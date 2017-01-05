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Красная бурда Пошутим

Наш круглый стол 

Сегодня за нашим круглым столом собрались женщины, чтобы как следует обсудить бушующий вокруг них мировой кризис.

Этот кризис такой удар нанес по мировой экономике! Как мы будем с последствиями справляться, я не представляю! О чем я щас говорю - вообще ума не приложу!..

Да, девочки, щас придется потуже затянуть пояса. Кому это идет, конечно... Такими темпами, глядишь - и через полгода депиляция грянет!.. Надо, наверно, чтобы деньги не пропали, срочно их вложить во что-то стабильное! В колготки вот, например...

Это все мой муж придумал, кризис этот дурацкий, когда я ему про новую шубу сказала. Его сразу в отпуск неоплачиваемый отправили, и бакс поднялся, и акции у него на бирже рухнули... Че только не придумает, лишь бы не тратиться! Я так понимаю, что новой шубы мне не видать. А на старой карман дырявый, уже седьмой сотовый теряю. Неужели ж ему невдомек, что дешевле купить мне новую шубу?!

Я думаю, что бакс растет из-за действий бакских сепаратистов... Да?.. Кстати, мне мой тоже сказал, что из-за границ нам теперь светит только ГДР или Монголия...

А мой муж говорит, что еще пару лет будет трудно, надо потерпеть, а потом - раз! - и ребеночка заведем! Будет полегче!

Светка, ты не обижайся, конечно, кризис кризисом, но этот цвет тебе ну вообще не идет! Ты в нем какая-то толстая. Вот то, синее, в котором ты у Ленки была, к кризису гораздо лучше подходит.

Блин, и раньше-то не в чем было в люди выйти, а теперь-то вообще не в чем!!! Обуви на два дня осталось... С платьями вообще катастрофа. Даже не знаю, что завтра на Карнавал Банкротов надеть! Голой, что ли пойти?!

Прежде чем мы все начнем голыми ходить, надо килограммов пять-шесть сбросить и с целлюлитом как-то разобраться... Хорошо, что все подорожало, может, хоть жрать перестану после шести...

Я так решила: раз у нас кризис, надо купить мне маленькую машинку, чтоб не стыдно было. Вроде “Нисан-микро” или “Жука”. Раз всем плохо, то пусть и мне тоже... А еще я такие котомки нищенские классные заказала по каталогу! И лохмотья стильные!..

А я уверена, что все хорошо будет. Лично в меня Путин вселяет, не знаю, как в вас. Когда он говорит про кризис - спокойно так, без паники - у меня прям бегут мурашки. Но это хорошие, спокойные и уверенные мурашки. Они бегут и как бы на бегу говорят: “Спокойно, Маша, мы мурашки! Все будет нормально”.
Хорошо жене бывшего президента - с ней щас премьер-министр живет!.. У них, небось, в доме десять балконов. Есть, куда запасы складывать! А мне куда?

Знаете, а я бы, пожалуй, изменила своему разок...
Пока в мире такая неразбериха... Никто бы и не заметил... Вот Кудрин - это вообще кто? Такой кудрявый и высокий?

 

www.redburda.ru

 

 

Я устал, я ухожу

Фразы для расставания с женщиной

- Хочу внести в наши отношения ясность. Прощай.

- Я должен идти, а с тобой остается твой Стас Михайлов.

- В наших отношениях чего-то не хватает... Пойду поищу, может, что найду.

- Я тебя бесконечно люблю, но тебе нужен не я. Тебе нужна ты.

- У нас с тобой ничего не получается... Давай попробуем расстаться, может, хоть это получится?

- Серьезно, я пока не готов к серьезным отношениям, у меня с этим серьезные проблемы. Серьезно-серьезно. Отнесись к этому серьезно, пожалуйста.

- Мы с тобой разного пола ягоды...

- Мы сблизились слишком быстро, поэтому с расставанием тоже не стоит тянуть.

- Дело не в тебе и не во мне. Дело в отсутствии дела мне до тебя и тебе до меня.

- Не хочу тебе врать, но ты самый дорогой мне человек.

- В наших отношениях пропало зажигание. В моторе нашей любви закидало свечи.

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Просмотрено: 194 раз Просмотров: 194 опубликовал: Verstka Вчера, 12:30 Напечатать Комментарии (0)
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