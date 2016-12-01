Летят перелетные блюдца – Затащили они меня к себе в корабль и давай надо мной опыты проводить. Сначала вина бутылку, потом пиво и, наконец, водка. Я им говорил: что делаете, сволочи космические, да без толку… Очнулся утром возле дома… жене все рассказал – не верит. И под глазами – огромные загадочные круги. – Я распахнула двери балкона и нос к пипке… то есть пипка к пипке… в общем, столкнулась с инопланетянином! Он смотрел на меня во весь глаз!.. – Как заходишь к ним в летучую тарелку – справа тумбочка под обувь. Чтобы в грязной обуви в корабль пройти – ни-ни, что ты! Сами-то они без обуви вообще ходят, а на воздушной подушке передвигаются. Вообще кругом этих воздушных подушек полно. Ну, в общем, обувь снимаешь, варежки надел и за стол. Рассказал, что да как у нас, у людей, устроено и все – можешь домой идти, «ауфвидерзеен», по-ихнему. Что, не веришь? А варежки мои видел? То-то, это тебе не бабка связала, это, брат, инопланетные технологии. Такого материала на Земле-то и нет вовсе. Я в магазине спрашивал – нету, говорят, не завезли. В них хоть кислотой умывайся, хоть уксус ими пей, ничего им не будет, я пробовал! – У меня было два высших образования, так они за минуту у меня из башки все знания выкачали, все два килобайта! Я теперь как пустая флэшка… – Увидев метрах в ста от себя НЛО, я почувствовал, что мышцы мои будто бы окаменели, и я что есть мочи побежал прочь на своих каменных ногах!.. – Они здоровые – метра три, наверно. Я из ресторана выхожу – и упираюсь им в колени, прикинь! Ну что, взяли они меня в тарелку свою, показали там, где что, изучили голого. Потом выпустили. Причем там я был минут пять, ей-богу, а вернулся – уже утро! И трезвый как стекло! – Они оказались неплохими ребятами, иноприлетяне эти. Вахтовиками на Землю работать прилетают по графику – век через два. Добывают папиросный дым открытым методом. По женам скучают, по деткам. Жен у них, кстати, по 4832 штуки! И каждую помнят! Потому домой особо не торопятся… – За этой тарелкой я следил довольно долго, от самой поликлиники… – Вчера вечером двое нигде не работающих инопланетян ? и ? были задержаны при попытке похитить лейтенанта ГИБДД Врукусуева со своего рабочего места возле дорожного знака системы «Кирпич». В настоящее время задержанные находятся в инопланетяннике, вместе с ранее задержанными ? и ?. – После встречи с НЛО мои умственные способности резко возросли, и я смог закончить восьмой класс без троек. Я также начал поддерживать умные беседы десятиклассников за гаражами, в основном на тему баб. Я перестал делать ошибки в SMS и научился рисовать в лифтах. Спасибо тебе, НЛО! – …Из его левого носа лился лиловый ровный свет, а из нижнего рта воняло рыбой. Я так растерялся, что потерял часы, очки, речь, ключи и паспорт. А потом лёг и проспал два часа, после чего вернулись только речь и запах рыбы… – До встречи с НЛО я не встречался с НЛО. Но увидев НЛО у себя в кабинете, я не растерялся, а решил пойти на хитрость. И поручил своему заму придумать эту хитрость… – …Меня поразило, что на иллюминаторе их космолета был талон техосмотра, причем просроченный!..

– Когда мне было два года, я хорошо помню, как над нашим домом зависла большая тарелка слегка сигарообразной формы, из днища бесшумно высунулась лесенка, и стал спускаться какой-то светящийся человек или Бог. Помню, что от страха я не мог шевелить руками и ногами, а смог только описаться и убежать под кровать. Потом ко мне под кровать пришла мама и, смеясь, сказала: «Не бойся, малыш, это твой папа. Он прилетел в отпуск». Потом мы сидели на кухне, ели керамзит и пили горячий солидол. Папа брал меня щупальцами за уши, поднимал и «показывал мне Вселенную». А мама смеялась. Потом папа сел в свою тарелкообразную сигару и улетел на службу. Мама говорит, что я еще увижусь с инопланетянином, только не скоро, потому что отпуск у них раз в три световых года. – Зависший надо мной летающий объект состоял как бы из двух половинок и напоминал, извините, женскую грудь. Поболтавшись надо мной какое-то время, бюстообразный объект отвис до самой земли. Я думал, оттуда выйдут инопланетяне, но вместо этого оттуда брызнул белый субстрат и прямо в мой открытый от удивления рот. Вместе в жидкостью я усвоил следующую информацию: мы, земляне, просто сосунки, дети малые по сравнению с ними, инопланетянами. Покормив меня информацией, титьки улетели. С тех пор я тоскую по ним и по ночам плачу в подушку, а иногда и в матрас. И вот почему в моём компьютере так много неприличных, как вы говорите, фотографий… – Мы говорили Петровичу, чтобы скорее закрывал дверь в парилку, а он: «А?.. Что?..» И мало того, что чуть парилку не выстудил, так еще и шар какой-то светящийся запустил. Ну, мы плеснули на него из ковшика – он зашипел, завертелся, а пару не дает! Летает между мужиками, будто чего вынюхивает, информацию собирает. Мы его маленько веничком похлестали – порозовел, вспотел даже. Потом смотрим – а он аж багровый сделался. Ну, мы его пожалели, вытолкали под душ. Нельзя же подолгу с непривычки-то париться, можно и разума лишиться – хоть земного, хоть инопланетного. Потихоньку надо… – Я собирал грибы и неожиданно для самого себя заблудился. Поплутав с час, я совершенно случайно набрел на полянку. Каково же было мое удивление, когда посреди поляны я увидел НЛО! Осторожно подойдя к тарелке, я постучал по блестящему корпусу. Никакой реакции. Так как к открытой двери вела лестница, я после недолгого колебания поднялся по ней и вошел внутрь корабля. В центре тарелки стоял стол, вокруг которого были три стула: большой, средний и маленький. На столе стояли три тарелки – большая, средняя и маленькая, а возле тарелок лежали три тюбика. Не помня себя от голода, я накинулся на пищу… – Два шестируких осьминога с воронками вместо лиц поджидали меня дома. Я поначалу-то не обратил внимания, думал, жена с ее мамой, но потом пригляделся – у моих воронки не такие большие. На всякий случай я заговорил с ними, назвав их «мама» и «дорогая». Они что-то проскрипели в ответ. Тогда я понял, что все подозрения напрасны: эти существа и есть моя жена и ее мама! Кстати, на ужин в этот вечер у нас опять были только спички…

– Было это, слышь-ка, давно, аж в 1994 году. Повадился к нам на Березовский прииск НЛО летать. И вот что интересно. Самого НЛО никто не видел, а на человечков-то самоцветных – и тебе зеленых, и синих, и фиолетовых – насмотрелись! Каждый день, слышь-ка, после смены! Но не сразу, а где-то часа через полтора. А был среди нас мастеровой. Экономистом робил в конторе. Так его вообще на неделю эти разноцветные к себе забрали! Годовой отчет, слышь-ка, для них заставили делать за весь финансовый световой год! Знамо дело, через неделю выпустили да положили под забор и всю одежку помадой пометили. Еле отстирался! А сам-то вот уже месяц зеленый ходит… Вот так! А ты говоришь – стой, руки на капот… Читатель сомневается Письма наших недоверчивых читателей

Слышала, что есть препарат, позволяющий избавиться от недоверия к лекарствам. Правда ли это? Безусловная чистая правда! Компания “Преведмедсбыт” предлагает препарат “Антискептик” всего по 5 рублей за таблетку. Принимать по 1 кг в день (это триста таблеток). Продается из расчета 1 курс - 15 тысяч рублей. Только и успела услышать от телевизора, что цена чудо-препарата всего 4 999 рублей для первых 100 заказавших вместо обычной цены в 5 000 рублей. Во-первых, если так срочно, то я заказываю. А во-вторых, объясните, от какой моей неизлечимой болезни этот препарат?

Слышала в интернете, что где-то на Земле есть чудо-клиника “Избавитель+++”, в которой избавляют от катаракты, радикулита, опрелостей, замшелостей и застарелой девственности. Правда ли это? Диагноз “радикулакта” был для меня полной неожиданностью! Что за болезнь, почему у меня, как лечить? Ни один справочник, ни один специалист не мог ответить на эти вопросы, и только врачи “Клиники Кровосовского”, которые и поставили этот страшный двукоренной диагноз, смогли поставить меня на ноги и за дверь. Слышала по телевизору, что быстро растут в цене фьючерсы на красную ртуть. Рассказала об этом соседу по коммуналке, и он мне по случаю продал 15 штук за 2 бутылки водки. Правду ли он мне говорит, что к концу месяца за них можно будет выручить 4 бутылки, и почему фьючерсы на красную ртуть так похожи на билеты лотереи ДОСААФ 1978 года? Читала на заборе, что “Пакля недорого”. Правда ли это? Слышал от своих друзей, что Людка из третьего подъезда никому не отказывает, а потом прочитал об этом на стене в подъезде. Скажите, можно ли купить у Людки миниспиртзавод “Спиртной источник” по цене 12 999 рублей с доставкой по России? Не откажет она мне? А то что-то боязно. Бояться нечего. Если вы твердо решили купить спиртзавод, возьмите 12 999 рублей, идите к Людке и будьте мужчиной!

Хочу купить свечной заводик, но, говорят, с ним сплошной геморрой... Слышал от осведомленных соседей по гаражу, что есть такая присадка к пиву, которая повышает его октановое число с 4-5 до 20 и даже 35 градусов. Нигде не можем купить ее, приходится использовать обыкновенную водку, а ее жалко... Слышала, что российские медикаменты ничуть не хуже отечественных, а по цене они даже такие же! Правда ли это или так оно и есть? Оно и правда так и есть! Спрашивайте во всех аптеках только российские медикаменты, не доверяйте отечественным подделкам!