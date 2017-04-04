

Здравствуйте! Оператора сейчас нет, но - чу! Мы уже явственно слышим, как кто-то неумолимо приближается и сокращает время вашего ожидания! Вы все отчетливее слышите шаги... А, нет, это уборщица. Если вы хотите поговорить с уборщицей, нажмите “1”... Здравствуйте! Ваш звонок очень важен для нас. Он как глоток свежего воздуха, как капля дождя в раскаленной пустыне, как дружеский и открытый взгляд среди серой толпы мрачных лиц тех, кто еще ничего не знает о нашей замечательной фирме!.. Здравствуйте, вы позвонили в Службу Спасения Десятиточечных Божьих Коровок. Это первый звонок в Службу Спасения Божьих Коровок. Прежде чем вам ответит оператор, прослушайте Гимн Службы Спасения Десятиточечных Божьих Коровок. Обращаем ваше внимание: если у вас шеститочечная божья коровка, то мы, к сожалению, ничем не сможем вам помочь... Здравствуйте! Вы позвонили в Доминиканскую Республику. Ваш звонок очень дорог для вас. Оставайтесь на линии и ждите ответа оператора. Здравствуйте! Вы позвонили в Центр Мировой Справедливости. Мировой справедливости нет. До свидания. Вы позвонили в Центр Занятости Операторов. Все операторы заняты. Спасибо вам за то, что вы есть!

Вы позвонили в Скипидарское УВД, набрав номер для явки с повинной. Пожалуйста, переведите телефон в тоновый режим и наберите номер статьи Уголовного кодекса, в нарушении которой хотите сознаться. Вы позвонили в среднюю школу № 102. Если вы звоните по поводу полученной единицы, нажмите “1”. По поводу двойки нажмите “2”, по поводу тройки - “3”. Если вы звоните, чтобы сообщить о минировании школы, нажмите #. Вы позвонили в компанию “Сказочная страна”. Если вы хотите, чтобы вам ответил добрый молодец, нажмите “1”, если красна девица - нажмите “2”, если родный батюшка - “3”, если Серый Волк - “4” и так далее. Вы позвонили в Кировский райвоенкомат, здравия желаем. Если вы хотите узнать информацию о призыве, нажмите “1”. Если хотите связаться с военкомом, нажмите “1”. Если хотите оставить сообщение, нажмите “1”. Одним словом, хотите вы служить или нет - результат будет “1”. Вы позвонили в Оперу, дождитесь ответа оператора. Если вы хотите прослушать арию, нажмите “1”, если “Сюиту № 2”, нажмите “2”. Если хотите прослушать танец, нажмите “3”... Здравствуйте! Вы позвонили в Клуб Любителей Фильмов Ужасов. Ваш звонок очень зловещ для нас. Если вы желаете сообщить, что нам осталось жить семь дней, нажмите “7”...

Вы позвонили оператору отбойного молотка. Ваш звонок еле слышен для нас... Вы позвонили в швейную мастерскую “Моня и Зингер”. Если вы Боря, нажмите “1”, у вас все готово. Если вы Миша, подождите до завтра, потом, так и быть, нажмите “1”. Если вы не Боря и не Миша, то положите трубку, не морочьте нам голову. Вы позвонили в ФСБ. Ваш звонок застал нас врасплох. Кто вам дал наш номер? В любом случае какое-то время не кладите трубку... Вы позвонили в собес. Ваш звонок очень тихий для нас! Ась?! Вот так лучше. Ваш звонок зарегистрирован в очереди под номером 100. Напишите себе на руке номер вашей очереди, наш оператор вам перезвонит и переспросит. Здравствуйте, вы позвонили по телефону 02. Ваш звонок для нас как снег на голову. До вашего звонка у нас все было хорошо и ничто не предвещало беды. А тут, как назло, ваш звонок. Он, конечно, важен для нас и все такое, но подумайте хорошенько, стоит ли портить нам настроение из-за какого-то грабежа или убийства? В общем, если у вас горит, потушите. Если не горит, ложитесь спать. Если болит, звоните 03. А если собираетесь перезванивать и буянить, мы позвоним 02. Здравствуйте. Вы позвонили в Службу определения очереди вашего звонка. Ваш звонок пятьдесят восьмой в очереди... Спасибо вам за звонок. Пожалуйста, оцените работу наших операторов по 100-балльной шкале. 100 баллов - отлично, 99 баллов - почти отлично, 98 баллов - практически почти отлично, 97 баллов - вот бы еще 3 балла и было бы отлично, 96 баллов - очень-преочень хорошо, если не сказать отлично, и т. д. Вы позвонили, а мы не берем трубку. Ваш номер определен, мы просто не хотим с вами разговаривать.

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