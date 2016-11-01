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- Достоевский умер, - сказала гражданка, но как-то не очень уверенно.
- Протестую, - горячо воскликнул Бегемот. - Достоевский бессмертен!
М. А. Булгаков “Мастер и Маргарита”
Решил как-то Гоголь съездить в Херсон. Пришел в железнодорожные кассы, а ему говорят: все билеты проданы. Дал он тогда денег проводнице, зашел в вагон - а вагон пустой. И всю дорогу не покидала его мысль, кому же были проданы все билеты.
* * *
Решил Ф. М. Достоевский пойти в ночной клуб, чтобы проиграться на рулетке. Набрал денег порядочно, фрак погладил, сапоги начистил, а фэйс-контроль его не пустил.
“Идиоты! Бесы! Я игрок!” - громко кричал Федор Михайлович избивающим его охранникам.
Может быть, впервые в жизни почувствовал он себя тварью, хоть и имеющей право, но все же дрожащей.
* * *
Однажды Гоголь посмотрел “Хищник-2”, “Пятница, 13-2”, “Чужие-2”, “Вий-2” и пожалел, что сжег вторую часть “Мертвых душ”.
* * *
Услыша выступление В. В. Путина, М. А. Булгаков заметил: “Если я буду мочить террористов в сортире и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, то у меня в уборной не наступит правопорядок! Следовательно, правопорядок не в сортирах, а в головах!”
* * *
Однажды Л. Н. Толстой заставил свою жену Софью Андреевну восемь раз распечатать на принтере “Войну и мир”.
* * *
Однажды Лев Толстой отсидел руку, ну то есть он долго сидел и писал до тех пор, пока по руке не побежали мурашки.
Граф решил размяться и выбежал в поле, чтобы наловить там колхозных девок.
Но девки не давались Льву. С криком и визгом бегали они по полю и, уворачиваясь от пьяного комбайнера Гришки Вронского и его верного комбайна “Тихий Дон”, сгребали сено.
На босого, простобородого старичка, с полной рукой мурашек, скачущего по полю и охотящегося на девок, никто не обратил внимания.
Так ни с чем вернулся домой граф Лев Николаевич. Но отлично проветрился, и мурашки в руке прошли.
* * *
У Оскара Уайльда никак не вытанцовывался роман с одним шофером-дальнобойщиком. Все оттого, что шофер обнаружил у Оскара портрет Дориана Грея.
* * *
Однажды Герцен ночевал у подруги на Декабристов. Ночью вернулся муж. А Герцен с подругой спали. И хоть бы кто-нибудь разбудил!..
* * *
Однажды А. П. Чехов побывал в секс-шопе и после этого написал рассказ “Толстый и тонкий”.
* * *
Пошел как-то Некрасов на ярмарку, да и зашел в павильон “IKEA”. Так бы заблудился там, да и сгинул для потомков великий поэт, но охранник Гриша Добросклонов вывел горемыку на улицу, да еще и пинка с собой в дорогу дал!
* * *
К В. А. Моцарту однажды явилось сразу три черных человека и заказали реквием на одного бизнесмена. В назначенный срок Моцарт с клавесином сидел в подъезде бизнесменова дома и играл реквием. Сыграв, он бросил клавесин на месте исполнения, выбежал из подъезда и уехал в поджидавшем его черном тонированном экипаже.
* * *
Поэт Некрасов, прогуливаясь однажды за городом, встретил в сарае крестьянских детей. Поэту так стало их жалко, что он отдал им свои часы, деньги, ружье и несколько раз ударился головой о дверь.
* * *
Однажды Гоголь гулял по С-Петербургу и нос к носу столкнулся с пренепреятнейшей ситуацией. Николай Васильевич вернулся домой и, чтобы как-то успокоиться, написал “Вия”.
* * *
Сергей Есенин, гуляя по Тверской, решил почитать стихи проституткам. К своему удивлению, впоследствии он вынужден был заплатить им за это из расчета 100 долларов в час.
* * *
Прутков Козьма Петрович (он же Толстой Алексей Константинович, он же Жемчужников Алексей Михайлович, он же Ершов Петр Петрович) обычно выпивал в полном одиночестве, но сразу из трех стаканов. При этом он курил сразу три сигареты и беседовал сам с собой.
* * *
Однажды смуглого и курчавого Пушкина в каком-то уездном городе приняли за черта. Пушкин рассказал об этом забавном случае Гоголю. Так родился сюжет “Ночи перед рождеством”.
* * *
Писатель Тургенев пошел на охоту,
С ним пудель пошел, перепрыгнув забор.
Иван, как бревно, провалился в болото,
А пудель в реке утонул, как топор.
Писатель Тургенев сидел в кабинете
И думал огромной своей головой.
Он грезил о новом великом сюжете,
А пудель стоял перед ним как живой.
Дворецкий Герасим, придя на рассвете,
Увидел картину в сигарном дыму:
Писатель Тургенев сидел в кабинете
И книгу строчил про собаку Муму.
* * *
Федор Михайлович Достоевский частенько захаживал в казино “У Гиви”, единственно из любопытства. Ему не везло, но он продолжал быть убежден, что рулетка его единственный исход и спасение, как бы это ни казалось нравственно грязно и скверно, как бы ни были гадки барыш и нажива, но все же когда-нибудь ему должно было повезти. И вот однажды, невзирая на необязательность исполнения вышеозначенного утверждения, ему выпал джекпот. Федор Михайлович уже попрощался со своей жизнью неудачника, как вдруг, буквально в последнюю секунду до того, как факт получения выигрыша можно было бы считать свершившимся, распахнулась дверь, и в игорную залу пришло известие о президентском указе о переносе всех игорных заведений в специально отведенные населенные пункты и о замене выигрышей на пустое место. Всю оставшуюся жизнь Федор Михайлович помнил об этой секунде и не находил себе места для игры.
* * *
Поезжайте в Киев и спросите там, что делал Гомер до “оранжевой революции”. Нет, вы спросите!
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Сказ про то, как Никодим Саньку лечил
Никодим жил на самом краю деревни. Обычно на отшибе жили нелюдимые мужики. Вот Никодим таким и был. Люди поговаривали, что он колдун. Наверное, так оно и было. Никто никогда не видел, чтобы Никодим за водой к колодцу ходил или дрова рубил. Не иначе как по его воле вода и дрова чудесным образом сами появлялись у него в доме. Если у кого случалась беда какая, все шли к Никодиму на поклон. А уж он помогал всем без разбору.
Никодим сидел за столом и занимался приготовлением супа. Перед ним лежала горка моркови, которую он нарезал кружочками. Дверь отворилась и в дом вошел Николай. Вид у него был осунувшийся и виноватый.
- Никодим, хочешь, я тебе дрова наколю? - заискивающе спросил Николай.
- Без надобности.
- Могу воды наносить.
Никодим молча резал морковь.
- Люди сказывают, что ты колдун, а морковку сам нарезаешь.
- А кто же должен ее резать-то? Нож-саморез?
- Ну, я не знаю. Бабу себе наколдовал бы, что ли.
- Ты по делу пришел, или поговорить не с кем? - оборвал Николая Никодим.
Лицо Николая стало опять виноватым.
- С собакой у меня нелады.
- А ну, подойди ко мне.
Николой с опаской подошел к Никодиму. Никодим отложил нож и стал ощупывать соседа с головы до ног. Закончив с этим, он опять принялся резать морковь.
- Ну, что скажешь? - спросил Николай.
- Сам-то ты здоровый.
Николай тряхнул головой.
- А собака?
- Веди ее сюда.
Николай вышел и зашел вместе с собакой. Собака виновато посмотрела на Никодима.
- Так что с ней приключилось?
- Ты только не смейся. Она у меня не гавкает.
- Ну и что? Я тоже не гавкаю, и не переживаю, - засмеялся Никодим.
- Понимаешь, она вместо этого хрюкает.
- Не понял.
- Ну, хрюкает, как поросенок, - Лицо Николая сделалось просительным. - Сделай что-нибудь, а то соседи смеются.
Никодим подозвал собаку и стал ее ощупывать.
- Обычная собака. Никаких отклонений. Ты на нее наговариваешь. На, пощупай.
Николай взял собаку и стал механически ее ощупывать.
- Зачем мне ее щупать? Я не фельдшер. А то, что она хрюкает, так это и без щупанья я знаю. Санька, голос!
Собака заскулила, а потом хрюкнула. Не было никаких сомнений в том, что она действительно хрюкнула. Это ни с чем нельзя было спутать. Санька еще хрюкнул и жалобно уставился на Никодима.
- Странная собака, - сказал Никодим. - С чего же она у тебя хрюкает?
- А она, когда маленькая была, питалась молоком из-под свиньи. Вот я и подозреваю, что набралась хрюканья оттудова. Вылечи скотинку, а я тебе воды наношу и дров наколю, чтоб ты колдовство не тратил.
- С чего ты решил, что я колдун?
- Так никто не видел, как ты дрова колешь и за водой ходишь. Еще ты нелюдимый и на отшибе живешь.
- А че с водой и дровами возиться, когда люди сами мне носят и колют? Кумекаешь?
- Так ты, значит, не колдун?
- С чего ты взял? За водой я не хожу, дрова не колю.
Дверь отворилась, и в дом вошел Прокоп с женой Пелагеей.
- Никодим, беда у меня, - сказал Прокоп. - Жена у меня захрюкала.
В это время Санька хрюкнул.
- Во-во, как собака, - ничуть не удивившись, сказал Прокоп. - Только вот какое дело. Щупать я тебе ее не позволю. Лечи как-то по другому. И при мне. А воду я потом наношу и дрова наколю.
- Что с тобой случилось, Пелагея? - спросил Никодим.
- Хрю, хрю, - ответила женщина.
- Щупать надо.
- Никодим, не позволю мою бабу щупать!
- Это почему щупать не позволяешь? - вдруг закричала на Прокопа Пелагея. - Он же дохтор?
Все с удивлением уставились на Пелагею. Пелагея неубедительно хрюкнула.
- Ну, я тебе дома покажу, как к колдунам ходить, - сказал Прокоп Пелагее. И они, ругаясь, вышли за дверь.
- А что мне с Санькой делать? - Спросил Николай.
- Щупать надо.
- Ну, ты щупай, а я пошел за водой.