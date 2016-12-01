УСАДЬБА КУПЦА ЛОХУШКИНА

Знаменита тем, что сразу после постройки была проиграна хозяином в карты, затем им же выкуплена, потом опять проиграна, и так продолжалось несколько лет вплоть до смерти владельца, так и не успевшего выкупить дом в последний раз. В советское время в здании располагалось управление мгновенной лотереи “Спринт”, в 90-е годы работало казино с тараканьими бегами. Здание трудно отнести к какому-то определенному архитектурному стилю. Фасад с лепниной, кухня со стряпниной - все отдает некоей стилевой мешаниной. В особняке имелись людская, детская, бабская, теплые сени (отапливаемые дыханием), кабинет кучера, хороводная, самогонная, теплое стойло (копытошная), пустяшная, а также просторная парная с кряхтельней (ныне это конференц-зал на 5 мест). Усадьба обладает двойственным статусом: здание подлежит одновременно охране и сносу. Результатом является многолетняя изнурительная тяжба, которая идет между экскаватором и зданием усадьбы. УСАДЬБА ГРАФА СГЛУЗДОВА

Усадьба была построена в псевдорусском стиле псевдорусским архитектором Нудельманом. Первоначально принадлежала князю Трубецкому, однако после отъезда князя на охоту на несколько дней дом был поспешно продан графу Сглуздову, человеку со странностями. За короткий срок по прихоти нового хозяина возле основного дома возникли разнообразные постройки: беседка для прислуги, голубятня для кур, конура для гостей, конюшня для запаха... Сразу после революции усадьба вместе с хозяином, графом Сглуздовым, была передана в ведение НаркомПсихОбра и переоборудована в Ревдурдом. При этом башенку на здании снесли (а может, снесло). Графу даже не пришлось переезжать, просто на его кабинете установили табличку “Не беспокоить”, а стены обили матрасами XIX века.

Позднее, в 1928 году, здание переходит в ведение НаркомОвсоПроса, а в 1939 году переходит в полное неведение.



Особняком среди старинных особняков стоит КАФЕДРАЛЬНЫЙ ЗАБОР, оставшийся от снесенного в 1931 году кафедрального собора. ДОМ ИНЖЕНЕРА КОЛЯСКИНА-ДРАНДУЛЕТОВА, обладателя самого первого автомобиля в Скипидарске, уже с момента постройки сильно отличался от других городских построек. Весь в обвесах, с хромированными дверными ручками, с затемненными наглухо окнами, низкопрофильными ступенями крыльца, с люком на крыше. Архитектурную композицию дополняли автомобильный клаксон вместо дверного замка и фундамент с амортизаторами. В 1918 году хозяин разобрал свой дом на запчасти и увез за границу.



ДОМ ПОЭТА

ШКОДНЯЙСКОГО

Серое каменное здание, настолько мрачное и угрюмое, что сам поэт боялся в нем жить. Жить он предпочитал напротив, в светлом и веселом здании долговой тюрьмы.



ДОХОДНЫЙ ДОМ ПЕЛЬМЕНИНОВА с лепниной.

Этот дом всегда считался счастливым для хозяина. Дом буквально слепили из того, что было, нафаршировали мебелью, а потом назвали доходным домом Пельменинова и полюбили за необычную архитектуру. В сильные дожди дом сильно намокал и мог развалиться или слепиться с соседним домом, что и произошло уже через год после постройки.



Итальянский архитектор Руберотти, занимавшийся строительством ДОМА КУПЦА РАБОТОРГОВЛЕВА, отдавал предпочтение нескрываемому скептицизму, граничащему с откровенным цинизмом. Об этом говорят пометки архитектора поперек чертежей проекта: “Хоть бы пару лет простояло...”, “Не заставляйте меня это строить, рухнет же через год к чертям собачьим!..” и так далее. Усадьбой дом Работорговлева стал после того, как в 1855 году по настоянию хозяина к сараю и конюшне пристроили колоннаду, мезонин, портик с треугольным фронтоном, флигель и ворота. Вскоре сарай и конюшня рухнули под тяжестью портика. Упрямый хозяин велел построить все заново, и в композицию усадьбы были включены: главный дом с флигелем, конюшня с флигелем, амбар с мезонином и флигелем и небольшой пруд - тоже, разумеется, с флигелем.

Именно из-за своих архитектурных достоинств старинное здание было заслуженно снесено в 1964 году по требованию ЮНЕСКО.



Конечно, это далеко не полный список архитектурных реликвий Скипидарска, но с учетом скорости и размаха современного строительства этот список вскоре станет полным, а то и вовсе сократится до минимума. Успевайте посмотреть!

У вас ко мне все? Фразы после секса - Вот и сказочке конец.



- Я как чувствовала, что этим закончится!



- Ну так вот, коллега. Я полагаю...



- Нет, мне, конечно, понравилось и все такое...



- Ты как? Говорить-то можешь? Одеться-то сможешь? Дверь-то открыть сможешь? Идти сможешь? - Ну что, полегчало?



- Вот это да! Кому рассказать - не поверят!



- Смотри-ка, а жизнь-то продолжается!



- Ну вот, примерно как-то вот так вот...



- Больше так не делай!



- Мне еще ни с кем не было так непонятно...



- Давненько мы так славно на балконе не курили...



- Чего ты там все возишься, спать не даешь? Чего потерял? Болит что-то?



- Ты не расстраивайся. Я сейчас уйду, и у тебя все получится. - Ну, вот видишь, даже еще песня не закончилась.



- Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная, сами!..



- Ладно, не вешай нос! Выше нос, говорю! Держи нос пистолетом!..



- Это все, конечно, хорошо. А теперь давайте по договору...



- ...И покатился Колобок дальше.



- Тебе тоже показалось?



- Ну, как говорится, сделанного не воротишь, назад не отмотаешь, так, стало быть, тому и быть...



- Так ты говоришь, что все это ради науки?



- Тебе не понравилось? Было плохо? Вызвать скорую?



- Вот тут распишитесь, пожалуйста, еще дату и расшифровку подписи... - А если и завтра отопление не дадут?



- Денег нет, но вы держитесь... Всего вам доброго, хорошего настроения!



- А я тебя предупреждал, что это плохая идея.



- Что-то как-то... восхитительно...