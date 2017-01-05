Наш круглый стол Сегодня за нашим круглым столом собрались женщины, чтобы как следует обсудить бушующий вокруг них мировой кризис. Этот кризис такой удар нанес по мировой экономике! Как мы будем с последствиями справляться, я не представляю! О чем я щас говорю - вообще ума не приложу!.. Да, девочки, щас придется потуже затянуть пояса. Кому это идет, конечно... Такими темпами, глядишь - и через полгода депиляция грянет!.. Надо, наверно, чтобы деньги не пропали, срочно их вложить во что-то стабильное! В колготки вот, например... Это все мой муж придумал, кризис этот дурацкий, когда я ему про новую шубу сказала. Его сразу в отпуск неоплачиваемый отправили, и бакс поднялся, и акции у него на бирже рухнули... Че только не придумает, лишь бы не тратиться! Я так понимаю, что новой шубы мне не видать. А на старой карман дырявый, уже седьмой сотовый теряю. Неужели ж ему невдомек, что дешевле купить мне новую шубу?! Я думаю, что бакс растет из-за действий бакских сепаратистов... Да?.. Кстати, мне мой тоже сказал, что из-за границ нам теперь светит только ГДР или Монголия... А мой муж говорит, что еще пару лет будет трудно, надо потерпеть, а потом - раз! - и ребеночка заведем! Будет полегче! Светка, ты не обижайся, конечно, кризис кризисом, но этот цвет тебе ну вообще не идет! Ты в нем какая-то толстая. Вот то, синее, в котором ты у Ленки была, к кризису гораздо лучше подходит. Блин, и раньше-то не в чем было в люди выйти, а теперь-то вообще не в чем!!! Обуви на два дня осталось... С платьями вообще катастрофа. Даже не знаю, что завтра на Карнавал Банкротов надеть! Голой, что ли пойти?! Прежде чем мы все начнем голыми ходить, надо килограммов пять-шесть сбросить и с целлюлитом как-то разобраться... Хорошо, что все подорожало, может, хоть жрать перестану после шести... Я так решила: раз у нас кризис, надо купить мне маленькую машинку, чтоб не стыдно было. Вроде “Нисан-микро” или “Жука”. Раз всем плохо, то пусть и мне тоже... А еще я такие котомки нищенские классные заказала по каталогу! И лохмотья стильные!.. А я уверена, что все хорошо будет. Лично в меня Путин вселяет, не знаю, как в вас. Когда он говорит про кризис - спокойно так, без паники - у меня прям бегут мурашки. Но это хорошие, спокойные и уверенные мурашки. Они бегут и как бы на бегу говорят: “Спокойно, Маша, мы мурашки! Все будет нормально”.

Хорошо жене бывшего президента - с ней щас премьер-министр живет!.. У них, небось, в доме десять балконов. Есть, куда запасы складывать! А мне куда? Знаете, а я бы, пожалуй, изменила своему разок...

Пока в мире такая неразбериха... Никто бы и не заметил... Вот Кудрин - это вообще кто? Такой кудрявый и высокий? Я устал, я ухожу Фразы для расставания с женщиной - Хочу внести в наши отношения ясность. Прощай.



- Я должен идти, а с тобой остается твой Стас Михайлов.



- В наших отношениях чего-то не хватает... Пойду поищу, может, что найду.



- Я тебя бесконечно люблю, но тебе нужен не я. Тебе нужна ты.



- У нас с тобой ничего не получается... Давай попробуем расстаться, может, хоть это получится?



- Серьезно, я пока не готов к серьезным отношениям, у меня с этим серьезные проблемы. Серьезно-серьезно. Отнесись к этому серьезно, пожалуйста.



- Мы с тобой разного пола ягоды...



- Мы сблизились слишком быстро, поэтому с расставанием тоже не стоит тянуть.



- Дело не в тебе и не во мне. Дело в отсутствии дела мне до тебя и тебе до меня.



- Не хочу тебе врать, но ты самый дорогой мне человек.



- В наших отношениях пропало зажигание. В моторе нашей любви закидало свечи.