Егор Скважин родился в самой обычной семье ленинградских рабочих-бюджетников. Мальчик посещал школу с углубленным - так и хочется написать “ковырянием в носу”, но нет - изучением колумбийского языка. Егор учился, демонстрируя отличные успехи. Демонстрировал он их родителям, на самом же деле успевал средне по всем предметам, кроме языков.

Родители-рабочие, естественно, с неприязнью относились к подрастающему лингвисту.

После окончания школы Егор не пошел по стопам отца (питейщик 4-го разряда), а пошел да и поступил в университет.

Но это было чуть позже. А пока, будучи еще школьником, Егор Скважин начал свою трудовую деятельность, работая переводчиком денег по телеграфу и почте.

Егоркино детство закончилось, едва появились первые деньги. По этой же причине в школе он стал получать лишь отличные оценки, а директор так и вообще не хотел его отпускать и выдавать аттестат. В процессе получения аттестата пришлось вмешаться юристам, которые были наняты десятиклассником. В результате Скважин по решению суда заполучил желанный документ, школу, а вскоре и все гороно.

Дальнейшая судьба Егора является блестящим подтверждением ленинского тезиса о том, что при социалистическом капитализме любой филолог может управлять нефтяной компанией.

Поступив в университет на филологический факультет, Скважин успешно его окончил после первого же семестра и поступил в ГИБД (Государственный институт больших денег) на директорский факультет.

В 1984 году прямо с институтской скамьи Скважина призывают в Африку. Отслужив два года в рядах Советской Африки (СА) переводчиком в артиллерийском батальоне, он возвращается в Ленинград и устраивается работать на Ювелирный завод.

На заводе Егор быстро прошел нелегкий путь от грузчика обрезков драгоценных металлов до владельца обрезков, а следовательно, и директора всего предприятия.

В 1992 году на одном из предвыборных плакатов Егор Скважин познакомился с мэром Гос-Петербурга А. Дубчеком. Знакомство это стало судьбоносным, так как Скважин сразу догадался, что именно в мэрии он сможет проявить свою хватку и жилку. В мэрии Гос-Петербурга хваткий Егор проработал на разных должностях пять лет и везде проявил себя с самой лучшей стороны, которых у него оказалось шесть. Скважин оказался талантливым управлянтом, администранцем, распоряжалой, приказчиком, надзиральщиком и руководенцем.

Знание колумбийского языка и языка хуандамимо позволило ему стать заместителем помощника главы департамента содействия развитию северо-северо-восточных направлений для интернациональных дружественных связей в администрации Гос-Петербурга В. Галерина.

В 1997 году Егор последовал за своим начальником в опалу в ОАО “Опаланефтегаз”, но уже через год неожиданно для всех был назначен главой отдела администрации помощника начальника охраны заместителя министра образования длинных названий.

Однако, влекомый неодолимой тягой к центру Земли через ее недра, в 2000 году Егор одолжил на неделю у своего друга Игоря Грефина его должность директора ЗАО “Сюртукнефтегазпром”, но не вернул, а друга обнаружили уволенным в лесу.

Впрочем, надолго в приполярном Сюртуке Егор на этой должности не задержался. В 2002 году он заполучил должность управляющего компании “Росфинифть” (г. Финифтеюгорск), откуда ушел в 2002 году в объединение “Госюфть”, откуда в 2002 году шагнул еще на ступеньку выше - директором ОАО “Росдробь”, затем - директором в ОАО “Фьюитьнефтегаз”, и уже к 2002 году начал поглядывать на ОАО “Госжесть”.

Но судьба распорядилась иначе...

Возглавив в 2004 году совет директоров ОАО “Нефтегазы” вместо его прежнего главы М. Бугорковского, Скважин произвел ковровые перестановки в руководстве компании. Ряд постов заняли люди, с которыми Скважин раньше где-то обедал, другие назначения пришли из Кремля, третьи - из Смольного, четвертые - по почте неизвестно от кого...

Постепенно ОАО “Нефтегазы” завладело крупными долями в таких компаниях, как ОАО “Кожвенпромэнерго”, РАО “Пумпурумпром” (на п-ове Пумпурум), Idish Petrolinoleum и многих других.

Кроме того, в настоящее время Егор Скважин является председателем правления компании “Всепром”, председателем совета директоров ОАО “Все российские заводы и фабрики”.

А в 2012 году удачливый топ-менеджер выиграл в гольф тендер на строительство платной автодороги Калининград - Владивосток.

Эксперты нередко называют Скважина “серым котом” или “серым маргиналом” российской политики, и это не случайно. По версии Forbes Егор Иванович возглавляет премьер-министра РФ Д. Медведева.

Ходят слухи, что Скважин круглосуточно работает и никогда не спит. За него это делают его помощники.

Но какие бы слухи ни ходили, какие бы подковерные игры ни шли, какой бы ни была погода - позиции Скважина становятся все крепче, сил у него все больше, голос громче, а жена все моложе (Егор Иванович все это время успешно женат). В 2016 году рабочий контракт Скважина с супругой был продлен еще на пять лет.

За здоровьем предпринимателя постоянно следит специальная медицинская бригада. По настоянию личных врачей Скважин каждый месяц повышает им зарплату.

Егор Иванович Скважин - истинный патриот России. Но он не кричит об этом на всех углах своего небольшого городка во Флориде, который прикупил по случаю почти двадцать лет назад.

Кроме недвижимости Скважину принадлежат ставшие крылатыми фразы: “Деньги - наше богатство. Берегите деньги”, “Деньги - цветы жизни” и “Все лучшее - деньги!”

Скважины дети учатся в самых богатых университетах мира. Нужно отметить, что таковыми они стали сразу после поступления в них детей Егора Ивановича. Старший сын Игорь уже на втором курсе с блеском выкупил диплом магистра международных экономических отношений, а сейчас трудится над выкупом докторской диссертации в ведущих ночных клубах Великобритании. Он не скрывает, что к тридцати годам собирается заполучить в свою коллекцию дипломы всех нобелевских премий года с личной подписью короля Норвегии! И почему-то ему хочется верить.

Размер годовой зарплаты Егора Скважина вычисляется с помощью специально разработанной математической программы по обработке больших массивов данных. Вычисление суммы к расчету в конце месяца занимает каждый раз около трех дней и содержит более девяти цифр до запятой.

Общее же состояние Скважина насчитывает бесконечность минус 1 миллиард во всех валютах. Малая часть этого богатства хранится в наличном виде в специальном микрорайоне Хаповники, набитом квартирами с деньгами.

Поговаривают, что для того, чтобы успешно играть в симулятор FIFA 17, он купил себе Месси. А чтобы успешно играть в World of Tanks, купил World of Tanks.

Согласно налоговой декларации Егор Скважин владеет несколькими зданиями, где располагается Федеральная налоговая служба России, Верховный суд и Кремль.

Родина высоко ценит заслуги Егора Ивановича. В 2014 году Скважин был награжден медалью “Спасибо за работ” II степени.

В 2015 году Егор Скважин был удостоен персональных санкций со стороны правительства США. За границей ему теперь не продают сыр, хамон и хороший алкоголь (после 22 часов) даже в обмен на его миллиарды, самолет и яхту.



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И напоследок - еще один любопытный факт о Скважине. Блохи собак жены Егора Ивановича летают на своем личном реактивном самолете. За что вы любите Новый год? Социологический опрос За игрушечную машинку, которую подарили в пять лет. (20%)



За то, что кладешь в рот пельмень в этом году, а глотаешь - в следующем! (5%)



За краткий миг, когда планы построены, а надежды еще не рухнули! (7%)



Можно сжечь записку с пожеланием, пепел высыпать в бокал и выпить. Очень помогает от изжоги. (11%)



Можно уйти кататься с горки в норковой шапке, а вернуться в теплом гипсе! (4%)



В кои-то веки в гости пускают пьяным. Даже ждут! (31%)



Нравится доставать из носка шампунь. (12%)



За святую триаду, на которой держится русская новогодняя духовность: оливье, пельмени и Киркоров! (29%)



За возможность впасть лицом в детство! (45%)



За запах хреновины с мандаринами! (44%) В Новый год можно потанцевать с Лошадью, Козой или Обезьяной. Можно целоваться со Змеей из бухгалтерии. Курить со Снежинкой на балконе. (9%)



Можно упасть в сугроб и быть самим собой. (37%)



Можно закусывать праздничным снегом! (36%)



Можно прикорнуть на секундочку, а проснуться уже в другой комнате или квартире! (15%)



Можно говорить правду: заливная рыба - гадость, салат - дрянь, шампанское - пакость, по телеку - фуфло. (19%)



Только в Новый год можно весь день проваляться в тулупе, валенках и бороде. (4%)



Можно безнаказанно знакомить соседей со своей любимой музыкой. (75%) После получения подарка можно вести себя как угодно. И в угол не поставят - там елка! (14%)



Можно не спать хоть до пяти утра. А потом спать хоть до пяти утра. (34%)



Можно наконец серьезно поговорить с сыном как зайчик с зайчиком. (21%)