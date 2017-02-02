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Красная бурда Пошутим

ЗА ЧЕСТНЫЕ РОДЫ!
Как объяснить современному ребенку, откуда он вообще взялся
- Тебя принес огромный астероид. Он упал именно на наш балкон, раскололся, а внутри оказался ты! Мы сидели с мамой, пили чай и услышали, что кто-то стучится в балконную дверь, думали, это птичка, а это ты! Вот такой случился Армагеддон...

- Как-то раз мы с мамой были в зоопарке и там увидали маленькую обезьянку. Она была до того милая и смешная, что нам тотчас же захотелось завести маленького ребенка! Работники зоопарка рассказали нам, что и как, а через месяц появился ты.

- Мы тебя купили в магазине надувных игрушек и надули вот через эту пипочку. То есть пупочку.

- Мы нашли тебя в “Гугле” и скачали к себе на жесткий диск.

- Мы позвонили в фирму “Ребенок за час”, и через час у нас появилась ты!

- Мы с мамой распечатали из интернета фотографию понравившегося нам ребенка. Свернули фотографию в пеленку и легли спать. А утром на месте фотографии оказался ты - понравившийся нам ребенок!

- В “Икее” была акция: при покупке детской кроватки - ребенок в подарок! А ты же знаешь нашу маму - если что в “Икее” есть такое, то все - это должно быть у нас! Да и подружки уже все обзавелись.

- Мы нашли тебя в почтовом ящике, перед выборами много всего в ящик засовывают, вот и тебя мы нашли между счетами за квартиру и предвыборными листовками.

- Мы тебя с папой в лотерею выиграли!

- У твоих папы и мамы долго не было детей. И вот однажды они решили сходить в ЗАГС за советом. И любовью. В ЗАГСе им сказали: “Поженитесь, и у вас моментально родится дочь!” Они так и сделали, и уже через месяц пророчество сбылось - у папы и мамы родилась дочь, то есть ты!

- Однажды мы с мамой разбирали вещи на чердаке. Там был большой бабушкин сундук, на котором висел большой замок. А на сундуке написано: “Открыть, когда захотите ребеночка”. Мы очень захотели, чтобы ты у нас появился, и открыли сундук с помощью кувалды и лома, а там - ты лежишь и спишь!

- Мы нарисовали тебя в 3D, а потом распечатали на 3D-принтере!

- Тебя Kaspersky обнаружил.

- Папа и мама долго не могли тебя нигде найти - ни дома, ни в огороде, ни в гостинице. Даже специально в Турцию ездили, там, говорят, с этим проблем никаких нет. И тогда они решили поискать тебя в Центре планирования семьи. Там врачи сначала поискали тебя у папы, а потом у мамы, и вот ты нашелся!

 

www.redburda.ru

 

 

СЛУЖБА “ЖЕНА НА ЧАС”

ПРЕЙСКУРАНТ:
Опоздание жены на час на час - б/платно.

Занимание ванны на час женой на час - 500 р./час.

Хождение по магазинам “быстренько” (2 часа) - 500 р./час.

Замена существующих штор на мамины - 600 р.

Экспресс-определение, кто из друзей кобель, а кто алкаш (по фото) - 200 р./рожа.

Ролевые игры: “Горничная”, “Строгая госпожа”, “Усталая ломовая лошадь”, “Белка в колесе”, “Слуг нет!” - 1200 р./час.

Ношение мятого халата - 400 р./час.

Ношение немятого халата - 700 р./час.

Неношение халата - 2000 р./час.

Бессмысленное хождение из комнаты в комнату с еле слышным причитанием: “Это же надо так за два дня загадить квартиру!” - 500 р./час.

Аудит сотового телефона, карманов, автобардачка на предмет компромата - 800 р.

Рассылка SMS-сообщений “Ты где?”, обзвон милиций, моргов, больниц - расценки по тарифам “Семейный” с учетом опции “Любимый номер”.

Поиск потерянных заначек в квартире - 50 процентов от найденного.

Выслушивание рассказа о производственном конфликте клиента с “этим козлом Потаповым” - 1000 р./час.


НОВЫЕ МУЖСКИЕ ОШИБКИ В ПОСТЕЛИ

1. С надеждой спрашивает у партнерши, не болит ли у нее голова?

2. Или наоборот, гордо сообщает: “Я сегодня кое-что помыл!..” И хитро подмигивает.

3. Протирает зону бикини ваткой со спиртом, как перед уколом, и говорит: “Не бойся, это быстро и не больно, как комарик укусит”.

4. Бежит выключить свет, а потом, в темноте, долго идет к койке, чертыхаясь и опрокидывая стулья. Причем бредет совершенно не в ту сторону.

5. Забывает снять горчичники или банки.

6. Шумно дышит носом, пуская пузыри.

7. Как бы незаметно вытирает нос о подушку или о партнершу.

8. Говорит, что любит, на самом деле - врет. А ты тут, как дура, лежишь, уши распустила!

9. Закидывает свои ноги ей на плечи.

10. Меняет позицию со словами: “А теперь Анжелина Джоли!.. А вот и Моника Белуччи!..”

11. Время от времени ставит галочки на каком-то листочке.

12. Перед каждым подходом мажет руки и подмышки магнезией.

13. Абсолютно не попадает в такт песен Меладзе.

14. После секса отворачивается к стене и плачет.

15. Все время просит купить ему новые сапоги.

16. По окончании подсовывает партнерше книгу отзывов.

17. Не успевает отвернуться к стене и начинает храпеть, глядя партнерше в глаза.

18. Всякий раз утверждает, что это был лучший секс в его жизни.

 

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Просмотрено: 284 раз Просмотров: 284 опубликовал: Verstka Сегодня, 12:00 Напечатать Комментарии (0)
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