один сварщик в подъезде!”

Ну, я поломался, но потом разварил двери. А соседи, по-моему, так и не догадались, кто над ними прикололся!..



- Я позвонил в администрацию города и сказал, что в здании заложена мощная взятка. Вот у них переполох начался: здание закрыли, никого не впускали, целый день взятку искали - лишь бы никому постороннему не досталась...