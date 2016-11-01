“ИГРА БАСКЕТБОЛОВ” (США - Великобритания)

Скромная команда “Винтерфелл Старкс” вступает в борьбу за знаменитый Железный кубок. Чтобы заполучить трофей, “старксам” предстоит сразиться с сотнями соперников, среди которых “Таргариен Дрэгонз”, “Уайт Ходокс”, “Ланнистер Карликс” и другие.



“ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ КИШЕЧНЫХ БАКТЕРИЙ” (США)

Что происходит в желудочно-кишечном тракте, когда его хозяева уходят на работу или ложатся спать? Поверьте, там бурлят нешуточные страсти, разыгрываются драмы, проходят вечеринки, звучит музыка и так далее. Бактерии влюбляются и умирают, встречаются и расстаются, делают бизнес, дружат и враждуют - совсем как люди! Уверены, приключения клостридии Оксаны и ее бойфренда вибриона Васи не оставят вас равнодушными!



“РЕИНКАРНИРОВАННЫЕ” (США)

Нил Брюкс умирает и после смерти обнаруживает себя возродившимся в виде кота. Кот Саймон умеет читать, курить и выпивать на радость своим хозяевам, которые на этом зарабатывают деньги. Нил пытается установить с ними контакт, чтобы его отвезли домой в Котяйтикут, но тщетно - ему отвечают пинками и сырой рыбой. Вскоре Нил встречает таракана, который умеет водить машину. Это его одноклассник Уилл Юбкинс, который тоже умер...



“ЗАКРЫТЫЙ ПРОЦЕСС” (Швеция)

В зал судебных заседаний заходят главные герои сериала (подсудимые, обвинители, защитники, судья), и двери зала закрываются! Процесс закрытый. Ну и бог с ним. Мы с удовольствием наблюдаем за теми, кого на процесс не пустили, за их разговорами, предположениями, версиями и суждениями, походами за кофе и в туалет. В конце каждой серии двери открываются, и участники процесса выходят, но решение судьи откладывается... А в конце 64-й серии в зале остается лишь один судья Гонор Трансквист с проломленной судейским молотком головой...



“БЫТОВКА” (Россия)

Все действие этого ситкома происходит в обычном строительном вагончике. Здесь любят, ссорятся, рождаются и умирают сотрудники треста “Спецспецстрой”. Мат и надоедливый закадровый смех запикан, а точнее - деликатно заглушен ревом бульдозера.



“КОЛЕНИ ЛЕОПАРДА”

(Индонезия)

Сериал рассказывает о людях, которые живут своей жизнью на четырех полуостровах, которые называются Колени Леопарда. Смерть не щадит никого.



“КОНТЕЙНЕР” (Россия)

Бывший всесильный глава крупной госкорпорации СРЖД (“Средне-российские железные дороги”) приходит в себя в контейнере в компании двух крыс и пачки старых газет. Друзья отправляются в бесконечное путешествие по России со скоростью 40 км/ч. Кто стоит за этим? И кто стоит за тем, кто стоит за этим? И вообще, кто за кем стоит? Вы все узнаете только после 128-й серии.



“ЯЙЦЕГЛИСТ” (Россия)

Яйцеглист - это кличка Виталия Меркулова, следователя, а точнее - бывшего следователя Следственного комитета, уволенного после того, как отдел внутренних расследований выявил у Меркулова глистов. Яйцеглист берется за самые дурнопахнущие дела и проникает в самую грязную яйцевину преступных замыслов...



Знаменитый сериал “МОСТ” (Швеция - Дания), 7-й сезон.

На мосту между шведским Мальме и датским Шлепенгагеном находят семь трупов. За дело берутся семь шведских и семь датских режиссеров, то есть следователей...



“ЧЕРНОЕ ВСЕ” (Россия)

Во время хирургической операции доктор обнаруживает в аппендиксе пациента черную жемчужину. Алчность заставляет врача убить пациента и съесть его аппендикс. Но пациент жив, а главврач все видит в замочную скважину.

А в это время в город входят зомби и войска Врангеля.



“ЗАПИСКИ СТАРОГО БЕГЕМОТА” (ЮАР)

Сериал о дружбе старого охотника по прозвищу Бегемот с молодым ружьем по прозвищу Ружье.



“ШТАНГИСТ ПОНЕВОЛЕ” (Турция)

Ибрагим ни на минуту не расстается со всей любимой штангой. Судьба же хочет их разлучить. Кто же сильнее - судьба или штангист? Непонятно...



“ДОРОГА СКВОЗЬ АД” (Россия)

Треш, который разворачивается на строительстве дороги в городе Семипонятинске, трудно описать словами, это стоит увидеть. Насыпи из бесправных рабочих, прорабы-гомосексуалисты и водитель катка-вампир - это лишь верхушка айсберга из краденого асфальта.



“ТЕМНОТА” (Россия)

История о том, кто может встретиться вам в вашем собственном шкафу. Да кто угодно: садист, меценат, кухарка, футболист сборной России, Алевтина Татьяновна - терапевт из детской поликлиники, кандидат Ермолаев и его домашний сыч, старый солдат или Вселенское Зло. Загляни в темноту!



“ОЖИВШИЕ ПОДЛЕЦЫ” (США)

Самые мерзкие и аморальные типы со всей Земли, самые гадкие подонки сосланы на необитаемый остров в Соглассовом море. Именно здесь эти мерзавцы основали самое гуманное, миролюбивое и демократическое государство на Земле. Но ему грозит опасность: со всех сторон остров окружают враги - добрые и благородные люди. Смогут ли подлецы устоять против добрецов, против коварных людей доброй воли? Вот и мы не знаем.



Вот те квест!



Приглашаем вас в лучший квест-рум г. Скипидарска “СМЕРТЬ ВЫХОДНЫМ!”



АВТОБУС В АД

Вы в тулупе и с рыболовным ящиком оказываетесь в душном салоне автобуса, где уже едет 150 человек. Ваша задача - добраться до остановки “Озеро Бухаш”. Поскольку на дворе лето и 35 градусов тепла, сделать это надо как можно быстрее. Пока же “автобус” едет, вам необходимо отыскать молоток и разбить стекло, чтобы немного проветрить салон, а затем, используя коловорот, добраться до кабины водителя и выключить печку...



ЗАТЕРЯННЫЕ НА СКЛАДЕ

Оказавшись с друзьями на складе алкоголя, вы должны разобраться в сложнейшем лабиринте из звенящих ящиков и коробок, подружиться с зелеными носорогами, саблезубыми страусами, светодиодными восьмиглазыми гоблинами, найти выход из помещения склада и надежно его забаррикадировать, поскольку вы вовсе не стремитесь наружу, а наоборот - хотите, чтобы враги оставили вас в покое и не выгнали...



ПОБЕГ

Вам необходимо уйти с работы пораньше, но строгий начальник дает вам одно задание за другим, завистливый коллега следит за каждым вашим шагом, а злобный вахтер не выпустит вас из офиса ни при каких обстоятельствах. У вас созрел план, но вас таких, собравшихся сбежать пораньше, четверо (за 2000 рублей) или пятеро (за 2400 рублей). Уйдете ли вы с работы раньше официального конца рабочего времени - зависит от слаженных действий всей команды...



ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ

Решив сбежать из исправительной колонии, вы с друзьями оказались в цистерне с жидким цементным раствором. Люк цистерны - на кодовом замке, замок находится снаружи, а код замка нацарапан на цистерне другого грузовика...



ФЛЕШМОБ-КВЕСТ

Участники оказываются в абсолютно пустой на первый взгляд комнате, абсолютно на первый взгляд голыми. Путем сотрудничества и взаимодействия участники должны определить, который час, потому что по условиям квеста ровно в 20.55 они должны все вместе подпрыгнуть и крикнуть: “Хоп-хэй!” В противном случае двери не откроются...



ВОЗДУХ, или В ЛИФТЕ СО СКУНСОМ

Вы с большой компанией друзей и их друзей оказываетесь в грузовом лифте, который застрял где-то между 1-м и 8-м этажами. В течение часа (такова продолжительность увлекательного квеста) вы должны дождаться лифтера и выяснить, кто же из вас скунс.



ТЕМНОТА - ДРУГ СТРОИТЕЛЯ

Группа молодых строителей подрядилась поклеить обои. Но они даже не догадывались, что работать придется в бомбоубежище в полной темноте, поскольку там уже десять лет нет электричества. Шансов на спасение нет. А есть пять рулонов обоев и коробка обойного клея. Чтобы, в конце концов, покинуть бомбоубежище, участникам придется до предела обострить свои чувства и отстирать с одежды присохший обойный клей...



ОБЩАГА

Вы оказываетесь перед вахтой женского общежития. Если вы сумеете преодолеть вахтера, перед вами предстанут пять этажей с абсолютно одинаковыми дверями, за которыми вас ждут абсолютно разные, но одинаково прекрасные девушки, каждая со своей историей...



КОРИДОРЫ ВЛАСТИ

Московский Кремль, куда вы вечерком заглянули с друзьями, полон тайн и опасностей. Тот, кто попадает в Кремль, или быстро умирает, или не может выйти по многу десятков лет. И редко кто уходит оттуда живым. Как отбояриться от Ивана Грозного, но самому не быть отбояренным? Как избежать смертельного брежневского поцелуя или ядовитого поцелуя в живот? Как не быть сброшенным с башни, как Лжедмитрий?.. Задача не из легких...



ТАИНСТВЕННАЯ ТАЙНА

Участникам, которые не знают друг друга, нужно за неизвестное количество времени узнать таинственную тайну. Стоимость участия в квесте неизвестна. Точное место действия не разглашается. После квеста вы подписываете документ, в котором обязуетесь никому ничего не рассказывать...