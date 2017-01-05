Здравствуй, Галя! Я знаю, ты давно ждешь от меня письма. Еще бы, я получил от тебя 25 писем, а ты от меня ни одного! Но ты не обижайся, я был сильно занят - развозил подарки другим детям, которые вели себя лучше, чем ты.

Но в этом году ты отличилась - бросила курить, пить, хорошо тужилась и родила девочку! Сама, без мужа!

И за это я подарю тебе куклу, которую ты просила у меня все 25 лет! Кстати, проверь, может, эта кукла подойдет и твоей малышке.

Верь в меня!

Твой друг Д. М.



Дорогой Петя!

Вот наконец и дошли мои руки до мешка с твоими письмами. Все было как-то некогда. Видишь ли, тут у меня на Северном полюсе много всяких елочек, белочек, птичек, мишек и обезьянок. Всех надо поздравить, развеселить, разморозить. Ну и, конечно же, здесь много снега. Даже я в своих волшебных валенках то и дело падаю. Снегурочка так смеется, что ей приходится сушить свои волшебные валенки и шубку.

Знаешь, Петя, ты извини, но с велосипедом в этом году опять не получится. Я заказал четыре штуки, но по волшебной разнарядке пришло только три. Извини, тебе не хватило. Скажи спасибо папе, который задержался с переводом денег. Подарю тебе снова резинового мышонка.

С праздником!

Д. Мороз.



Ну, здравствуй, здравствуй, мальчик Сережа!

Вот и снова наступила распроклятая зимушка-зима с трескучими морозами и жестокими метелями! Даже Дедушке Морозу хочется сесть поближе к камину и подбросить в огонь пачку-другую детских писем, чтобы они согрели мне не только душу, но и избушку.

Но нельзя! Нельзя бросать в огонь детскую надежду на чудо! Вот и твое письмо я вначале прочитал, а уж потом сел поближе к огню и стал писать ответ.

Так вот, буду я в ваших краях аккурат в самом конце декабря. Ты просишь в подарок лыжи? Это легко! Есть у меня для тебя одна лыжа - “Быстрица”, встанешь на нее - закачаешься!

С новогодним приветом, Дедушка Мороз. Здравствуй, дорогая Наташенька!

Прости, что не писал тебе целый год. Дел у меня много: я укутываю елочки снежком, покрываю речки льдом, помогаю круговороту воды в природе, вращению Земли вокруг Солнца, расширению Вселенной, повышению энтропии и так далее по мелочам.

Но все же я прочитал твое письмо. Отсылаю его тебе с моими исправлениями и оценкой. По-моему, ты немножко приврала, что целый год хорошо училась.

Тем не менее плюшевого зайца я тебе послал. И поручил своим друзьям - метели, сугробам, снежным заносам, гололедице и распутице - проследить, чтобы подарок тебе был доставлен точно в срок!

Поздравляю с праздником, Дед Мороз.

P. S. Наташа, я знаю, что у тебя есть лучшая подруга Лена. Я ей тоже послал зайца, но гораздо хуже, чем тебе. Ты ей про это не говори, она думает, что хуже у тебя. Здравствуй, Саша!

Я целый год собирался тебе написать, да и не только тебе. Все ждут меня к себе в гости, а не только ты. Все ребята ждут от меня подарков, раскатав длинную губу от Калининграда до Владивостока. Ты-то еще нормально живешь, на Новый год в Прагу едешь. Людям вон жрать нечего, а он в Прагу! Совести у тебя нет! Но я тебя все равно люблю. Для меня все дети одинаковые - и мальчики, и девочки, и бедные, и, елки, богатые. Дай-ка я подарю тебе совесть, чтобы она весь год не давала тебе покоя, сволочь!

Дед Мороз.



Здравствуй, Миша!

Письмо твое с просьбой вернуть тебе нефтяной бизнес я получил и приготовил тебе подарок: теплые стельки и рукавички, которые я сам сделал для тебя в своей волшебной мастерской.

Мороз.



Здравствуй, Юля!

Когда я получил твое письмо, я очень обрадовался, что тебя зовут Юля - точно так же, как 3 778 других девочек, которых тоже зовут Юля, и для которых я сделал копии письма. А чтобы не путаться с подарками, я вам, Юленьки, всем подарю по хлопушке!

Ваш Дедушка Мороз.

Здравствуй, Наташа!

Письмо твое ко мне дошло, хотя ты послала его в какой-то Великий Усть-Юрт.

Кроме того, мои помощницы-синички рассказали мне, какую чудесную кормушку ты для них смастерила, чтобы они не умирали с голоду и не валялись под твоим окном лапками кверху.

Раз ты такая хорошая, я решил подарить тебе подарок - пять килограммов перловой крупы! Понравился ли тебе мой подарок, мне расскажут мои помощницы-синички.

Твой Дедушка М.

P. S. Смотри не выбрасывай мой подарок сразу весь!



Здравствуй, дорогой Егор!

Твое письмо, милый мой Егорушка, я перечитываю каждый день и плачу. Ну где же я тебе возьму, родной ты мой, 2 млн долларов, да еще и мелкими купюрами? Ну нет их у меня! Может быть, все же одним вертолетом обойдешься и отпустишь Снегурочку?

А вертолет себе оставь. Пусть это будет, Егорушка, твоим новогодним подарком.

Дед Мороз.

Здравствуй, дорогой Шарик!

Пишет тебе твой Дед Мороз, которому ты год назад вылизал весь нос и отгрыз одну пятку на валенке. Я храню этот валенок как знак нашей с тобой дружбы.

Знаю, что тебя еще в январе кастрировали, чтобы ты вел себя хорошо. Еще знаю, что ты хорошо кушаешь всякую дрянь, что найдешь на прогулках.

Пожалуй, в этом году я подарю тебе свой валенок, раз он тебе так пришелся по вкусу.

Жму твою лапу,

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