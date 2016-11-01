Курица - это домашняя птица семейства двуногих полукрылых самотопчущих клювомпитающихся. Считается, что современные куры произошли от кур, которые произошли от кур, которые произошли от кур, которые в свою очередь тоже. Самые же первые домашние куры произошли от диких южно-азиатских яиц. О том, что куры родом из Азии, лишний раз напоминает их половая система: один петух имеет гарем из нескольких женщин. Кстати сказать, многие курицы даже не подозревают, что они у петуха не одни. Это свойство одни называют куриной слепотой, а другие - наоборот, куриным умом.



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В свое время огромную роль в распространении куриц и петухов на планете сыграли лисы, которые самоотверженно несли их за темные леса, за быстрые реки, за высокие горы. Современная миграция кур чаще всего происходит в огромных рефрижераторах. Сегодня размножением и распространением кур руководит человек. Этих птиц разводят ради мяса, яиц, перьев, ножек, голеней, бедер, кожи, шейки, ребрышек, гузки, суповых наборов, костей для собачки, куриных кубиков, а также ради жирных рук и лоснящихся губ. В зависимости от потребностей человека он разводит мясояичных, или яйцеяичных, или яйцемясничных, мясомясничных кур, кур дюшес или кур со вкусом рыбы или клубники. Для своего эстетического удовольствия человек вывел декоративных кур: гребешковобородых, крылоногих, двухвостых, вуалехвостых, утконосых, и другие забавные породы. Мертвые курицы тоже делятся на породы: запеченная курица, курица-гриль, курица тушеная, фаршированная курица и др.

Столицей современного куроводства можно считать монгольский город Инку-Батор. Здесь разводят выносливых низеньких быстроногих кур скаковых пород.



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Мало кто знает, но в старые времена в глухих российских городах и деревнях не было почтовых голубей, а были почтовые куры, которые за сутки могли отправить любое сообщение с одного конца деревни на другой! Таков был своеобразный прообраз современной неторопливой Почты России. Нередко при помощи кур люди посылали своим больным друзьям и родственникам мясные посылки. В царской России основная масса кур томилась в неволе - в скорлупе или в горшочках. Но Советская власть распахнула курятники и выпустила птицу-труженицу в светлый бульон!



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Практически все куры несут яйца. Кроме кур-несушек бывают куры-топтушки (петуховидные куры), куры-частушки (несутся раз в минуту), куры-психушки, куры-кукушки и французские куры-лягушки. Все курицы довольно безалаберны, они не строят гнезд, а когда сносят яйца, то раскидывают их где попало, вплоть до того, что бросают яйца сразу на конвейерную ленту или даже в пластиковые ячейки на десять штук. То есть, по сути, куры подбрасывают свои яйца людям. К счастью, люди обращаются с яйцами бережно. Это в древней Спарте некрасивые яйца было принято сбрасывать с балкона. Сейчас за такое варварство бьют ремнем по попе. Некоторые куры настолько беспечны и небрежны, что даже садятся на свои яйца и сидят, пока те не запищат. При длительном высиживании может наступить отсиживание яиц или окорочков.

Тем временем цыпленок, заключенный в скорлупе, осуществляет звуковое общение с другими заключенными через перестукивание. Например: три коротких стука - не вылупляемся, много охраны; два коротких стука - в яйцах будет шмон... Вылупившихся цыплят, как правило, откармливают. Кормят их обильно и разнообразно - сваренными и изрубленными яйцами, вареной и тушеной курятиной, куриными зразами с яйцом, пирожками с яйцом и луком. А иначе у молодых курочек могут случиться приступы каннибализма, они могут начать клевать друг друга.



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Как и все птицы, куры линяют. Перед линькой курицу помещают в наволочку и несильно хлопают выбивалкой для ковра. Через 7-10 дней вы получаете курочку в новом оперении и прекрасную подушку, набитую пером и ароматным куриным пометом.

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Что касается петуха, то это, как правило, стильный метросексуал и хипстер с бородкой и гребешком. Петухи бывают бойцовыми, борцовыми в грязи и помете, скаковыми, беговыми и прыговыми. Во многих странах среди петухов проводятся гимнастические соревнования по упражнениям на насесте, на заборе, на курице или на решетке гриля. Хорошие бойцовые петухи владеют приемами кукаретэ, стилем “пьяный петух”. В бою они порхают как курочка, а жарят как сковорода. Кроме того, петухов различают в зависимости от стиля и техники пения. Бывают петухи попсовых, фольклорных, джаз-роковых, классических (белькантовых), горловых и разных других пород. В России считается, что петух кричит “кукареку”, в Америке думают, что он кричит “америку”, в Англии - “лимерику”, в Австралии - “диджериду”, в Голландии - “тирлимбомбом”... Но основной задачей петуха является все же не пение, а исполнение петушиных обязанностей по отношению к курам. Способы топтания кур подробно изложены в специальной книге, “Куросутре”, и мы на этом останавливаться не станем. В год петух достигает половой зрелости, а уже в два - половой вялости. Оптимальной нагрузкой на петуха являются 8-12 кур, иначе он может надорваться и разорваться, пытаясь усидеть сразу на двух курицах...



* * *

Петухи и куры - неотъемлемый элемент культуры. Достаточно вспомнить легенду “Как куры Рим спасли от голода” или народные сказки “Попа и жареный петух”, “Курочка или Рыба?” Ну а поговорки “Куры яйцам не преподают”, “Не бей яйцо поперек батьки” и “Цыплят по осени зажарят” давно уже стали пословицами.



* * *

Это трудно объяснить, но своими главными врагами куры почему-то считают лис и ястребов. Для борьбы с ними они обычно объединяются в птицефабрики и мясорубки. При этом куры весьма суеверны и верят во всякую ерунду. Очень плохой приметой у куриц считается встретить человека с топором. Впрочем, как выясняется, для куры топор не приговор. Курица без головы способна бегать. В том числе за сигаретами. Правда, все равно принесет не те.



Литература:

Майн Рид. Кура без головы. И серьги у многих сверкнули Недостающие куплеты для песни

“Раскинулось море широко”



* * *

А доктор в ответ на него зарычал

И встал на четыре карачки,

Как слон затрубил, как петух закричал,

Поскольку был в белой горячке. * * *

Тогда он на палубу навзничь упал,

И в нем помутилось сознанье.

Внезапно к нему капитан подбежал,

Исскуственно сделал дыханье.



Напрасно команда кричала: “Ты что?!

Зачем целовать кочегара?!

Постой, не целуй кочегара ты ртом,

Ведь вы с кочегаром не пара!”



* * *

Проститься с товарищем тут же пришли

Матросы-братки-кредиторы.

Обшарили, но ничего не нашли

И вновь расползлись в свои норы.



* * *

Всю ночь в лазарете покойник лежал,

Стоять уж не мог он, хоть тресни...

Радисту в ту ночь капитан приказал

Крутить лишь печальные песни...



* * *

Проститься с товарищем утром пришли

Его попугай и две крысы.

Пиастры и сыру ему принесли,

К ногам положили нарциссы.



* * *

Его раскачали, швырнули за борт,

Команда, не прячась, рыдает.

Горюют о друге умершем, а тот

На борт из воды вылезает!



Тогда привязали к нему колосник

И снова в пучину швырнули.

Он вылез и снова пред ними возник,

И слезы у многих сверкнули.



Тогда его стали лопатами бить,

Стреляли серебряной пулей,

Святою пытались водой окропить,

Осиновой палкою ткнули.



Но тут корабельный петух закричал:

“На солнце тащите вампира!”

Под ярким лучом кочегар затрещал

И сгинул из этого мира.