Деды будущего прорицателя занимались алхимией: они пытались извлечь философское зелье из огромного чана, где на огне кипела свекла. Маленький мальчик сразу стал объектом пристального внимания родителей, которые с малых лет учили его наукам и иностранным языкам (в семье Никодимусов говорили на двух языках - еврейском и древнееврейском). Из-за отцовского ремня мальчик рос непоседой, однако это был способный непоседа. В 1520 году молодой Никодимка приехал поступать в Тулузский горный институт на отделение философского камня. В Тулузе тогда как раз случилась эпидемия бешенства: люди бросались друг на друга, обзывались, ссорились. Врачей в городе не было: они убежали, завывая и капая слюной. В самом же институте уже четвертый год свирепствовала портвейная чума. В общежитиях валялись трупы, из-за стен и окон неслись ритмичные стоны. На лицах студентов и преподавателей проступали сизые пятна... Не теряя времени, Никодимус сразу же принялся за учебу, которая давались способному юноше легко, особенно пение и рисование. В 1527 году Марсель получает институтский диплом и принимает решение стать врачом. Примерно тогда же и прозвучало первое его предсказание, относившееся к городу Ле Пурже, куда его направили по распределению. Население этого города почти поголовно болело чумой. Оглядев город с высокого холма, Нострадамус изрек: “Бесполезно!” И точно - вскоре все до единого жители города умерли. Поскольку работы в Ле Пурже у Никодимуса не осталось, он отправился в соседний Пеж, где еще оставались пациенты. Люди там болели чумой, собаки - чумкой, кошки - чумошкой, мышки - чумышкой, а птички - чумичкой. Прибыв в город, молодой врач первым делом распорядился навести порядок на улицах. Трупы на улицах были настоящим бичом того времени, как сегодня собачьи какашки. Умирали где попало, а убирать дохляков никто не торопился. Никодимус прекратил сие безобразие, но не остановился на этом, а продолжил бескомпромиссную борьбу с эпидемиями. К счастью, церковная больница города Пеж, куда Марсель устроился на работу, была оборудована по последнему слову техники - дыбы, раскаленные угли, испанские сапоги, кипящая смола, расплавленный свинец, - все эти средства позволяли довольно быстро выяснить у больного, где он, гад, заразился.

Таким образом, врачу удалось не только одолеть чуму, но и на равных бороться с падучей, скрипучей и пахучей, от которых в той или иной степени страдали все жители города. Кроме того, Никодимус впервые применил зеленку для окрашивания пораженных мест в зеленый цвет, что тоже всем сильно помогло. * * *

Вскоре Марсель женился на 22-летней вдове своего пациента, которому он предсказал, что тот умрет от трескучей. Тогда-то и началась двойная жизнь Марселя Никодимуса. Днем он был заботливым семьянином, а ночью накрепко запирался от супруги и корпел. Любопытные горожане часто видели в окне Никодимуса, склонившегося над подушкой. Результатом его ночных бдений стали не только многочисленные пророчества и предсказания, но и удивительные научные открытия. Так, однажды Марсель вырастил в пробирке гомункулуса, назвал его Тамагоциус, и это чудо целый месяц было любимой игрушкой его очаровательных детишек. Но однажды дети забыли накормить Тамагоциуса, и он умер. И все же известность Никодимус получил прежде всего благодаря своим способностям оракула. Вскоре его перестали пускать в букмекерские конторы, где принимались ставки на исход той или иной эпидемии, дворцовой интриги или рыцарского турнира с крупными выигрышами. Впрочем, в некоторых своих краткосрочных пророчествах Никодимус грешил неточностью. Так, он предсказал королю Генриху Бульварскому, что его жена сбежит со старьевщиком, а она всего-навсего умерла от обжорства. То-то было смеху при дворе! Конечно, предсказывать что-либо в те нестабильные времена было довольно рискованно, ведь кроме различных эпидемий в Европе свирепствовала инквизиция. Поэтому, передав часть своих наиболее смелых предсказаний Джордано Бруно, Никодимус поступил, по обыкновению, дальновидно, но подло... * * *

“Я не пророк, но я скажу стихами...” - писал Никодимус в одном из своих манускриптов. Да, практически все предсказания гениального ученого написаны в виде стихотворений - центурий и катренов. Предлагаем вашему вниманию несколько уже сбывшихся пророчеств, облаченных в стихотворную форму. Вот как, например, Никодимус описывает нападение Гитлера в 1939 году на Еву Браун:

Скотина, гад, фашист, урод моральный,

Убийца, варвар, идиот, козел,

Придет такой, плохой и гадкий,

И нападет на женщину одну...

Все толкователи сходятся на том, что слово “фашист” определенно указывает на Гитлера, который к 1939 году окончательно принял фашизм. Что же касается остальных прозвищ, то, скорее всего, под ними подразумевается партийное окружение фюрера. В то же время современники Гитлера говорили, что он умел мгновенно перевоплощаться: только что он был скотиной, через минуту стал гадом, еще через минуту - уже моральным уродом... В следующем катрене -

Пятнистая голова разобьет великую стену.

Пятнадцать сестер станут чужими.

Кровь, голод, война, конституционный правопорядок.

Беспалый король совершит неожиданные поступки... -

речь явно идет о Горбачеве, Берлинской стене, распаде СССР, реформах и Ельцине. Непонятно, почему Никодимус не называет все прямо своими именами, раз уж он такой умный. Взовьется огненный деспот

Над Московией во мгле,

И пятьдесят его приспешников проникнут всюду.

Речь идет о назначении Чубайса главой РАО ЕЭС. Поражает предвидение Никодимусом частоты промышленного тока в сети. Великий провидец предсказал также событие, которое россияне наблюдают каждый год.

Под Рождество придет нетрезвый рыцарь

К себе домой на берегах Невы,

И ляжет спать, а женщина из Польши

Из чайника начнет его будить. Подтверждение этому пророчеству мы видим в кинофильме Э. Рязанова “Ирония судьбы”. Следующий катрен предсказывает содержание второй серии:

Придет затем печальный Ипполит

И станет омывать себя водою.

И будет много рыбы заливной,

Платочки белые глазам дадут печаль...

Некоторые горе-толкователи считают, что речь здесь идет о явлении народу и крещении в реке Иордан св. Ипполита. Ну да Бог с ними... В краю, где большая холодная река,

Жители призовут военного правителя.

По его воле они упадут на землю,

Потом поднимутся на руках, но невысоко. Первая строка этого катрена явно указывает на Красноярский край. Потому что все остальные холодные реки текут либо в областях (Тюменская, Иркутская, Омская), либо в республиках (Якутия, Сахутия). Во второй строке Никодимус тонко намекнул на генерала Лебедя. Но, опасаясь, что мы его можем все-таки не узнать, в третьей и четвертой строках намекнул более толсто. А вот как Никодимус описывал предательство князя Александра Филимонова в Лужниковской битве с иностранцами: Высокий человек с лицом ужасным

Забросит сферу белую к себе в святых святая...

Эхе-хе...

Среди многочисленных пророчеств, касающихся судеб всего человечества, встречаются и предсказания частного, семейного характера, которые проливают свет на семейную жизнь гения. Придет одна

И помешает мне писать вот это...

Далее катрен не закончен, поскольку пришла супруга Никодимуса и оторвала его от великих дел какими-то очередными хозяйственными просьбами. Впрочем, Никодимус не всегда был столь печален, порой и он был не прочь пошутить. Однажды в третий день, а может, в пятый,

В июне месяце, а может быть, в апреле

Случится то, что не должно случиться.

А может быть, и не случится вовсе. В этом катрене гениальный предсказатель откровенно издевается над нами, предсказывая катастрофу в такой форме, чтобы никто не смог догадаться. ПРОРОЧЕСТВО

И ТОЛКОВАНИЕ

Белые начинают

И дают мат в два хода.

Шахматный этюд № 2 из журнала “Наука и жизнь” № 8 за 1973 год. Удивительно - более чем за 400 лет до публикации этого этюда в печати.

Все сопряженные величины

Могут быть измерены одновременно

Только с определенной точностью. Никодимус предсказал соотношения неопределенностей Гейзенберга. Кривые желтые будут везде

И это будет хорошо.

Действительно, теперь бананы продают на каждом углу. Два объединится в одно и падет на главу всякому.

Появление шампуня “Хэд энд Шолдерс”. Мать пожилая украсится новым камнем, Станет умнее и будет быстрее работать.

Апгрейд компьютера редактора “Красной бурды” Соколова А. А. Кровавыми плодами блеснет растение у водопоя.

Желанен станет некий отрок некой деве,

Но козни Эроса хворобу деве принесут,

И длань ее не будет слушать и онемеет рот. Ой, цветет калина в поле у ручья,

Парня молодого полюбила я.

Парня полюбила на свою беду.

Не могу открыться, слов я не найду. Мы привели здесь лишь несколько примеров гениального предвидения, коим обладал скромный средневековый эскулап. Большинство же прогнозов Марселя Никодимуса еще ждут своих исследователей. Мы предлагаем вам, дорогие читатели, поучаствовать в небольшом конкурсе. Отгадайте, что имел в виду Никодимус, когда написал:

Девы младые придут к водоему купаться.

Стержень упругий восстанет из бездны холодной!

Девы младые в тот день не пойдут на работу,

Стержень упругий послужит им доброй усладой.

Тот, кто правильно поймет это стихотворение, получит Нобелевскую премию. Но предупреждаем: предсказания Никодимуса довольно сложны для расшифровки (не случайно в конце каждой рукописи оракул пишет шуточное:

Тут центуриям конец,

А кто понял - молодец! Именно поэтому в одном из наиболее интересных катренов нам, к сожалению, не удалось расшифровать аббревиатуру “НДС”. Скорее всего, НДС - это сам НикоДимуС.

Рота, пойдем? Новые армейские команды

в современной Российской Армии Построение подразделений производится по команде “Папра-ШУ!” “Налево посмо-ТРЕТЬ!” - команда подается вместо команды “РАВНЯЙСЬ”. “Шагом - ВОН!” - команда на выход из помещения. “Досви-ДОС!” - по этой команде военнослужащий молча разворачивается и удаляется бегом. “Приче-САТС!” - команда причесаться. “Первая рота прямо, остальные кри-ВО!” - по этой команде военнослужащие начинают разностороннее строевое движение. “Тишину шагами меря, шагом - МАРШ!” - по этой команде военнослужащие начинают движение бесшумным строевым шагом. “Налево кру-ЖИСЬ!” - по этой команде военнослужащие начинают вращение вокруг вертикальной оси против часовой стрелки. “Кру-ЖЕВА!” - команда, по которой военнослужащие должны поправить кружева на обмундировании. “ОКСТИСЬ!” (обычно “СМИРНО! ОКСТИСЬ!”) - команда подается командиром завравшемуся или зарвавшемуся военнослужащему, приказывая опомниться и одуматься. Ответное обращение супруги главы семьи к железной двери Нет, вы только послушайте его, дорогие россияне! Будущее, как оно утверждает, готово шагнуть к нам в дом! Счастье-то какое! Интересно, год какого животного к нам пришел? Козла или свиньи, как обычно? Врочем, нет, мы же знаем, что наступающий год объявлен ЮНЕСКО годом белого тигра! Вот почему мы так рычим и рыгаем в подъезде, передразнивая исчезающее животное. Новый год шагает по стране. Стоя перед дверьми, алкоголики нашей страны уже встретили его во Владивостоке, Иркутске, Новосибирске. Не будешь исключением и ты. Да, мы живем в разных часовых поясах. Иначе как объяснить, что одни уже за столом, а другие ходят не пойми где? Как известно, в Новый год все ждут чуда. Но некоторые ждут напрасно. Они вели себя плохо. И поздно приплясывать и читать стихи перегаром в замочную скважину. Я благодарю изготовителей двери, инженеров, проектировщиков и установщиков, металлургов и прокатчиков, сделавших металл для нее. Благодаря вам моя дверь не раз стойко выдерживала удары судьбы, ног, рук, а иногда и головы. Между нами сейчас не просто дверь. Между нами вырос железный занавес, за которым сейчас находится Империя зла, пьянства и безответственности. Невозможно без содрогания взирать через дверной глазок на социальные язвы, которые пошатываются, икают и заплетающимся языком упрекают в жесткости занятой нами позиции! Но это принципиальная позиция, и нас поддерживают наши союзники, да ведь, мама? Этот год потребовал от нас стойкости, выдержки, терпения. Но теперь, когда терпение лопнуло, всем должно стать полегче! Давайте вспомним основные события уходящего года. Неподнятый стульчак, неприбитая гардина, некоторые заявления в адрес моей матери, долг перед энергетиками за регулярно невыключаемый в туалете свет - и это неполный перечень наших достижений в 2010-м! Хотелось бы, чтоб все это осталось в уходящем вниз лифте. Не забываем мы и про экологию. Разбрасываем носки, ходим в грязной обуви по вымытому, выращиваем окурки в цветочных горшках. Многие россиянки - я это знаю не понаслышке - встретят этот год в стоптанных сапогах и старых пальто. А вот другие россиянки, из квартиры напротив, будут щеголять в норковой шубке. Они замужем за непьющим россиянином! Отдельно я хочу обратиться к россиянам с растущими неоттуда руками. Идите туда, откуда у вас руки! Хочется напомнить тем, кто меня сейчас слышит, что наш мир многополярен, и если раньше тебе не было альтернативы, то теперь мы обращаем взоры на Восток - на китайцев из 53-й квартиры, налаживаем отношения с Западом (Альберт и Фридрих из 63-й), Ближним Востоком (Вайнштейн сверху). Обращаясь к вам с экрана дверного глазка и положа руку на щеколду, хочу заверить, что мы ни сейчас, ни впредь не приложим ни малейшего усилия к процессу открывания замка. Я, как одна, заявляем: мы дадим жесткий отпор всем, кто пропивает стабилизационный фонд нашей большой двухнациональной семьи, проживающей в нанокомнатной квартире. Лично я не позволю нарушать мои права людям на четырех ногах. Тем, кто растоптали семейные ценности и натоптали перед дверью. Нас не пугают грозные окрики из-за двери! Пусть не распускают хвост подъездые ястребы! В ответ на их громогласные заявления о намерениях разместить кучу у самых границ нашей квартиры, мы заявляем: ничего у вас не выйдет! А если выйдет, то мы найдем адекватный ответ в виде телефона милиции 02! И пусть я сегодня, скорее всего, не смогу открыть шампанское, это меня нисколько не огорчит! Ни капельки!..

Уверена, Новый год принесет нам новые извинения, мольбы о прощении, раскаяния, стояния на коленях и театральные слезы. Но мы видим эту дверь насквозь. И тебя мы видим насквозь. Нас невозможно ни запугать, ни подкупить! Хотя подкупить, наверное, все-таки можно... Щель под дверью оставляет пространство для конструктивного диалога... В рамках достигнутых договоренностей мы готовы осуществлять поставки супа и картофеля на кухонный стол, но при условии, что наши партнеры встанут с карачек и перестанут вести диалог с позиции свиньи. Со своей стороны двери... мы надеемся... Заходите уже, с Новым годом и будьте прокляты!