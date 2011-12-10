И вкусно, и грустно!

Сказать по правде, я не большая любительница поминок. Они нагоняют на меня тоску. Чуть меньшую, чем юмористические шоу, но все же...

Но все же редакционное задание есть редакционное задание. Накинув черную шаль, туфли и колготки, я отправилась в путь. С чего бы начать? Мне хвалили поминальные обеды в “Плазе”, особенно ватрушки. Приплелась я в “Плазу”, а оказалось, что сама “Плаза” приказала долго жить: в ватрушках обнаружили повидло из польских санкционных яблок... И куда же мне податься? Ответ нашелся в гламурном журнале “Зарывай”. Вот: в ресторане “Разгуляй” сегодня кутьевая вечеринка. Начнем отсюда...

Н-да, не впечатлили меня ни здешняя кутья (коливо), ни поминальные кексы с грибами (палево). Зато поминальные блины - это что-то! Их в “Разгуляе” готовят с грустным смайликом, нанесенным пищевым красителем. У меня аж слюнки из глаз побежали.

Раньше я что-то подобное видела только в заведении “Скупая слеза”: портрет и автограф виновника торжества на каждом блине - визитная карточка этого уважаемого заведения...

* * *

Первый приз за печальный интерьер я бы отдала кафе “Белый ветер”. Конечно, черные скатерти в кафе с таким названием выглядят слегка экстравагантно, но вкупе с черными салфетками, черным хлебом даже как-то подчеркивают тематику обеда. Опять же черные тарелки радовали глаз. Рис в коливе хоть и не черный, но темно-серый и ужасно полезный, я попросила добавки.

Прожаренные до черноты котлеты и словно бы специально подожженные пироги тоже вполне уместны. Огурцы горькие, как и положено. Ну а завершился обед черным чаем и черным кофе. Оба напитка, естественно, без сахара и добавляют дополнительную горчинку к траурному, но вкусному обеду...



* * *

А правильную кутью я все ж таки отыскала! Шеф-повару грузинского ресторана “Сели-взгрустнули” удалось сотворить маленькое чудо! Рис, щедро сдобренный зеленью, украшенный тающими во рту кусками баранины, неуловимо напоминал самаркандский плов, который я пробовала недавно в узбекском кафе “Завершан”. А после острого сацебели даже самые стойкие скорбящие не могли сдержать слез.



* * *

Поминальная пицца и паста в заведении “Ночной Неаполь” оказались с изюминкой в виде горошинок траурного черного перца... И, конечно, знаменитое “О соле мио!” (“На кого ты нас покинул, солнышко...”) в живом (это важно!) исполнении пробирает до слез..



* * *

Неоднозначное впечатление оставили поминки в бистро “Компромисс”. Кисель здесь подали такой, что удивительно, почему траурный бизнес-ланч не перешел в новые похороны. Впрочем, может быть, это у “Компромисса” такой маркетинговый ход? Зато бледно-желтая жидкость под названием “компотный напиток” оказалась на удивление вкусной, с большим акцентом на вкус воды, а также нотками и косточками абрикоса. Косточки я завернула в носовой платочек и потом дома с удовольствием разгрызла плоскогубцами...



* * *

Поминки в одном зале со свадьбой? Оказывается, и такое бывает. В столовой “Дружба” подружили оба мероприятия под одной крышей. В результате украли вдову...



* * *

Ну а что же фастфуд? Почему, скажите на милость, он должен терять свою долю скорбного рынка? Он и не теряет. В кафе “Сабуэй” (то есть “Подземный путь”, что символично) я собрала себе поминальный саб. В него входили салатик, конечно же, кутья, блины, соленые огурчики, помидорчики, ветчина и сырный соус. Все это в фирменной булочке и с салфетками. Я позволила себе двойную порцию мяса в сабе, так как у меня остались акционные купончики с прошлых поминок в “Сабуэе”. Одна проблема - очень большие очереди на поминки в это заведение. Поминки расписаны на две недели вперед.

Уже глубокой ночью я подъехала на такси к круглосуточному окошечку “Дакроналдса” и не успела рта раскрыть, чтобы сделать заказ, как мне сунули в руки черный пакет, в котором были горстка рисовой каши, поминальный гамбургер (траурбургер) без котлеты, с одним луком, и бутылка черной колы-зеро.

- У нас сегодня были поминки, - сказал молодой парень в фирменной кепке.

И добавил:

- Следующий!



* * *

И в “Рюмочной” бывают поминальные вечеринки! Я убедилась в этом, зайдя в “Рюмочную”. Четыре столика сдвинуты в углу, рядом стоят шесть-семь грустных мужчин, возле каждого - стакан, вареное яйцо, кусочек хлеба со шпротиной сверху и четвертинка яблока.

Я моментально заказала себе то же самое, и вот что могу сказать: четвертинка яблока - самое печальное, что я ела в жизни.



* * *

Наскорбевшись до легкого изумления, я отправилась дальше, а именно в ресторан “Гаргантюа”. Вот где закатывают самые шикарные, поистине королевские поминки! Вот уж где тризна так тризна! Я наелась уже только одной свеклой с чесноком, а блюда все несли и несли: огромные ведра со сладким рисом, чаны с куриной лапшой, огромные подносы с толстыми пирогами с огромной толстой и жирной рыбой, огромные селедки, которые торчали из чуть менее огромной шубы...

Еще два дня после этой скорбной вакханалии я вспоминала усопшего добрым словом и негромкой сытой отрыжкой...

Единственное, чего явно не хватает на любых поминках, так это тортиков или хотя бы тирамису. После всей этой лапши-кутьи так хочется сладкого, а тебе вместо сладкого дают ватрушку с повидлом и носовой платок... Нет, серьезно, траурный фонтан из черного шоколада отлично бы вписался в антураж. Организаторы поминок, дарю идею!



Куда податься в трезвом виде



ДК АЛИМЕНТЩИКОВ



1 декабря

Певец Харитон СУМАШЕВИЧ

Исполнение народных песен под рояль.

Чудный харитональный бас-сопрано из-под рояля никого не оставит в зале.



4 и 5 декабря

Знаменитый психолог Самуил ПОДМЫЖСКИЙ.

Семинары: “Финансы, стресс, эксгибиционизм” и “Как научиться получать от жизни стресс”.



10 декабря

Иван ХЛОБЫСТНУЛИН в моноспектакле “СТРИГ БАБЛО РАССТРИГА”.



15 декабря

Концерт классической французской частушки и кадрили.

Исполнитель - Эмиль ДРОЛЯ.



СКИПИДАРСКИЙ ОТСТАВНОЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ (бывший Дом культуры офицеров и их жен (ДКОиИЖ) ПРИГЛАШАЕТ!



5 декабря

Щегол российской эстрады Лещ КАЩЕНКО с новой программой “СВИЩУ И НЕ ГРУЩУ!”

Только старые проверенные хиты!



19 декабря

Спектакль “Гроза” по пьесе А. Н. Островского

Светлая наивная история о любви и смерти, островок прочувствованного пессимизма и освежающего душу горя в море современной пошлятины и смеха ниже пояса.



ДОМ КУЛЬТУРЫ, ПОС. НИЖНИЙ БИЛЯШ

1 декабря - 31 декабря

Гастроли национального коллектива танца “Татарчаплясынма”!

Ждем всех, очень рады видеть будем!



СКИПИДАРСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

9, 10 и 11 декабря

В помещении фойе скипидарского Театра кукол - гастроли Балды-Калганского театра кукол (гл. реж. Юлий Куклачев).

Спектакли: “Пожиратель кукол”, “Нос” (по пьесе Дж. Родари “Буратино”), “Опилки из Золушки”.



ЦИРК ЗВЕРЕЙ ПРИ СКИПИДАРСКОМ МЯСОКОМБИНАТЕ № 7

10 ноября открывает новый сезон спектаклем “ПОД КУПОЛОМ МЯСОКОМБИНАТА”!



СКИПИДАРСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОММЕРЦИИ

11 декабря

ТЮЛПАН ЛАХМАТОВА

Творческий вечер “Я дарю вам тюлпан!”

Стихи, отрывки из ролей, обрывки сценических костюмов, фотограф-сессия.