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Красная бурда Пошутим

И вкусно, и грустно!


Сказать по правде, я не большая любительница поминок. Они нагоняют на меня тоску. Чуть меньшую, чем юмористические шоу, но все же...
Но все же редакционное задание есть редакционное задание. Накинув черную шаль, туфли и колготки, я отправилась в путь. С чего бы начать? Мне хвалили поминальные обеды в “Плазе”, особенно ватрушки. Приплелась я в “Плазу”, а оказалось, что сама “Плаза” приказала долго жить: в ватрушках обнаружили повидло из польских санкционных яблок... И куда же мне податься? Ответ нашелся в гламурном журнале “Зарывай”. Вот: в ресторане “Разгуляй” сегодня кутьевая вечеринка. Начнем отсюда...
Н-да, не впечатлили меня ни здешняя кутья (коливо), ни поминальные кексы с грибами (палево). Зато поминальные блины - это что-то! Их в “Разгуляе” готовят с грустным смайликом, нанесенным пищевым красителем. У меня аж слюнки из глаз побежали.
Раньше я что-то подобное видела только в заведении “Скупая слеза”: портрет и автограф виновника торжества на каждом блине - визитная карточка этого уважаемого заведения...
* * *
Первый приз за печальный интерьер я бы отдала кафе “Белый ветер”. Конечно, черные скатерти в кафе с таким названием выглядят слегка экстравагантно, но вкупе с черными салфетками, черным хлебом даже как-то подчеркивают тематику обеда. Опять же черные тарелки радовали глаз. Рис в коливе хоть и не черный, но темно-серый и ужасно полезный, я попросила добавки.
Прожаренные до черноты котлеты и словно бы специально подожженные пироги тоже вполне уместны. Огурцы горькие, как и положено. Ну а завершился обед черным чаем и черным кофе. Оба напитка, естественно, без сахара и добавляют дополнительную горчинку к траурному, но вкусному обеду...
 
* * *
А правильную кутью я все ж таки отыскала! Шеф-повару грузинского ресторана “Сели-взгрустнули” удалось сотворить маленькое чудо! Рис, щедро сдобренный зеленью, украшенный тающими во рту кусками баранины, неуловимо напоминал самаркандский плов, который я пробовала недавно в узбекском кафе “Завершан”. А после острого сацебели даже самые стойкие скорбящие не могли сдержать слез.
 
* * *
Поминальная пицца и паста в заведении “Ночной Неаполь” оказались с изюминкой в виде горошинок траурного черного перца... И, конечно, знаменитое “О соле мио!” (“На кого ты нас покинул, солнышко...”) в живом (это важно!) исполнении пробирает до слез..
 
* * *
Неоднозначное впечатление оставили поминки в бистро “Компромисс”. Кисель здесь подали такой, что удивительно, почему траурный бизнес-ланч не перешел в новые похороны. Впрочем, может быть, это у “Компромисса” такой маркетинговый ход? Зато бледно-желтая жидкость под названием “компотный напиток” оказалась на удивление вкусной, с большим акцентом на вкус воды, а также нотками и косточками абрикоса. Косточки я завернула в носовой платочек и потом дома с удовольствием разгрызла плоскогубцами...
 
* * *
Поминки в одном зале со свадьбой? Оказывается, и такое бывает. В столовой “Дружба” подружили оба мероприятия под одной крышей. В результате украли вдову...
 
* * *
Ну а что же фастфуд? Почему, скажите на милость, он должен терять свою долю скорбного рынка? Он и не теряет. В кафе “Сабуэй” (то есть “Подземный путь”, что символично) я собрала себе поминальный саб. В него входили салатик, конечно же, кутья, блины, соленые огурчики, помидорчики, ветчина и сырный соус. Все это в фирменной булочке и с салфетками. Я позволила себе двойную порцию мяса в сабе, так как у меня остались акционные купончики с прошлых поминок в “Сабуэе”. Одна проблема - очень большие очереди на поминки в это заведение. Поминки расписаны на две недели вперед.
Уже глубокой ночью я подъехала на такси к круглосуточному окошечку “Дакроналдса” и не успела рта раскрыть, чтобы сделать заказ, как мне сунули в руки черный пакет, в котором были горстка рисовой каши, поминальный гамбургер (траурбургер) без котлеты, с одним луком, и бутылка черной колы-зеро.
- У нас сегодня были поминки, - сказал молодой парень в фирменной кепке.
И добавил:
- Следующий!

* * *
И в “Рюмочной” бывают поминальные вечеринки! Я убедилась в этом, зайдя в “Рюмочную”. Четыре столика сдвинуты в углу, рядом стоят шесть-семь грустных мужчин, возле каждого - стакан, вареное яйцо, кусочек хлеба со шпротиной сверху и четвертинка яблока.
Я моментально заказала себе то же самое, и вот что могу сказать: четвертинка яблока - самое печальное, что я ела в жизни.
 
* * *
Наскорбевшись до легкого изумления, я отправилась дальше, а именно в ресторан “Гаргантюа”. Вот где закатывают самые шикарные, поистине королевские поминки! Вот уж где тризна так тризна! Я наелась уже только одной свеклой с чесноком, а блюда все несли и несли: огромные ведра со сладким рисом, чаны с куриной лапшой, огромные подносы с толстыми пирогами с огромной толстой и жирной рыбой, огромные селедки, которые торчали из чуть менее огромной шубы...
Еще два дня после этой скорбной вакханалии я вспоминала усопшего добрым словом и негромкой сытой отрыжкой...
Единственное, чего явно не хватает на любых поминках, так это тортиков или хотя бы тирамису. После всей этой лапши-кутьи так хочется сладкого, а тебе вместо сладкого дают ватрушку с повидлом и носовой платок... Нет, серьезно, траурный фонтан из черного шоколада отлично бы вписался в антураж. Организаторы поминок, дарю идею!

 

www.redburda.ru



Куда податься в трезвом виде

ДК АЛИМЕНТЩИКОВ
 
1 декабря
Певец Харитон СУМАШЕВИЧ
Исполнение народных песен под рояль.
Чудный харитональный бас-сопрано из-под рояля никого не оставит в зале.
 
4 и 5 декабря
Знаменитый психолог Самуил ПОДМЫЖСКИЙ.
Семинары: “Финансы, стресс, эксгибиционизм” и “Как научиться получать от жизни стресс”.
 
10 декабря
Иван ХЛОБЫСТНУЛИН в моноспектакле “СТРИГ БАБЛО РАССТРИГА”.
 
15 декабря
Концерт классической французской частушки и кадрили.
Исполнитель - Эмиль ДРОЛЯ.
 
СКИПИДАРСКИЙ ОТСТАВНОЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ (бывший Дом культуры офицеров и их жен (ДКОиИЖ) ПРИГЛАШАЕТ!
 
5 декабря
Щегол российской эстрады Лещ КАЩЕНКО с новой программой “СВИЩУ И НЕ ГРУЩУ!”
Только старые проверенные хиты!
 
19 декабря
Спектакль “Гроза” по пьесе А. Н. Островского
Светлая наивная история о любви и смерти, островок прочувствованного пессимизма и освежающего душу горя в море современной пошлятины и смеха ниже пояса.
 
ДОМ КУЛЬТУРЫ, ПОС. НИЖНИЙ БИЛЯШ
1 декабря - 31 декабря
Гастроли национального коллектива танца “Татарчаплясынма”!
Ждем всех, очень рады видеть будем!
 
СКИПИДАРСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
9, 10 и 11 декабря
В помещении фойе скипидарского Театра кукол - гастроли Балды-Калганского театра кукол (гл. реж. Юлий Куклачев).
Спектакли: “Пожиратель кукол”, “Нос” (по пьесе Дж. Родари “Буратино”), “Опилки из Золушки”.
 
ЦИРК ЗВЕРЕЙ ПРИ СКИПИДАРСКОМ МЯСОКОМБИНАТЕ № 7
10 ноября открывает новый сезон спектаклем “ПОД КУПОЛОМ МЯСОКОМБИНАТА”!
 
СКИПИДАРСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОММЕРЦИИ
11 декабря
ТЮЛПАН ЛАХМАТОВА
Творческий вечер “Я дарю вам тюлпан!”
Стихи, отрывки из ролей, обрывки сценических костюмов, фотограф-сессия.

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Просмотрено: 80 раз Просмотров: 80 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:30 Напечатать Комментарии (0)
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