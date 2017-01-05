Новый год - любимый и семейный праздник. Я думаю, перила и стены меня в этом поддержат. Да, уходящий год, как и сегодняшний вечер, был непростым. Он уходит трудно, очень трудно. Его провожаешь, провожаешь, а он все не уходит... Уважаемая дверь. От имени ключей прошу тебя, уважаемая дверь, саму надеться на них. Давайте совершим это маленькое новогоднее чудо!.. Всего через несколько мгновений изменятся цифры на календаре, но неизменными останутся цифры на двери, которые, между прочим, совпадают с цифрами в прописке моего паспорта. Дорогие друзья! Мы стоим на пороге чего-то прекрасного, теплого, светлого, мягкого, вкусного. Давайте в канун светлого праздника дарить друг другу тепло супа, котлет, калориферов. Дверь - это же Берлинская стена в миниатюре, только со звонком и глазком. Зачем нам эти отголоски, зачем искусственно разделять людей, принадлежащих к одной общности? С приходом демократии мы покончили с закрытостью нашего общества, распахнули двери навстречу всему хорошему, что есть в мире. Теперь демократия пришла и к вам. Открывайте двери, суки! В чем же причина трагического неоткрывания двери? Я думаю в том, что все мы находимся во власти стереотипов. Если поздно, то пьяный; если пьяный, то в помаде и так далее. Но мир не так прост и однобок. Он многобок, как Колобок! Хотите - я вам песенку спою? Откройте! Вы не Южная Осетия, а я не Саакактамегошвили!.. Швили-швили! Трали-вали! А мы к двери подходили! А нам дверь не открывали!.. Уважаемые россиянки! Я знаю, что вы сейчас думаете о самых близких людях, то есть обо мне. И думаете вы нехорошее, я чувствую! Я разделяю вашу боль! Но должен сказать, что если мы, россияне, будем спать там, где пили, то тогда мы не сдвинемся с места, с мертвой точки. Вот я слышу, как ко мне обращается президент моей страны, но я слышу его плохо, так как дверь мне еще не открыли! Президент не может до меня достучаться! Что и говорить, надежную вертикальную плоскость власти выстроили вы, уважаемые россиянки, за минувший год! И вот, опираясь на эту препону, я заявляю, что нет таких преград, которые не смог бы преодолеть отряд службы спасения “Сова”! Звоните в “Сову”, сволочи, тут человек в подъезде застрял! Дорогие россиянки, имеющие дочерей! Давайте будем добрее. Давайте не шипеть за спиной дочери: “Не пускай его!” Я ведь все слышу. И нет таких слов, которые я не хотел бы сейчас сказать!.. Но все же, все же... Друзья, давайте стремиться к мирному сосуществованию всех людей на лестничной площадке Земля! Как бы ни было трудно это соссущщесствоввание выговорить, и как бы не было трудно сосуществовать с некоторыми сосуществами! Я хочу поздравить с праздником своих детей. Дети! Многое в нашей жизни сейчас зависит от вас... Хочу пожелать вам спросить у мамы, где папа?.. Всего через несколько минут раздадутся первые удары ногой. Поэтому пора определяться. Не хочу вас пугать, но после двенадцатого удара подвыпивший кучер превратится в разъяренную тыкву! И тогда берегите, Золушки, свои тютельки!.. Дорогая крепкая дверь! Пора встречать Новый год. Я крепко жму твою дверную ручку и, глядя снизу тебе прямо в глазок, поздравляю с праздником. Осталось всего несколько мгновений, и уйдет в прошлое 2016 год. И в эти мгновения я от всей души хочу писать! Дорогая дверь! У нас осталось всего несколько минут, когда я еще могу потерпеть, потому что с боем Курантов я отсалютую новому счастью!.. Надеюсь, что в наступающем году мы перейдем к конструктивному диалогу, в отличие от моего трагического монолога в уходящем году. Я уверен, мы сделаем все, чтобы переориентировать экономику нашей семьи со спиртного на овощное и норковое.

Давайте же оставим все плохое в прошлом году и в этом подъезде! А уберем завтра.

Я устал, я посижу...

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