УСАДЬБА КУПЦОВ ГУБОДУЕВЫХ-МОВЕТОНОВЫХ

Один из наиболее ценных кусто-пустырных ансамблей в Скипидарске, памятник архитектуры субфедерального значения. Расположен на ул. Красного Гнева, на Мусорной горке. В строительстве усадьбы (в 1807-08 гг.) принимал участие местный архитектор М. Малпомалов, ученик знаменитого Лучано Коловоротти, который был близко знаком с архитектурой. Купец Жираф Федотович Губодуев приобрел усадьбу в 1827 году у своего отца Федота Бегемотовича Губодуева, который дешево распродавал свою недвижимость своим детям, чтобы уехать в Африку к своему сумасшедшему отцу Бегемоту Бородавковичу Губодуеву. К 1844 году Ж. Ф. Губодуев воздвиг на территории усадьбы дополнительные строения: “флигель с банею, оранжереею с батареею, галереею, где был устроен приют для страдающих диареею”. Тогда же Губодуев заложил возле усадьбы “газонный пустырь на аглицкий манер”, который повелел стричь не реже, чем раз в 300 лет. На пустыре сейчас располагается самый большой в мире Сад пней. В 1873 году усадьба отошла зятю Губодуева, Кузьме Моветонову, а сам Жираф Федорович отошел от дел в мир иной. Усадьба - несомненный шедевр псевдоклассицизма. Однако некоторые внутренние постройки выбиваются из этого стиля. Так, курятник явно строился под влиянием кукарекубизма, конюшня отдает дань игогокко. Более поздние реконструкции добавили к облику усадьбы элементы сталинского рококо и советского трикоко. После революции 1917 года в большой зале Губодуевского дворца разместился конный отряд Красной гвардии, а сам Моветонов вынужден был бежать по одному из подземных ходов в Африку, к отцу своего тестя. После окончания Гражданской войны здание вплоть до 1932 года находилось на проветривании, после чего было передано Дворцу пионеров и юных доносчиков. ОСОБНЯК КУПЦА ЛЕСОРУБЛЕВА

Расположен на углу улиц Цеткина и Клары Рубинштейн (бывш. Топорная и 2-я Обуховская). Более известен как “дом с окнами”. Особняк выстроен в стиле аля модерн: дом с виду двухэтажный, первый этаж деревянный, второй - кирпичный с полупрозрачной крышей, на которой располагается 24 окна. Здание полностью отражает нрав купца и заводчика Акинфия Лесорублева - вздорный, упрямый, своенравный. Большое каменное крыльцо на втором этаже сейчас немного покосилось, но все еще производит впечатление. Весь второй этаж (“парадный”) отводился гостям, их слугам и лошадям, а в первом этаже варили кожи, плавили сталь и свинец. Ходили слухи, что в глубоких подвалах своего особняка Лесорублев чеканил фальшивые золотые червонцы, которыми потом сорил в казино, установленном в этом же подвале. По другим сведениям, Лесорублев устроил в подвале тайную синагогу для староверов. В начале XX века в доме проживал некто Гусев, товарищ прокурора Свиньина. А в годы революции здесь спали революционеры. С 1994 года здание занимает скипидарское отделение Союза грузчиков-передвижников Российской Федерации.



В квадрате между улицами Воровского, Фридриха, Энгельса и 2-й ул. Ленина расположена знаменитая УСАДЬБА КУПЦОВ МАШТАФУРОВЫХ. Братья Маштафуровы были одними из самых процветающих татар в Скипидарске XIX века. Усадьба проста и функциональна: по четырем сторонам - пимокатные и войлоковаляльные цеха, а во внутреннем дворе - склад шерсти. Все здания - в стиле раннего неосибирского барокко, а двор был вымощен плитняком со стоками для конского навоза. После революции в трех корпусах усадьбы разместились фабрика-кухня, фабрика-баня и фабрика-туалет. Здание изо всех сил охраняется государством. При этом на территории усадьбы уже несколько лет ведется незаконное строительство кирпичного здания Управления по надзору за охраной памятников архитектуры. ЗДАНИЕ СКИПИДАРСКОГО РЕЧНОГО АДМИРАЛТЕЙСТВА было построено в 1836 году по проекту архитектора Поленцо Распилли. Заказчиком выступил трест “ГлавЦарьВсеяРусьСтрой”. Фасад украшен лепниной, а фронтон - кониной (как на Большом театре). Не удержался архитектор и от клоунады с колоннадой. В 2002 году дом был внесен с вписок наследия, охраняемого ООО “Охрана” и при поддержке Профсоюза бульдозеристов спасен от сноса. В том же году была полностью восстановлена оригинальная изгородь 1930-х годов из колючей проволоки. В настоящее время ведется реставрация полотна, висящего на ветхом фасаде здания. На полотне изображен фасад здания, каким он был в XIX веке. Несомненным украшением усадьбы являются гостеприимно заваренные железные ворота.



УСАДЬБА ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦА КРОТОВА

Известна тем, что имела множество подземных ходов, ведущих из усадьбы. Говорят, что подземными ходами был изрыт весь парк возле главного здания. С помощью подземных ходов Кротов мог попасть к своим соседям, в частности, к купчихе Дюймовкиной. Ходят слухи, что подземные ходы были связаны в единую сеть, которая и по сей день якобы связывает усадьбу то ли со скипидарским метро, то ли с зоопарком. Поговаривали также, что хозяин после бани имел обыкновение выскакивать голышом, нырять в подземелье и носиться в чем мать родила под всем городом по разветвленной сети своих секретных подземных ходов. Согласно другой, правдивой легенде, на заднем дворе своей усадьбы Кротов зарыл клад. Стремясь сохранить свою землю, он закопал не золото, а как раз землю, коей он так дорожил...

Что же касается самого дома, то он выполнен в стиле классического идиотизма с элементами прагматизма. Об этом говорит множество ниш и нычек, в которых когда-то хранились многочисленные реликвии и продовольственные припасы семьи Кротовых, однако сейчас в них можно обнаружить лишь какие-то швабры и лопаты. Налог на всю голову Налог на льготы, вычеты, пособия и субсидии

Налог на безбедность Налог на бессмертность Налог на безвнучие Налог на душу населения для физических лиц Обиходный налог на доходы физических лиц Попутный налог на доходы физических лиц И на всякий случай повторный налог на доходы физических лиц