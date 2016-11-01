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Курица - это домашняя птица семейства двуногих полукрылых самотопчущих клювомпитающихся. Считается, что современные куры произошли от кур, которые произошли от кур, которые произошли от кур, которые в свою очередь тоже. Самые же первые домашние куры произошли от диких южно-азиатских яиц.
О том, что куры родом из Азии, лишний раз напоминает их половая система: один петух имеет гарем из нескольких женщин.
Кстати сказать, многие курицы даже не подозревают, что они у петуха не одни. Это свойство одни называют куриной слепотой, а другие - наоборот, куриным умом.
* * *
В свое время огромную роль в распространении куриц и петухов на планете сыграли лисы, которые самоотверженно несли их за темные леса, за быстрые реки, за высокие горы. Современная миграция кур чаще всего происходит в огромных рефрижераторах.
Сегодня размножением и распространением кур руководит человек. Этих птиц разводят ради мяса, яиц, перьев, ножек, голеней, бедер, кожи, шейки, ребрышек, гузки, суповых наборов, костей для собачки, куриных кубиков, а также ради жирных рук и лоснящихся губ.
В зависимости от потребностей человека он разводит мясояичных, или яйцеяичных, или яйцемясничных, мясомясничных кур, кур дюшес или кур со вкусом рыбы или клубники. Для своего эстетического удовольствия человек вывел декоративных кур: гребешковобородых, крылоногих, двухвостых, вуалехвостых, утконосых, и другие забавные породы.
Мертвые курицы тоже делятся на породы: запеченная курица, курица-гриль, курица тушеная, фаршированная курица и др.
Столицей современного куроводства можно считать монгольский город Инку-Батор. Здесь разводят выносливых низеньких быстроногих кур скаковых пород.
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Мало кто знает, но в старые времена в глухих российских городах и деревнях не было почтовых голубей, а были почтовые куры, которые за сутки могли отправить любое сообщение с одного конца деревни на другой! Таков был своеобразный прообраз современной неторопливой Почты России. Нередко при помощи кур люди посылали своим больным друзьям и родственникам мясные посылки.
В царской России основная масса кур томилась в неволе - в скорлупе или в горшочках. Но Советская власть распахнула курятники и выпустила птицу-труженицу в светлый бульон!
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Практически все куры несут яйца. Кроме кур-несушек бывают куры-топтушки (петуховидные куры), куры-частушки (несутся раз в минуту), куры-психушки, куры-кукушки и французские куры-лягушки. Все курицы довольно безалаберны, они не строят гнезд, а когда сносят яйца, то раскидывают их где попало, вплоть до того, что бросают яйца сразу на конвейерную ленту или даже в пластиковые ячейки на десять штук. То есть, по сути, куры подбрасывают свои яйца людям. К счастью, люди обращаются с яйцами бережно. Это в древней Спарте некрасивые яйца было принято сбрасывать с балкона. Сейчас за такое варварство бьют ремнем по попе.
Некоторые куры настолько беспечны и небрежны, что даже садятся на свои яйца и сидят, пока те не запищат. При длительном высиживании может наступить отсиживание яиц или окорочков.
Тем временем цыпленок, заключенный в скорлупе, осуществляет звуковое общение с другими заключенными через перестукивание. Например: три коротких стука - не вылупляемся, много охраны; два коротких стука - в яйцах будет шмон...
Вылупившихся цыплят, как правило, откармливают. Кормят их обильно и разнообразно - сваренными и изрубленными яйцами, вареной и тушеной курятиной, куриными зразами с яйцом, пирожками с яйцом и луком. А иначе у молодых курочек могут случиться приступы каннибализма, они могут начать клевать друг друга.
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Как и все птицы, куры линяют. Перед линькой курицу помещают в наволочку и несильно хлопают выбивалкой для ковра. Через 7-10 дней вы получаете курочку в новом оперении и прекрасную подушку, набитую пером и ароматным куриным пометом.
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Что касается петуха, то это, как правило, стильный метросексуал и хипстер с бородкой и гребешком. Петухи бывают бойцовыми, борцовыми в грязи и помете, скаковыми, беговыми и прыговыми. Во многих странах среди петухов проводятся гимнастические соревнования по упражнениям на насесте, на заборе, на курице или на решетке гриля.
Хорошие бойцовые петухи владеют приемами кукаретэ, стилем “пьяный петух”. В бою они порхают как курочка, а жарят как сковорода.
Кроме того, петухов различают в зависимости от стиля и техники пения. Бывают петухи попсовых, фольклорных, джаз-роковых, классических (белькантовых), горловых и разных других пород.
В России считается, что петух кричит “кукареку”, в Америке думают, что он кричит “америку”, в Англии - “лимерику”, в Австралии - “диджериду”, в Голландии - “тирлимбомбом”...
Но основной задачей петуха является все же не пение, а исполнение петушиных обязанностей по отношению к курам. Способы топтания кур подробно изложены в специальной книге, “Куросутре”, и мы на этом останавливаться не станем.
В год петух достигает половой зрелости, а уже в два - половой вялости.
Оптимальной нагрузкой на петуха являются 8-12 кур, иначе он может надорваться и разорваться, пытаясь усидеть сразу на двух курицах...
* * *
Петухи и куры - неотъемлемый элемент культуры. Достаточно вспомнить легенду “Как куры Рим спасли от голода” или народные сказки “Попа и жареный петух”, “Курочка или Рыба?” Ну а поговорки “Куры яйцам не преподают”, “Не бей яйцо поперек батьки” и “Цыплят по осени зажарят” давно уже стали пословицами.
* * *
Это трудно объяснить, но своими главными врагами куры почему-то считают лис и ястребов. Для борьбы с ними они обычно объединяются в птицефабрики и мясорубки. При этом куры весьма суеверны и верят во всякую ерунду. Очень плохой приметой у куриц считается встретить человека с топором.
Впрочем, как выясняется, для куры топор не приговор. Курица без головы способна бегать. В том числе за сигаретами. Правда, все равно принесет не те.
Литература:
Майн Рид. Кура без головы.
И серьги у многих сверкнули
Недостающие куплеты для песни
“Раскинулось море широко”
* * *
А доктор в ответ на него зарычал
И встал на четыре карачки,
Как слон затрубил, как петух закричал,
Поскольку был в белой горячке.
* * *
Тогда он на палубу навзничь упал,
И в нем помутилось сознанье.
Внезапно к нему капитан подбежал,
Исскуственно сделал дыханье.
Напрасно команда кричала: “Ты что?!
Зачем целовать кочегара?!
Постой, не целуй кочегара ты ртом,
Ведь вы с кочегаром не пара!”
* * *
Проститься с товарищем тут же пришли
Матросы-братки-кредиторы.
Обшарили, но ничего не нашли
И вновь расползлись в свои норы.
* * *
Всю ночь в лазарете покойник лежал,
Стоять уж не мог он, хоть тресни...
Радисту в ту ночь капитан приказал
Крутить лишь печальные песни...
* * *
Проститься с товарищем утром пришли
Его попугай и две крысы.
Пиастры и сыру ему принесли,
К ногам положили нарциссы.
* * *
Его раскачали, швырнули за борт,
Команда, не прячась, рыдает.
Горюют о друге умершем, а тот
На борт из воды вылезает!
Тогда привязали к нему колосник
И снова в пучину швырнули.
Он вылез и снова пред ними возник,
И слезы у многих сверкнули.
Тогда его стали лопатами бить,
Стреляли серебряной пулей,
Святою пытались водой окропить,
Осиновой палкою ткнули.
Но тут корабельный петух закричал:
“На солнце тащите вампира!”
Под ярким лучом кочегар затрещал
И сгинул из этого мира.